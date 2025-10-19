Soberanía y la Crisis del Siglo XXI

Zoon Politikón

El Diagnóstico y el Mecanismo de Poder

El final del siglo XX prometió la consolidación definitiva de la democracia liberal, el triunfo del mercado y el “fin de la historia”. Sin embargo, el siglo XXI ha traído una realidad distinta: la del resurgimiento de autocracias estatales y, de forma más sofisticada, la emergencia de un poder transnacional, ideológico y difuso que actúa por encima de las estructuras democráticas. La figura de George Soros, magnate financiero y filántropo, se ha convertido en el emblema de esta metamorfosis del poder global, símbolo de la alianza entre el capital especulativo y la ingeniería social progresista. Su influencia ya no opera desde la fuerza militar ni desde los gobiernos, sino a través de redes que moldean las ideas, la legislación y la cultura política de las naciones.

Desde una perspectiva liberal-conservadora, la actividad de Soros debe entenderse como parte de un nuevo tipo de intervencionismo externo: menos visible, pero más penetrante. Ya no se trata de la ocupación de territorios, sino de la colonización de conciencias. Lo que antes se imponía por la espada, hoy se logra mediante financiamiento, medios de comunicación y una narrativa moral de aparente emancipación. El pensador Agustín Laje distingue con claridad el fenómeno: la globalización es un proceso económico inevitable, mientras el globalismo es un proyecto político deliberado que busca someter la soberanía nacional a una gobernanza supranacional. Soros encarna, como pocos, ese paradigma del poder que se presenta como benefactor, pero opera como reordenador silencioso del mundo.

El financiamiento de fundaciones, universidades, medios y organizaciones de verificación de información no es un gesto inocente. Configura una red de poder que influye en las leyes, en los sistemas judiciales y en la cultura moral de las sociedades. Las llamadas “sociedades abiertas” de Soros reinterpretan la libertad: ya no como autonomía del individuo dentro del marco nacional, sino como disolución de las estructuras tradicionales —familia, religión, valores— que brindan sentido, identidad y resistencia moral frente al Estado o frente a la ideología dominante.

Detrás del ideal de apertura se esconde la pretensión de uniformar el pensamiento, reemplazando las verdades locales y espirituales por una ética universalista impuesta desde arriba.

El globalismo, en su forma actual, despliega lo que Moisés Naím denominó “sigilocracia”: un poder furtivo que actúa sin necesidad de gobernar formalmente. Manipula la información, define los límites del discurso público y convierte la corrección política en instrumento de censura. Bajo la apariencia de objetividad, muchos verificadores de hechos —financiados parcial o totalmente por redes filantrópicas internacionales— acaban determinando qué puede considerarse verdad. En la era de la posverdad, el control del relato es el nuevo campo de batalla, y la hegemonía cultural sustituye al dominio territorial.

La ingeniería social que promueven estas redes busca moldear comportamientos y valores. No actúa mediante coerción, sino a través de la presión cultural y la saturación mediática. Se financian movimientos que redefinen nociones como familia, identidad o libertad, transformando causas legítimas en vehículos ideológicos. El ciudadano es tratado como una máquina programable, y las políticas públicas se convierten en experimentos morales administrados desde centros de poder que nadie eligió. La Agenda 2030, con sus 17 objetivos y 169 metas, es vista por muchos analistas como el marco más visible de esa ingeniería: un conjunto de lineamientos globales que, aunque bienintencionados en apariencia, permite que organismos y tecnocracias internacionales influyan en las decisiones nacionales sin responsabilidad democrática directa.

Desde la óptica económica, Soros representa una paradoja: un defensor teórico de los mercados libres que, en la práctica, utiliza el capital para intervenir en ellos. Su célebre apuesta contra la libra esterlina en 1992 —el “miércoles negro”— no solo le otorgó una fortuna, sino que evidenció el poder de la especulación financiera para doblegar a un Estado soberano. Ese mismo método, trasladado al terreno político, se traduce en el uso de la filantropía como instrumento de inversión ideológica. El capital que se canaliza a través de Open Society no busca fomentar economías locales ni fortalecer mercados autónomos, sino financiar movimientos y campañas que alteran el equilibrio político interno de los países. Así, la filantropía se convierte en una forma de poder: el dinero deja de servir al desarrollo productivo y pasa a modelar la conciencia social.

El resultado es la dependencia. Los actores sociales que viven del financiamiento externo terminan subordinados a las agendas de quienes lo proveen. Cuando los fondos se retiran, las causas se diluyen, y la sociedad civil pierde autonomía. Lo que se presenta como ayuda para el fortalecimiento democrático acaba siendo un mecanismo de tutela ideológica. En muchos países en desarrollo, esta dinámica crea un círculo vicioso: el Estado ajusta sus políticas para congraciarse con la red de donantes internacionales, mientras la ciudadanía deja de exigir rendición de cuentas a sus propios gobernantes. Se genera así una forma moderna de colonialismo financiero: los pueblos conservan su bandera, pero pierden el control de sus decisiones.

En la práctica, estas influencias operan mediante presión regulatoria y condicionamiento normativo. Los gobiernos que dependen de cooperación o de reconocimiento internacional adoptan políticas sociales y ambientales que, aunque legítimas en ciertos contextos, imponen costos desproporcionados a sus economías. Las pequeñas y medianas empresas, columna vertebral de la producción local, deben cumplir estándares globales pensados para corporaciones multinacionales. De esta manera, el globalismo no destruye el mercado, lo captura. Se disfraza de responsabilidad social mientras limita la competencia nacional.

El analista liberal observa además una distorsión moral del mercado político: el dinero externo se convierte en un voto indirecto. Como advierte Laje, la democracia por dádivas convierte al ciudadano en beneficiario pasivo. Cuando la asistencia o los proyectos financiados sustituyen al mérito y al esfuerzo, se debilita el principio de autonomía económica —la autonomía oikonomiké— y la república degenera en clientelismo ideológico. El poder deja de medirse por la voluntad popular y pasa a medirse por la magnitud de las transferencias.

En el terreno cultural, el historiador conservador identifica una mutación profunda. El fracaso del marxismo clásico no significó su desaparición, sino su transformación. La nueva izquierda abandonó la economía como centro de la revolución y trasladó la lucha al plano de la cultura. Siguiendo la teoría de la hegemonía de Antonio Gramsci, entendió que para dominar una sociedad no basta con conquistar el poder político; hay que controlar el sentido común. En este marco, Soros aparece como el gran mecenas de la revolución cultural global: su apoyo a agendas posmodernas redefine conceptos tradicionales como verdad, naturaleza o familia, y promueve un relativismo moral que disuelve los fundamentos espirituales de Occidente.

La familia, la fe y la identidad nacional —elementos que históricamente limitaban el poder del Estado— son presentados como obstáculos al progreso. La educación se convierte en el principal vehículo de transformación cultural. Becas, programas y universidades financiadas por grandes fundaciones buscan formar una nueva élite académica global, desvinculada de las raíces históricas y morales de sus pueblos. De este modo, la cultura deja de ser un producto de la tradición para convertirse en una herramienta de ingeniería social. El ciudadano educado bajo esta lógica pierde la capacidad de discernir entre libertad y licitud, entre compasión y sometimiento.

