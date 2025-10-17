Los Premios Nobel y sus beneficios

Nuestro Mundo Posible

Escuchamos en estos días mencionar los premios Nobel y nos preguntamos:

¿Qué son?

¿De dónde salen?

¿Quién fue Nobel?

Nobel es el apellido de un hombre de ciencia sueco.

El nombre completo es Alfred Bernhard Nobel, nacido en Estocolmo, Suecia, en 1833 y muerto en 1896. Era Ingeniero Químico, inventor y escritor.

Dentro de sus investigaciones creó la dinamita.

Hoy en día el reconocimiento a las investigaciones que beneficien a la humanidad llevan su apellido.

¿De dónde surge esta designación?

Como ya mencionamos Nobel inventó la dinamita.

Después de analizar las consecuencias de lo que produjo la invención de la dinamita dejó en su testamento que su fortuna sería para la creación de un premio a las investigaciones que dejaran el mayor beneficio a la humanidad.

Vivió una parte de su vida en Rusia, llevado por sus padres cuando era pequeño, para después trasladarse a Suecia.

Regresó a Suecia en 1863 realizando estudios sobre la nitroglicerina, estudios que completó creando la dinamita.

Las consecuencias de este invento le crearon problemas; perdió a uno de sus hermanos a causa de este invento.

Nobel también fue empresario incluso tuvo empresas en América.

Sus últimos años los vivió en Paris; también tenía casa en Italia.

Nunca se casó y no tuvo hijos.

Los premios que estableció fueron el de Fisiología o Medicina, Literatura, de Física, de Química y de la Paz.

El de Ciencias Económicas procede del Banco de Suecia y es en Memoria de Alfred Nobel.

Los premios de este 2025 tienen la situación especial que ante tantos conflictos en este mundo sean deseados por los que se muevan en la arena política.

Algunos desean ser ganadores; por el prestigio de ser un investigador premiado o por el dinero que el mismo aporta.

Lo que muchos se preguntan es por qué con trabajos de investigación tan serios el mundo sigue con problemas y más problemas.

La razón parece ser que los trabajos de investigación son extraordinarios pero los líderes están ocupados en qué se gana más dinero, aunque los beneficios a largo plazo no favorezcan.

En estos momentos los premios y las investigaciones han sido:

En Economía, que ya dijimos que son en memoria de Alfred Nobel: Joel Mokyr, Peter Howitt y Philippe Aghion.

Mokyr tiene 79 años; nació en los Países Bajos y trabaja en la Universidad Northwestern.

Howitt tiene 79 años y nació en Canadá y Aghion tiene 69 años, nacido en Francia, trabaja en el College de Francia y la London School of Economics.

El concepto de estos economistas es que la innovación se da con la destrucción creativa.

Aghion ayudó como copresidente al presidente francés Emmanuel Macron, con 25 recomendaciones para la Inteligencia Artificial- IA.

La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué las investigaciones que son producto de trabajo y más trabajo de personas dedicadas a las ciencias no son tomadas en cuenta en estos últimos años para beneficio de la humanidad-

Estamos en una espiral de sólo buscar el beneficio inmediato y olvidamos que todo lo que hacemos para poder tener el desarrollo de cualquier país tiene que ser por el uso más cercano al saber.

Somos testigos que la gran aplicación está en la mercadotecnia; hay que vender y vender.

Ya sabemos que las denominadas ciencias blandas poco se las toma en cuenta.

Vivimos una crisis del bienestar para muchos seres humanos.

Esperemos que sea el punto de quiebre de la pobreza mundial.

Los hechos están demostrando que la humanidad necesita vivir con mayor tranquilidad.

Es hermoso ser testigos de que se sigue trabajando por aportar beneficios al diario vivir de muchos seres humanos.

Sí, tenemos progreso, pero el mismo podía llegar a más seres humanos.

Los cambios que se hacen no toman en cuanta todos los factores, por ejemplo, países que se han quedado atrás del desarrollo de otros no pueden de la noche a la mañana alinearse a los que llevan el timonel de la economía mundial. Se necesita formación, se necesita educación.

Luchemos por lo primero: calidad de la educación.

Todo mundo quiere tener, pero para tener:

Hay que trabajar y para tener mejor forma de vida hay que estudiar; ya sea lo técnico o lo científico.

Los Premios Nobel son el reconocimiento del mismo Nobel de que hay que trabajar por la paz y por el Desarrollo de los pueblos y de las personas.

Nobel alcanzó buen lugar en la sociedad de la ciencia y de la economía, pero también comprendió que el dinero por el dinero no hace el bien.

Hablaba 6 idiomas con fluidez.

Perdió a un hermano como consecuencia de su propia investigación.

Fue una persona que se la considera que vivió en solitario.

También escribía.

Hoy en día tenemos que mirar hacia dónde vamos; las dos Grandes Guerras nos han dado ejemplo en hasta dónde se llega cuando los eventos no se resuelven mirando a los demás

Estos grandes trabajos científicos realizados con mucha dedicación por personas que han entregado su vida a buscar soluciones para el bien deberían ser tomados en cuenta.

Tenemos muchos, muchísimos beneficios de los hombres y mujeres de ciencia, pero la vida de los más pobres nos hace ver que nos falta todavía avanzar en el camino.

Hay que trabajar por el bien y el mismo nos llevará a tener una vida con mayores placeres.

Estudia.:

Aprende cada día algo nuevo.

Enseña algo a los demás.

La vida puede ser mejor cada día para todos.

No debía haber un solo conflicto cuando tenemos ciencia y productos de ésta que nos hacen y nos harían vivir mejor.

Es un gran beneficio ver el camino a seguir, pero tenemos que aplicar lo que sabemos.

El tiempo de sólo buscar lo económico nos está mostrando que hay que buscar el bien para todos.

Es un objetivo complejo, pero hay que luchar por él.

