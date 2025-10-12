Los enemigos internos de la democracia, corrupción y criminalidad

Una Guatemala Diferente Es Posible

La corrupción y la criminalidad, cuando se mezclan y logran infiltrarse en la política, se convierten en una fuerza devastadora que destruye, desde adentro, las bases de cualquier Estado; no hay institución, por fuerte que parezca, que resista por mucho tiempo la alianza entre corruptos y criminales, su influencia corroe la confianza ciudadana, debilita la justicia y convierte la administración pública en un botín al servicio de intereses oscuros.

En Guatemala, este fenómeno ha alcanzado niveles alarmantes, cuando individuos con vínculos con estructuras criminales logran insertarse en el gobierno, el congreso o las alcaldías, los recursos públicos dejan de beneficiar al pueblo y pasan a alimentar redes de enriquecimiento ilícito; en muchos municipios, la obras públicas se convierten en una fachada para lavar dinero, los contratos se adjudican a empresas de cartón y los fondos que deberían destinarse a educación, salud o infraestructura terminan engrosando cuentas personales o financiando campañas políticas.

El circulo vicioso es perverso: el dinero sucio financia campañas políticas, los políticos compran votos, los votos instalan a nuevos corruptos o criminales y el ciclo vuelve a empezar; miles de votantes, muchas veces empujados por la pobreza o por la desesperanza venden su voto por una bolsa de alimentos, una lámina o una promesa vacía, pero lo que parece un pequeño beneficio inmediato, se convierte en realidad en una enorme pérdida colectiva, cada voto vendido hoy es una escuela menos mañana, un hospital sin medicinas, una carretera que nunca se construirá o que nunca repararemos.

Lo más grave es que esta práctica ha ido corrompiendo no solo el sistema, sino también a la sociedad misma, la gente comienza a ver la corrupción como algo normal, como parte del “juego político” y cuando un pueblo normaliza lo inaceptable, pierde su capacidad de indignarse; así, el ciudadano honesto deja de creer en la política, mientras los criminales y corruptos se sienten más seguros y protegidos por la apatía general.

Esta combinación de crimen y política tiene consecuencias devastadoras: inseguridad, pobreza, impunidad y un Estado cada vez más débil y cuando el Estado falla en garantizar justicia, salud, educación y seguridad, surge el terreno fértil para el autoritarismo, muchos ciudadanos cansados de la criminalidad y la corrupción terminan viendo en un líder fuerte, incluso dictatorial, la única salida.

Guatemala se encuentra en una encrucijada, la sombra de un autoritarismo se acerca cada vez más, ¿Podemos cambiar este destino? Si, todavía podemos pero para hacerlo, debemos comenzar por asumir responsabilidades, la primera tarea es ciudadana: dejar de vender el voto y empezar a exigir cuentas, no hay cambio posible mientras la corrupción y la criminalidad sean premiados con votos; la segunda tarea: fortalecer el sistema de justicia, la fiscalización y la transparencia, ningún país se salva sin jueces y fiscales independientes y sin un sistema de control capaz de investigar y castigar a los criminales y corruptos, sin importar su poder y la tercera tarea es moral: Guatemala necesita una regeneración ética, desde las escuelas, las familias, las iglesias, los medios de comunicación, debe promoverse una nueva cultura de integridad, no basta con denunciar, hay que educar y formar conciencia.

La lucha contra la criminalidad y la corrupción no se gana con discursos, sino con ejemplos, con valentía y coherencia, debemos entender que la patria no se construye con dinero mal habido, sino con trabajo honesto, justicia y con solidaridad.

Aún estamos a tiempo de recuperar el rumbo, pero si seguimos aceptando que los criminales y los corruptos sean quienes decidan nuestro futuro, el despeñadero que se vislumbra no será una amenaza: será una realidad inevitable.

AL RESCATE DE GUATEMALA.

GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.

