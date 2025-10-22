Los aficionados al fútbol en Guatemala a menudo sobrevaloran las capacidades de sus equipos locales debido a sesgos cognitivos específicos. Estos atajos mentales, identificados por la psicología del comportamiento, influyen en la percepción y distorsionan el juicio objetivo sobre el rendimiento deportivo real de un club. Comprender estos patrones ayuda a explicar por qué la lealtad puede nublar la objetividad.

¿Qué son los sesgos cognitivos?

Un sesgo cognitivo es un patrón sistemático de desviación de la norma o la racionalidad en el juicio. Las personas crean su propia «realidad social subjetiva» a partir de la percepción de los estímulos, y estos sesgos alteran dicha percepción. En el contexto deportivo, estos atajos mentales llevan a los seguidores a interpretar información de una manera que favorece a su equipo, independientemente de los datos objetivos. No se trata de una falta de inteligencia, sino de un mecanismo inherente al funcionamiento del cerebro humano para procesar información rápidamente. Estos procesos ocurren de manera automática y subconsciente, lo que dificulta su identificación y corrección.

Principales sesgos del aficionado guatemalteco

Varios sesgos cognitivos son especialmente prevalentes entre los seguidores de equipos de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Estos influyen desde las conversaciones cotidianas hasta las expectativas de cada torneo.

Sesgo de confirmación: Ver para creer

El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar, interpretar y recordar información que confirma las creencias preexistentes. Un aficionado de Comunicaciones, por ejemplo, tenderá a prestar más atención a las estadísticas que destacan la efectividad de sus delanteros. Al mismo tiempo, minimizará los datos sobre debilidades defensivas que un analista neutral consideraría relevantes. Este sesgo se refuerza mutuamente en grupos de aficionados que comparten las mismas creencias, creando una cámara de eco que valida una visión parcializada del rendimiento del equipo. La exposición selectiva a medios y comentaristas que apoyan la narrativa del club amplifica este efecto.

Efecto de arrastre: Seguir a la mayoría

Conocido como «bandwagon effect», este sesgo describe la tendencia a adoptar ciertas creencias porque muchas otras personas lo hacen. En Guatemala, equipos con una gran base de seguidores, como Municipal o Xelajú MC, se benefician de este fenómeno. La popularidad del club se convierte en una prueba social de su calidad, llevando a nuevos aficionados a unirse y a los existentes a reforzar su convicción. La presión social para apoyar al equipo dominante en una comunidad o círculo social es un factor poderoso que alimenta la sobrevaloración de sus posibilidades reales en cada campeonato.

Sesgo de optimismo: La fe en la victoria futura

El sesgo de optimismo es la creencia de que uno tiene menos probabilidades de experimentar un evento negativo en comparación con otros. Los aficionados a menudo exhiben un optimismo poco realista sobre las posibilidades de su equipo, incluso frente a rivales claramente superiores o tras una racha de malos resultados. Este optimismo puede influir en las decisiones de los aficionados, desde la compra de abonos de temporada hasta las predicciones en plataformas como 1win, donde las probabilidades objetivas a menudo contradicen el sentimiento del hincha. Este fenómeno explica por qué, al inicio de cada Torneo Apertura o Clausura, la mayoría de las hinchadas sienten que «este año sí» será el de su equipo.

Sesgo de disponibilidad: El peso de lo reciente

Este sesgo se basa en la tendencia a sobrestimar la probabilidad de eventos que son más fáciles de recordar. Una victoria contundente en el Clásico Nacional entre Municipal y Comunicaciones permanecerá más tiempo en la memoria del aficionado que varias derrotas anteriores contra equipos de menor perfil. Un gol espectacular de último minuto tiene un impacto emocional tan fuerte que puede hacer olvidar un mal desempeño general durante los 90 minutos. Los medios de comunicación también contribuyen a este sesgo al destacar repetidamente momentos dramáticos, haciéndolos más «disponibles» en la memoria colectiva del seguidor.

Sesgo de autoservicio: El éxito es nuestro, el fracaso es de otros

El sesgo de autoservicio es la tendencia a atribuir los éxitos a factores internos (habilidad, estrategia, esfuerzo) y los fracasos a factores externos (mala suerte, arbitraje, el estado del campo). Cuando un equipo como Antigua GFC gana un partido importante, sus seguidores destacarán la brillantez táctica del entrenador y la calidad de sus jugadores. Sin embargo, si pierden, es más probable que culpen a una decisión arbitral polémica o a las condiciones climáticas. Este mecanismo protege la autoestima del aficionado y la imagen positiva que tiene de su club, pero impide una evaluación objetiva de sus verdaderas fortalezas y debilidades.

El impacto real en la evaluación del rendimiento

La combinación de estos sesgos genera una percepción distorsionada y consistentemente positiva del equipo local. Conduce a expectativas infladas que a menudo terminan en frustración. Los aficionados pueden minimizar la calidad de los equipos rivales, atribuyendo sus éxitos a la suerte en lugar de al mérito. Esta visión puede obstaculizar el reconocimiento de problemas estructurales dentro del club, como la necesidad de refuerzos o cambios tácticos, ya que la culpa se desvía constantemente hacia factores externos. A largo plazo, esta sobrevaloración puede llevar a la complacencia dentro de la propia afición.

¿Es posible mitigar estos sesgos?

Aunque es imposible eliminar por completo los sesgos cognitivos, los aficionados pueden tomar medidas para fomentar un análisis más equilibrado. Una estrategia es buscar activamente información y análisis de fuentes neutrales o incluso de medios identificados con equipos rivales. Consultar estadísticas de rendimiento avanzadas, que van más allá de los goles y las victorias, ofrece una visión más completa del juego. Otra táctica útil es analizar el desempeño del equipo como si se tratara de un club por el que no se tiene ninguna afinidad emocional. Finalmente, el simple hecho de ser consciente de la existencia de estos sesgos es el primer paso para reconocer su influencia y esforzarse por realizar juicios más objetivos sobre el verdadero nivel del equipo amado.

