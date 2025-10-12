Los Niños Migrantes

Petardo

Los que han sido alejados de sus padres algunos los califican como: «niños souvenir», son hijos nacidos de padres que han migrado por trabajo, para trabajar en otros países, y que se ven forzados a crecer sin sus progenitores debido a que estos se van al extranjero.

Estos niños enfrentan un estigma social, dificultades para obtener documentos de identidad y un futuro de pobreza, abuso y exclusión al no poder acceder a servicios básicos como educación o salud. Existe conciencia de apoyar sobre todo a niños abandonados por migración. Estos niños se conforman con tener comida, salud y buscan amor de familia, la historia de los juguetes para niños es la evolución de objetos básicos hechos de materiales naturales en la antigüedad a la producción industrial y la sofisticación tecnológica en la era moderna, con ejemplos desde las tabas babilonias, las muñecas griegas y las pelotas de Centroamérica hasta los trenes mecánicos y los coches de juguete eléctricos del siglo XIX y XX.

Esto para entretenerlos y ver un momento feliz en su vida. Un juguete es un objeto para jugar, entretener, divertirse, aprender, generalmente destinado a niños. Ciertos juguetes son apropiados también para animales domésticos, en especialmente perros y gatos, existiendo incluso variedades de juguetes creados específicamente para ellos. Los juguetes tradicionales no tienen un origen definido, se cree que desde épocas prehispánicas se usaban diversos objetos como juguetes; entre los pocos hallados en algunas zonas arqueológicas hay figurillas de animales con o sin ruedas y balones de caucho o hule. Las evidencias arqueológicas sitúan los primeros juguetes en Mesopotamia, donde hace más de cinco mil años los niños babilonios ya utilizaban para sus juegos las tabas, que no eran más que huesos de animales, y se divertían con canicas, pelotas, yoyós y peonzas. El origen del juguete es tan antiguo como la humanidad, los niños de la prehistoria también creaban objetos con los que se divertían, estos se formaban con materiales que tenían a su alcance como piedras y palos, aunque para los especialistas ha sido sumamente difícil encontrar estos objetos, debido a la similitud que tenían. El juego tradicional representa, además, un recurso de gran valor educativo en sí mismo, que contribuye al desarrollo corporal, afectivo y sociocultural del niño, fortaleciendo su identidad cultural y acercándolo, de manera más dinámica, a su entorno local. La historia de las muñecas se remonta a las primeras civilizaciones. Los primeros registros históricos de muñecas se encuentran en las antiguas culturas egipcia, griega y romana. Estas muñecas eran simples figuras, a menudo hechas de materiales como madera, piedra o arcilla. ¿Qué representa un juguete para un niño? Son un vehículo para desarrollar habilidades como la atención, la abstracción, la memoria, la representación, la simbolización o la resolución de problemas. Por eso, en todas las culturas y en todos los tiempos, durante la niñez se juega con ellos. Los juguetes transmiten valores, de ahí la importancia de fomentar entre los niños y niñas aquellos que defiendan una forma de entender el mundo encaminada a crear adultos emocionalmente sanos y responsables. ¿Qué necesidad satisface un juguete? aprendizaje. Estimulación sensorial. Memoria. Imaginación. Habilidades manuales. Comprensión. Afectividad. Razonamiento.

Pero la finalidad de mi tema es para que apoyemos mas a las familias que emigraron y que están siendo desintegradas, en muchos casos sus hijos quedan abandonados. El día del niño no es un solo día. Todos somos responsables, unámonos para apoyar a los que emigraron y ahora son sacados como si fueran ganado.

