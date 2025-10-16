Petardo

La República de Guatemala es un estado soberano e independiente ubicado en Centroamérica, y forma parte de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.

Guatemala mantiene una relación muy extensa con la Unión Europea, abarcando el diálogo político, un amplio programa de cooperación y un régimen comercial favorable. Después de apoyar la implementación de los Acuerdos de Paz, la UE sigue apoyando a Guatemala en sus esfuerzos por el desarrollo y su prosperidad.

La situación actual de Guatemala se caracteriza por una profunda persistencia de la pobreza y la desigualdad, desafíos en la economía informal y la corrupción, pero también por un proceso de transición democrática y esfuerzos por fortalecer las instituciones. A nivel social, el país enfrenta problemas de salud, mientras que los fenómenos climáticos como las lluvias causan daños.

Políticamente, se observa una tensión entre el gobierno y sectores que intentan obstaculizar el cambio, así como una fuerte demanda ciudadana por justicia y transparencia.

¿Cómo es la situación de Guatemala a nivel mundial?

Guatemala es la mayor economía entre los países de América Central en términos de tamaño de su población y actividad económica, con un producto interno bruto de US$108.9 millones para 2024.

¿Qué lugar ocupa Guatemala en pobreza a nivel mundial?

De acuerdo con el Informe mundial sobre desarrollo humano 2015, Guatemala ocupa el puesto 128 a nivel mundial. En la región de América Latina y el Caribe se encuentran con mayor desventaja Honduras (131), Santo Tomé y Príncipe (143) y Haití (163).

¿Cuál es la deuda externa de Guatemala?

La deuda externa de Guatemala en julio de 2023 ascendía a aproximadamente US$11,976.73 millones (unos Q94,244.05 millones), representando cerca de la mitad de la deuda pública total del país. El gobierno mantiene un manejo prudente de su deuda, y en general, se ha mantenido en un nivel bajo en comparación con otros países de la región, aunque ha experimentado un crecimiento en los últimos años.

Los principales problemas de Guatemala incluyen la corrupción, que afecta a los tres poderes del Estado, y la inseguridad pública debido a la violencia del crimen organizado y las pandillas. Otros desafíos importantes son la alta pobreza y desigualdad, especialmente en las áreas rural e indígena, y las debilidades en el sistema judicial y de derechos humanos, lo que a menudo genera impunidad y demoras en los procesos.

Estados Unidos y Guatemala mantienen estrechas relaciones diplomáticas y están alineados en muchas prioridades de política internacional, incluido el apoyo a Ucrania, Taiwán y elecciones libres en Venezuela. En caso de guerra, Estados Unidos sería un socio militar importante para Guatemala, dado su principal papel como socio comercial y la presencia de bases militares. Otros países como Honduras, El Salvador, Canadá, Costa Rica, Panamá, Japón, Corea del Sur y Argentina han brindado apoyo en diversas áreas, aunque su involucramiento militar directo dependería de la naturaleza del conflicto y los acuerdos existentes. Lamentablemente se carece de una voluntad política para que los guatemaltecos se alejen de partidos políticos que tienen infiltrados: narcos terroristas, corruptos que han dañado al país, sin embargo, la mayoría son guatemaltecos correctos.

