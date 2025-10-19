Cáncer de mama: el valor de mirarnos a tiempo

Poptun

Cada 19 de octubre, el mundo se viste de rosa. Es el color que nos recuerda que la prevención salva vidas, que la lucha contra el cáncer de mama no empieza en el hospital sino en la conciencia. Esta fecha fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud para promover la detección temprana y sensibilizar a la población sobre una enfermedad que, detectada a tiempo, puede tener un pronóstico favorable. No es solo una conmemoración: es un llamado a la vida.

El cáncer de mama sigue siendo el más frecuente entre las mujeres y, sin embargo, muchas veces se descubre tarde. La razón es sencilla y dura: el cáncer no duele. En sus primeras etapas no causa molestias, y por eso pasa inadvertido. Cuando los síntomas aparecen —una masa, la piel con apariencia de naranja, una secreción anormal o cambios en la forma del seno— suele ser porque el tiempo ya corrió en su contra. Por eso la palabra clave es detección. El autoexamen mensual, la mamografía después de los 40 años o el ultrasonido mamario en mujeres más jóvenes no son trámites médicos, son gestos de amor propio.

El autoexamen mamario es sencillo: debe hacerse una vez al mes, preferiblemente después del ciclo menstrual, frente a un espejo y con las yemas de los dedos, revisando cada cuadrante del seno y la axila en busca de bultos, retracciones o secreciones. No reemplaza a los estudios médicos, pero enseña a conocerse, a identificar lo que no estaba antes, a no dejar pasar los pequeños avisos del cuerpo.

Las mujeres mayores de 40 años deben realizarse una mamografía cada dos años, y aquellas con antecedentes familiares o factores de riesgo, con mayor frecuencia según indique el médico. Las menores de esa edad pueden optar por un ultrasonido mamario, que es más preciso para tejidos densos. Los oncólogos insisten: el diagnóstico temprano no solo mejora las posibilidades de curación, también permite tratamientos menos invasivos y preserva mejor la calidad de vida.

Pero más allá de la medicina, el cáncer también se libra en el alma. Recibir un diagnóstico de cáncer es un golpe que sacude toda certeza. Hay una etapa de negación, de miedo, incluso de rabia. Es un duelo por la salud perdida, por la idea de fragilidad que se hace presente. Sin embargo, quienes logran salir adelante suelen coincidir en algo: el cáncer les enseñó a vivir. No como una frase hecha, sino desde la urgencia de valorar cada día.

La quimioterapia, la radioterapia, las cirugías —incluso la mutilación parcial o total de los senos— son decisiones difíciles, pero muchas veces necesarias para prolongar la vida. Y con ellas, llega también la oportunidad de resignificar la palabra belleza. No se trata de lo que se pierde, sino de lo que se gana al seguir respirando. De poder abrazar, reír, ver crecer a los hijos, o simplemente ver salir el sol un día más.

El cáncer de mama no es sinónimo de muerte. Es sinónimo de lucha. Y esa lucha no se libra sola. Está en la familia que acompaña, en los amigos que no sueltan la mano, en los médicos que cuidan con humanidad, en la fe que sostiene cuando el cuerpo se debilita. Aferrarse a Dios, a la esperanza, a la ciencia, no son caminos distintos. Son hilos que, juntos, sostienen la vida.

También es necesario recordar que esta enfermedad no distingue género. Aunque los casos en hombres son menos frecuentes, ellos también pueden desarrollar cáncer de mama. Por eso, ante cualquier bulto o secreción, deben consultar al médico. La detección temprana no tiene género, tiene sentido común.

El mensaje de cada 19 de octubre no es solo para las pacientes, sino para toda la sociedad. Hablar del cáncer sin miedo, derribar el estigma, promover chequeos y campañas comunitarias, son pasos que pueden marcar la diferencia. Cada mamografía gratuita, cada charla en un centro de salud, cada recordatorio en redes sociales tiene el potencial de salvar una vida.

En un mundo que corre, detenerse a cuidar el cuerpo parece un lujo, pero es una forma de amor. El cáncer de mama no se previene con flores o listones rosas, sino con información, disciplina y ternura hacia una misma. Mirarse, tocarse, acudir al médico: pequeños actos que sostienen una gran causa.

Porque sí, el cáncer es duro. Pero la esperanza, la fe y la ciencia también lo son. Y cuando se unen, la historia cambia. Octubre nos lo recuerda: la detección temprana no solo da vida, le da tiempo a la vida.

Este es mi consejo como sobreviviente de cáncer de mama para otras mujeres y hombres: No teman mirarse, tocarse ni pedir ayuda. El miedo no evita el cáncer, pero la detección temprana sí puede salvarles la vida. No se sientan culpables por tener días malos ni avergonzados por necesitar compañía. El cuerpo cambia, sí, pero también se fortalece.

Aférrense a la fe, a su gente, a lo que les dé sentido. El cáncer enseña que la vida no se mide en años, sino en momentos que se viven con plenitud. Y sobre todo, no permitan que nadie les diga que el cáncer significa derrota. Significa lucha, resistencia y amor por la vida.

Mirarse a tiempo es el primer acto de valentía. Seguir viviendo, el segundo.

