El solidarismo, fortaleza de la democracia

Sueños…

La historia pasa y todo queda

1995 fue un año poco común, para algunos en forma extraña el año comenzó en domingo, lo que aprovechó la dirección de la ONU para declararlo el año de conmemoración de las víctimas de la segunda guerra mundial. En otro sector de la misma institución se levantó la bandera de ser el año de la tolerancia, tan infinitamente dejada en el olvido actual. Fue un año para recordar ese domingo empezó un alto al fuego entre Bosnia Herzegovina.

Además, Austria, Finlandia y Suecia ingresan en la Unión Europea, lo que pudo ser un elemento para fortalecer la paz fue un aliciente para intentar bloquear a Rusia, muy debilitada por el fin de la URSS. En la economía fue un momento brillante, se creó la Organización Mundial de Comercio que reemplazo al GATT, con el objetivo de crear un mundo de libre comercio, sana competencia y cooperación internacional, que ha terminado en ser una fantasía más con empleados internacionales muy bien pagados que no sirven más que para seguir la función.

En aquel año, edité mi libro sobre análisis del entorno, que ha sido leído por centenares de estudiantes. En uno de los capítulos hablamos de la fantástica historia de Costa Rica. Decíamos, como el confín del universo, la historia de Costa Rica llena de maravilla a los observadores. Una nación que surge de un proceso de conquista, invasión y colonización de un territorio ajeno, que fue capaz de construir una nueva nación, llena de calor, confianza y superación. Que se basa en el consenso social, los ideales de la paz y la convivencia pacífica. Por supuesto, no faltan problemas, no existe la sociedad ideal, soñada por los utópicos, pero sí existe la tendencia de mejora continua. El destino del pueblo costarricense es perfeccionar el sistema democrático. Los problemas se acumulan desde el ajuste estructural de los años 80, este momento lleno de incertidumbre y nuevos retos, nos permite repasar un intenso tema de los que han permitido consolidar la pasión democrática en la región.

Fuente: elaboración propia con datos de la USG.

Evaluar el solidarismo

Voy a glosar un artículo de gran actualidad sobre la necesidad de reformar la ley de asociaciones solidaristas. El documento del distinguido abogado Kendall Ruiz Jiménez, apareció en la Revista de ciencias jurídicas No.168, septiembre-diciembre 2025. Es de gran importancia pues el solidarismo es un intento, todavía en proceso, que pretende superar las ya caducas luchas entre socialismo y liberalismo conservador, para intentar generar un tipo de organización que permita a los trabajadores garantizar una pensión para su vejez y un alivio para enfrentar los problemas cotidianos de la vida social y familiar.

Muchos son los pilares que han sostenido la democracia en Costa Rica, el solidarismo, el sindicalismo, la transparencia electoral, la visión de progreso compartido de las clases hegemónicas, la inversión en salud y educación, hoy un tanto deterioradas. En fin, volver la vista a la historia de Costa Rica es comprender como un pequeño país puede alcanzar la unidad nacional y progresar en el marco de la tempestad de los cambios acelerados en el mundo.

Según cifras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica:

Afiliados (Corte a Octubre de 2024): Aproximadamente 401.429 afiliados

en 1.382 asociaciones activas

En esa dirección el aporte del analista Ruiz Jiménez es importante para que el país se concentre en estudiar como mejorar sus instituciones, en forma objetiva y propositiva, y salga del marasmo de los ataques pseudo morales que solamente llevan a una confrontación sin rumbo.

En el resumen del documento se dice:

En Costa Rica se cuenta con regulación para organizaciones sin fines de lucro… las asociaciones solidaristas, pero ¿hasta qué punto su regulación cumple los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU?

Entonces el país cuenta con una regulación democrática que permite a los ciudadanos organizarse para alcanzar fines sociales que no conlleven necesariamente al lucro. Los fines del desarrollo sostenible de la ONU es importante perseguirlos, pero se tendría que generar una discusión nacional para jerarquizarlos de acuerdo a los grandes principios sostenidos por la sociedad nacional.

“…se debe revisar si por solo su naturaleza, que su fin primordial no sea lucrar, se regula la obligatoriedad de establecer fines para una construcción de una sociedad más sostenible o en, su defecto, si es necesaria una reforma para que se cumplan con estos objetivos.

Este es un llamado esencial para la sociedad y los políticos, todas las instituciones creadas para la administración pública o sociedades privadas sin fines de lucro debieran tener una instancia nacional, ojalá patriótica y no partidista que evalúe el cumplimiento de los objetivos con el fin de darles continuidad, hacerles reformas o diluirlas, informando cada semestre de las evaluaciones a todo el pueblo, para que los ciudadanos puedan volver a confiar en las instituciones creadas con el supuesto fin de fortalecer un desarrollo equitativo, confiable y capaz de generar una sociedad de progreso.

Fuente: elaboración propia basado en datos del MTSS.

En la introducción del documento se aportan las siguientes ideas:

En Costa Rica es un derecho constitucional la libre asociación y ante esto existen muchas organizaciones asociativas cuyo fin primordial no es el lucro.

