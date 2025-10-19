La fuga que desata la crisis del gobierno

Barataria

El conocimiento de la fuga de 20 peligrosos lideres mareros que se conoció esta semana en Guatemala, ha sido no solo una noticia que se ha mencionado alrededor del mundo, sino que ha provocado una verdadera crisis interna en el Gobierno de la República y en la organización política que llegó al poder mediante el voto popular. En efecto, se sabe que la fuga de los peligrosos delincuentes no sucedió esta semana, sino que ya hacía varias semanas de que se había dado.

Resulta verdaderamente inaudito que la fuga de estos criminales se realizara de la forma mas absurda posible, saliendo literalmente por las puertas del penal, sin que nadie en apariencia, se diera cuenta y pese a que en las redes sociales desde antes se empezó a hablar de que había una fuga, fue hasta esta semana cuando se anunció a la opinión pública el hecho. Fue la presión popular, las manifestaciones de que comparecieran las autoridades lo que hizo que se aceptara que sí, efectivamente los delincuentes habían salido por la puerta del penal.

Lo acontecido ha desatado una grave crisis interna en las esferas gubernamentales y esta minando el poco apoyo popular que le quedaba al Presidente Arévalo. Las razones saltan a la vista. El primer lugar, la tardanza del Ministro de Gobernación en comparecer a explicar lo sucedido, en realidad el señor Francisco Jiménez ha sido uno de los peores ministros que componen el gabinete del actual gobernante. Como diríamos en el argot popular “le quedo grande el tacuche”; especialmente tratándose de un funcionario que ha ocupado en dos ocasiones el ministerio ya debería de tener conocimientos suficientes del manejo de dicha cartera. Ha sido una especie de protegido de Bernardo Arévalo, tan seguro en el cargo que, pese a la fuga, afirmó que no dimitiría, esto en su comparecencia de día siguiente en el que dio la cara porque no le quedaba otra. El Presidente Arévalo de viaje por Europa, ni siquiera se pronunció al respecto sino hasta después de arribar al país. En la esfera del gobierno hay mucho malestar, especialmente entre aquellos que no gozan del especial apoyo del presidente en contra de otros que pueden literalmente hacer lo que les viene en gana que el presidente siempre los va a proteger.

Por otro lado, ya se ve una incisión muy fuerte en el partido que llevó al poder al señor Arévalo. El partido Semilla, Raices, Hojas o Ramas o como se quieran llamar ahora, se ha pronunciado en el Congreso de la República argumentando seriamente con la actuación del Ministro de Gobernación y pidiendo su renuncia. Esto hace pensar que el gobierno de Bernardo Arévalo tambalea fuertemente, ya que no cuenta con apoyo del poder judicial, lo cual se ha visto reflejado en la forma en que este poder del Estado ha actuado contrario a lo que se supone, son los intereses del gobernante. En el Congreso de la República la bancada oficial tampoco le ha apoyado en casos como este y contrariamente le exige que tome cartas en el asunto, lo cual hace considerar que hay una fuerte división entre los que ya conforma el partido Raíces y los que son fieles seguidores del señor Arévalo. De tal suerte que, si antes Bernardo Arévalo pensaba que iba a elegir libremente al nuevo o nueva fiscal general, creo que se equivoca grandemente y previsiblemente no va a tenerlas todas consigo.

Al final, esta crisis parece ser la confirmación de un gobierno tambaleante e inepto, lo que ha sido el gobierno de Bernardo Arévalo para el país ha sido solamente la llegada de un grupo de oportunistas, alagartados, que se han querido enriquecer con el poder a costa de continuar (a su manera) con los mismo vicios que han tenido los gobiernos corruptos anteriores: El enriquecimiento de sus propios bolsillos mediante los siguientes hechos: La contratación pública sobrevalorada y con mordidas a granel, la sobrevaloración de medicinas y los contratos con sus respectivas mordidas a granel, hacer una creciente burocracia de gente inepta, oportunista y lambiscona, que hasta llegan a tener dos o tres contratos 029 con instituciones públicas y viven a cuerpo de Rey ganando hasta 15 veces mas el salario mínimo y, por ultimo el gobernante haciéndose de la vista gorda y culpando al “pacto de corruptos” de su ineficiencia e ineptitud. Ya todos sabemos que el “pacto de corruptos” es el que han conformado los empresarios corruptos, los partidos de izquierda, de derecha y de cualquier otra posición política que monopolizan el panorama electoral (mismas caras con otros nombres y símbolos) y la delincuencia organizada, el narcotráfico y los poderes fácticos que se han unido para terminar de saquear el país y dejar a la ciudadanía cada vez peor que antes. De allí que, no tenemos un sistema de salud de calidad, no tenemos carreteras y vías de comunicación de calidad, no tenemos un sistema educativo de calidad, no tenemos seguridad, a duras penas hay empleo, los ciudadanos viven con menos al día y el costo de vida cada vez más alto, y con los funcionarios haciendo cada vez más lo que les venga en gana sin que haya poder humano que les ponga freno.

Así es como en Guatemala, un grupo de peligrosos delincuentes, sale caminando, por la puerta del penal en libertad anticipada otorgada por una colusión entre funcionarios y criminales, porque en Guatemala al honesto se le persigue penalmente y se le encierra bajo siete candados, pero al marero, al narco y criminal, se le trata con delicadeza y, si es posible se le deja en libertad anticipada sin tener un plan de fuga. No lo necesita porque el gobierno se las ingenia para que se fuguen, que se oculten o salgan del país tranquilamente y, cuando ya no es posible mantener la mentira, entonces anuncia a todos que hay una fuga, que ofrecen recompensa y que hasta el FBI va a colaborar con la recaptura, toda esta pantomima la hacen cuando ya están seguros que los delincuentes ya se han ocultado lo suficiente para no se localizados. Dicho esto, el gobierno tiene su peor crisis en lo que va del periodo, no sabemos hasta dónde puede llegar porque algo que ha demostrado el gobierno de Bernardo Arévalo es que no sabe cómo manejar las crisis y sus asesores son más ineptos que él.

