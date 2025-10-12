Los partidos políticos, funcionarios y diputados enemigos del pueblo

Barataria

El Diputado Christian Guevara jefe de la fracción política del partido Nuevas Ideas en el Congreso de la República de El Salvador, partido político al que pertenece el Presidente Bukele, actualmente en el poder en ese país, estuvo de visita en Guatemala. Dentro de sus declaraciones a la prensa guatemalteca expuso que “Aquí en Guatemala no deberían perder los partidos políticos, ni un minuto en estar negociando por el tema de la seguridad” Al margen de las terribles discusiones ideológicas, discusiones medievales siempre molestas, que en Guatemala se utilizan para “llevar agua a sus molinos”. Resulta interesante lo expuesto por un diputado de un cuestionado país al que muchos han tildado de haber instaurado una verdadera dictadura por parte del señor Bukele.

En realidad, lo cierto es que los partidos políticos tienen un verdadero reto como grupos parlamentarios y los diputados en particular como dignatarios de la nación y representantes de cada distrito electoral en buscar hacer un verdadero ejercicio democrático en favor de la ciudadanía.

El Congreso de la República es quizá, por mucho, el poder del Estado más cuestionado. Esto no es nada nuevo, desde hace muchos años los Diputados al Congreso de la República han sido seriamente cuestionados por sus votos en favor de leyes que nada han favorecido a la población guatemalteca. En Guatemala, el quehacer de muchos diputados en el Congreso de la República, es una suerte de lambiscones, oportunistas, ignorantes y rastreros. Muchos de ellos no tienen criterio propio, siguen la “disciplina del partido” cuando les conviene, se apartan de la famosa disciplina partidaria. Aparte de ello, los partidos a su conveniencia declaran que “dejan en libertad para que cada diputado vote”, cuando ya han hecho el negocio y no quieren cargar con la responsabilidad.

Así las cosas, cuando son leyes en beneficio personal como aumento de salario o dietas, o bien cuando son leyes en las que van a recibir algún estipendio bajo la mesa o van a tener la oportunidad de influir en manejar millones de quetzales como el recientemente decreto 7-2025 que hace piñata del dinero público y permite la influencia de los diputados en los CODEDES, entonces votan mayoritariamente, incluso buscando la salida legal que les concede el “bien asesorado” Presidente de la República cuyos asesores no se sabe si estudiaron derecho o compraron el título en alguna universidad del país, porque no conocen ni lo más elemental del derecho y ejercicio del veto presidencial.

Resulta entonces claro que, los diputados al Congreso de la República y los Partidos Políticos guatemaltecos SI (así con mayúsculas) PUEDEN PONERSE DE ACUERDO Y VOTAR MAYORITARIAMENTE A FAVOR DE UNA LEY. Entonces, ¿Cuál es el problema en legislar sobre aquellas cosas básicas que afectan a los guatemaltecos? Lo que dijo el Diputado salvadoreño Christian Guevara viene resulta evidente en Guatemala. Los partidos políticos que siguen un caciquismo exacerbado en donde hay personas que literalmente son dueñas de esos partidos y así como venden puestos de elección popular se han enriquecido y viven no solo de la política sino del financiamiento dudoso que les ha llegado. Estos partidos políticos son, en realidad verdaderas empresas electorales que no tienen como objetivo llegar al poder para buscar el bienestar de la población, el desarrollo del país sino, por el contrario; se hacen del poder para enriquecerse y enriquecer a su entorno.

¿Por qué es tan difícil para el Congreso de la República ponerse de acuerdo en leyes básicas que posibiliten el desarrollo ciudadano? ¿Porqué es tan difícil para el Congreso de la República el ponerse de acuerdo para una agenda legislativa común? Los diputados en el Congreso nada saben ni intentan ninguna negociación política, su forma de participar en la actividad parlamentaria es, como dicen aquel adagio popular “Yo estoy en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra” es decir, se oponen a todo, porque su oposición es impedir que el partido gobernante de turno haga algo por la ciudadanía. Ahora bien, cierto es que el partido gobernante (el actual y los que han estado antes) poco o nada han hecho por la ciudadanía. Eso lo vemos claramente a lo largo de la historia, un gran cúmulo de leyes que se han aprobado, en lugar de beneficiar a la población han beneficiado los bolsillos de muchos corruptos tanto funcionarios como empresarios (si es que se les puede llamar así a esa sarta de ladrones) que se han llenado y se siguen llenando los bolsillos del erario.

En tanto pasan otros cuatro años de periodo presidencial y al final, llegan las elecciones y muchos promueven el “voto cruzado” forma más estúpida de arruinar el ejercicio del poder. Porque, el voto cruzado en una mal llamada democracia como la guatemalteca lo único que ha permitido es que el presidente sea un pelele en manos de los diputados del congreso quienes buscan de manera artera ver cómo lo tumban y si no, al menos como “sacan raja” de los votos y con ello, ver qué negocio logran antes de llegar a las próximas elecciones.

Así las cosas, leyes contra la corrupción, de transparencia, contra el crimen organizado o que promuevan la seguridad ciudadana, sobre el régimen de aguas, sobre el régimen de los bosques, del régimen de servicio civil, sobre los sindicatos del empleado público y tantas otras leyes difícilmente verán la luz en este y los demás periodos que sigan. Porque en Guatemala el verdadero enemigo del pueblo son los partidos políticos que no buscan el poder para beneficio de la población sino para beneficio propio y los diputados son aquellos peones puestos en el Congreso para seguir directrices que muchas veces van en contra de sus propias conciencias.

Lejos de ver beneficios para la población, durante estos más de treinta años de supuesta democracia, estamos peor que antes. Los avances en materia de derechos humanos y ejercicio electoral han sido relevantes, pero en términos de bienestar ciudadano estamos igual o peor. En tiempos de las temibles dictaduras, caer en manos del Cuerpo de Detectives, del Comando Seis o de la G2 era prácticamente un adiós a esta vida, porque difícilmente se libraba aquel a quien el aparato estatal llamaba comunista, guerrillero etc. Igual, los guerrilleros hicieron lo suyo reclutando cuanto joven encontraban en el área rural y matando a todo aquel que se suponía era “oreja”. Hoy en día no existe este tipo de violencia, pero las maras, los ladrones en moto y las extorsiones están a la orden del día. Eso, hablando en términos de seguridad ciudadana.

No voy a entrar en detalles en términos de economía, el costo de vida en Guatemala esta cada día peor y este tema ya ni le interesa al gobierno de turno que se quedó con la idea del “libre mercado” pero se le olvido que los monopolios de cartel existen y que la telefonía, la energía eléctrica, la gasolina y otras necesidades básicas están conformadas por verdaderos monopolios de cartel que imponen su precio y el gobierno, que debe intervenir en el mercado cuando se necesita no hace nada. Lo que nunca explican aquellos “estudiosos y defensores del libre mercado” es que no quieren que el gobierno intervenga en el mercado cuando le afecta a la mayoría de la población, pero les encanta y exigen que, cuando el dólar viene en picada, el Banco de Guatemala “intervenga” en el mercado y salga a comprar cuantos dólares sea posible para estabilidad la caída del dólar porque “afecta al país”. No podemos tener dos varas de medir para un mismo fenómeno. Es decir no estoy en contra del intervencionismo del Banco de Guatemala en el mercado cambiario, pero de igual manera debería intervenir el Ejecutivo en el mercado cuando hay abusos de aquellos que concentran un monopolio que cada día abusan del derecho de los guatemaltecos.

Por ello, en tanto tengamos partidos políticos como los que ahora existen y los que se están inscribiendo, todos ellos sin norte ideológico, empresas electorales que se fundan para participar en una sola elección “a ver si ganan”, y tengamos funcionarios y diputados que llegan al parlamento “de chiripa” ya sea porque compraron la casilla y le pagaron al dueño del partido una buena cantidad o porque el partido “sin querer queriendo” tuvo la fortuna de ganar las elecciones porque se enfrentaron a la candidata que hace presidentes a todos sus contrincantes porque ha convencido al electorado de que “cualquiera menos ella debe de llegar a la presidencia”, como lo han sido los tres últimos gobernantes Morales, Giammattei y Arévalo que han llegado al poder sin compromisos, con grandes oportunidades de por lo menos reencauzar el organismo ejecutivo y terminaron presa de la corrupción de sus achichincles y con ello se olvidaron de todo un pueblo. Es por ello que los enemigos del pueblo no son el desempleo, la inseguridad, el alto costo de la vida, ni el paupérrimo sistema de salud, por decir algunos; sino que el verdadero enemigo del pueblo son los partidos políticos y los funcionarios y diputados.

