¿El maestro, es actualmente un modelo?

“Estoy en deuda con mi padre por vivir, pero con mi maestro por vivir bien”.

Alejandro Magno

En esta tesitura socioeducativa del primer cuarto del siglo 21 nos preguntamos ¿qué ha sucedido con la calidad de los maestros? ¿por qué se ha descualificado su imagen como modelo? ¿por qué ya no es el reservorio cultural de antaño? Pueden existir muchas variables que lo expliquen. Hoy diremos que hace cincuenta años, en el contexto de la doctrina de la seguridad nacional se hizo evidente una disyuntiva existencial para los docentes:

ser un modelo de cambio virtuoso (Platón)

ser un modelo como obrero de la enseñanza

El primer modelo implicaba tener un liderazgo transformador, contar con un aceptable acervo cultural y pedagógico, ser un articulador de acciones educativas y comunitarias, concitar la reflexión y el pensamiento crítico y aplicar las técnicas didácticas necesarias para la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El segundo modelo involucraba desprenderse de la lectura, el abandono de la formación pedagógica, antropológica, psicológica, sociológica y filosófica estricto sensu, asumir el mecanicismo didáctico como arquetipo pedagógico (dejar en desuso metodología y técnicas) y perder el liderazgo comunitario. De esta manera disminuyo el riesgo de persecución, pasar desapercibido o de bajo perfil era lo más pertinente en un sistema de miedo y de silencio.

Obviamente el deterioro del sistema educativo fue evidente. El modelo del obrero de la enseñanza significo un deterioro en la calidad educativa, incuestionable fue el deterioro del proceso de enseñanza-aprendizaje debido a la perdida de uso de doctrina y metodología, a la disminución de material didáctico, a la mengua de controles en los registros de planificación y evaluación por parte de directores escolares y supervisores educativos.

Lamentablemente a veintinueve años de la firma de los Acuerdos de Paz, las administraciones que se han sucedido hasta el 2025 no han presentado un plan estratégico para reparar el tejido sociopedagógico del sistema educativo y que los maestros de todos los niveles y modalidades retomen el modelo virtuoso que necesita el país para un desarrollo sostenible.

En medio del caos que se vive actualmente (social, económico y político), se hace necesario pensar en un modelo de maestro que privilegie la formación continua en los aspectos epistémicos de la educación como ciencia. Guatemala necesita de nuevo al docente líder pedagógico, al promotor de desarrollo comunitario, al maestro virtuoso (en sus cuatro virtudes cardinales: sabiduría, coraje, templanza y justicia).

Sí, el maestro debe ser un modelo de cambio en el sistema educativo, ya que puede impulsar la innovación de las prácticas pedagógicas en el aula. Un maestro como agente de cambio se caracteriza por ser un aprendiz permanente porque está consciente de que se aprende a lo largo de la vida. El maestro como modelo de cambio se enfoca en su papel como agente de evolución en el proceso socioeducativo, no solo en la transmisión de conocimientos, sino también en la promoción del desarrollo integral de los estudiantes y el cumplimiento de los principios y fines de la educación.

El maestro como modelo virtuoso, se convierte en un líder que promueve la creatividad y el desarrollo de nuevas estrategias didácticas, buscando constantemente mejorar la calidad de la educación. El maestro como agente de cambio, juega un papel clave en la implementación de reformas educativas, colaborando en el diseño y desarrollo de planes, programas y proyectos de estudio, así como promoviendo la participación activa de todos los sujetos curriculares.

El maestro se involucra con la comunidad educativa, estableciendo vínculos con las familias y la comunidad local, trabajando en conjunto para mejorar el bienestar cognitivo y emocional de los estudiantes. El docente asume su responsabilidad social, contribuyendo a la formación de ciudadanos comprometidos con su país y a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

El maestro del modelo virtuoso, se adapta a los cambios del contexto educativo, utilizando nuevas tecnologías y metodologías para mejorar la enseñanza. El maestro genera ambientes de aprendizaje motivadores, afectivos y estimulantes.

El maestro virtuoso colabora con otros maestros, formando círculos de estudio para compartir experiencias y conocimientos. Es por naturaleza el agente socializador clave en la escuela. Es el mediador pedagógico por excelencia en la sociedad. Es un guía, un facilitador, un amigo que inspira, que deja huella en el corazón.

El maestro virtuoso es un arquitecto del futuro, un constructor de sueños, que enciende la llama de la curiosidad y enseña no solo conocimientos, sino también con el ejemplo.