La libre organización, la libertad de expresión son esenciales de la democracia, es lo que ha permitido una Costa Rica en paz, (que incluso cuando América latina, en muchos países se involucró en la estéril pero fatídica lucha por satisfacer los deseos de la URSS y USA, en la llamada guerra fría), Costa Rica se mantuvo al margen sosteniendo su visión de paz y libertad de pensamiento.

El hecho de que estas organizaciones sean sin fines de lucro permite que puedan constituirse con fines sociales.

En particular, las asociaciones civiles tienen objetivos más amplios y flexibles, lo que les brinda a sus fundadores la libertad de definir el propósito específico de la organización según sus intereses y necesidades, a manera de ejemplo hay asociaciones de profesionales, en defensa de derechos, de grupos que tienen algunos pasatiempos, vecinos organizados en una comunidad, fines sociales y muchos más que pretenden aportar a la sociedad según la razón por la cual fue creada este tipo de figura asociativa…

…a diferencia de las asociaciones solidaristas que tienen objetivos fijados de manera más específica sin dejar de lado que su fin no es el lucro pero si procurar la armonía obrero-patronal y mejorar la calidad de la vida de las personas trabajadoras y sus familias.

Una de las reformas importantes que se tiene que señalar es que las asociaciones solidaristas por ley debieran ser la única entidad que maneje los planes de capitalización de las personas trabajadoras, siendo obligatorio mantener un constante apoyo para la solución de los problemas de la vida cotidiana y dando la seguridad de que el que trabaja (hombre o mujer) tengan derecho a disfrutar de la entrega de sus ahorros al final de su vida laboral, además de disfrutar de una pensión adecuada.

Otra reforma importante sería establecer una institución central que reúna, proteja, promueva y evalúe el cumplimiento de las funciones y objetivos de las asociaciones solidaristas.

En este contexto, el papel de las asociaciones en la promoción del bienestar social se alinea con iniciativas globales que buscan un impacto positivo en la sociedad.

Ninguna organización privada, con o sin fines de lucro, puede quedar exenta de contribuir con los grandes objetivos del Estado en sus grandes ramas, lo económico, lo ambiental, lo social y lo político.

Un ejemplo de ello es el compromiso del Estado costarricense con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Según el sitio web de la ONU “El día 9 de setiembre del año 2016, el Estado costarricense, con el apoyo de Naciones Unidas se convierte en el primer país a nivel mundial en firmar un Pacto Nacional por el Avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”…

…los objetivos de desarrollo sostenible “fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad.” (ONU, 2024)

Es importante que el Estado convierta todos los objetivos para proteger la naturaleza y el resto de las especies, fomentar la paz y la prosperidad de todos. Obviamente, es el fortalecimiento en la mente de los ciudadanos del país donde se gana esta batalla internacional, pero es central que los mejores objetivos del país se alineen con los mejores objetivos de organismos internacionales.

Por supuesto, dirían los críticos que esos objetivos de Naciones Unidas están estancados en todo el mundo. Pero, siguen como motivación de los que quisiéramos un mundo mejor.

Se insiste en que:

Al analizar los objetivos y la naturaleza de las asociaciones civiles y las asociaciones solidaristas, surge la interrogante: ¿estas organizaciones cuentan con una regulación que facilite el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Definitivamente, una institución general que englobe a todo el solidarismo, lo regule, lo evalúe, lo promueve y lo fortalezca es indispensable para no perdernos en el maremágnum de la incertidumbre, el caos y el descredito institucional que recorre el mundo.

Por supuesto, para alcanzar objetivos tienen que ser pocos y estratégicos, con un señalamiento de fechas y datos concretos a alcanzar. De lo contrario se corre el riesgo de señalar 20 objetivos que por ser tan abundantes nadie sabe si se alcanzan o no, lo que provoca el despilfarro de recursos y la pérdida de credibilidad.

Un listado como el propuesto es un sueño que nos hace sentir felices, como alcanzar el premio del cielo o de un país eternamente feliz. Pero, si nadie lo mide, controla, ni premia o sanciona su cumplimiento, quedamos en frases y nada más. Es por eso que el llamado del abogado Ruiz es tan beligerante.

Estos objetivos buscan erradicar la pobreza, promover la salud y el bienestar, garantizar una educación de calidad e igualdad de género, fomentar el trabajo decente y el crecimiento económico, impulsar la innovación y el desarrollo sostenible en la infraestructura, reducir las desigualdades sociales, fortalecer las instituciones para asegurar la paz y la justicia, y construir alianzas estratégicas para alcanzar estos propósitos de manera integral.

…pero ¿ha existido alguna reforma normativa para adaptarse al cumplimiento de estos fines para estas figuras asociativas?

Conclusión

Para garantizar que las instituciones del Estado y las de la sociedad civil cumplan con las funciones y objetivos para las que fueron creada es necesario, periódicamente, reformar las leyes de dichas instituciones para cumplir con los objetivos mencionados.

La gran tendencia tiene que ser buscar mejorar la calidad de vida de las personas, reducir desigualdades, garantizar educación y trabajo digno, promover la paz y la justicia, y unir esfuerzos para construir un futuro sostenible.

Solo así se construye una gran república.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado