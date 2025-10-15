Tanmi Tnam

Esta fecha es de importancia para algunos sectores y de tristeza para los pueblos cuya invasión dio inicio en el día 12 de octubre de 1492 cuando Cristóbal Colón llegó a este continente que se conoce actualmente como América. España celebra a lo grande esta fecha porque significó entre otras ventajas adueñarse de las tierras para extender su territorio, fomentó su riqueza con recursos naturales, irradió el cristianismo y el idioma español. La historia registra que, a la llegada de Colón a América, esta tierra estaba habitada por distintos pueblos distribuidos a lo largo y ancho de este continente. Estos pueblos contaban con cultura propia y los avances que facilitaban su bienestar.

De este hecho, estamos acostumbrados a resaltar solamente las consecuencias que reflejan ciertas ventajas para los distintos grupos que invadieron a los pueblos originarios a partir de aquel acontecimiento y poco o nada se cuestiona el impacto negativo que ocasionaron a los pueblos originarios. En la escuela de todos los niveles se repite una y otra vez los viajes de Colón.

Es de resaltar que a partir del 12 de octubre de 1492 llegó una cultura desconocida, llegaron enfermedades mortales, la aplicación de procedimientos violentos y de muerte, se impuso la esclavitud, los trabajos forzados, la aplicación de la encomienda entre otros hechos de tristeza y dolor. La imposición de una cultura significó desplazamiento y rechazo a las formas de organización, el desconocimiento y menos valoración de la cosmovisión, imposición de normas de solución de conflictos, el rechazo del uso de los idiomas propios y desconocimiento de las artes de los pueblos originarios. Hay argumentos que desde la llegada de Cristóbal Colón siguen su curso y aplicación, como ejemplos, que vino la mejor cultura y esta visión dio origen a la discriminación y al racismo que en la actualidad tienen vigencia y práctica en todos los servicios públicos, en la organización del Estado y en las religiones cristianas. Desde entonces, la imposición de la visión de todo lo que vino como consecuencia de la llegada de Colón continúa en este Siglo 21 haciendo estragos en la cultura de los pueblos originarios.

De 1492 a 2025, a pesar de condiciones económicas y políticas adversas, los pueblos originarios se resisten a morir. Están vigentes sus elementos culturales como la cosmovisión, los conocimientos, los idiomas, los valores, la tecnología, las instituciones, formas de solución de conflictos, el espíritu de servicio a la comunidad, aprecio a la vida de los elementos naturales y con suficientes aportes porque sean parte de la construcción de la democracia que necesitan los contextos con diversidad cultural. No más racismo en la organización de todo proyecto político cuya meta sea el bienestar de todas las personas y pueblos.

Para los pueblos originarios, el 12 de octubre 1492 tiene nombres, entre los que destacan “Día de la Dignidad”, “Día de las Denuncias”, “Día de la Resistencia”, “Día de las Demandas”, etc. El corazón de estos nombres es que piden no más saqueo de tierras, que se detenga la criminalización del liderazgo que lucha por las tierras, el medio ambiente y el reconocimiento de los pueblos originarios. No más etnocidio y no más racismo.

Que los debates acerca del 12 de octubre de 1492 den paso al análisis del impacto en la vida de los pueblos originarios, la necesaria organización del Estado Plurinacional, planificación y ejecución de servicios públicos con el uso de estrategias y acciones para el fortalecimiento de los elementos culturales de los pueblos y el bien común para todos.

