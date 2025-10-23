La  ansiedad y muerte del Eros

Anotaciones

Ansiedad de tenerte en mis brazos,/ musitando palabras de amor/Ansiedad de tener tus encantos/y en la boca volverte a besar

José Enrique Sarabia

Al amor de hoy le falta toda trascendencia y transgresión

Byung- Chul Han

En el proceso de convertirnos en seres humanos, en ser persona nos han roto varias veces el corazón, porque las emociones y sentimientos parecería que van por otros caminos o se quedaron encapsulados, pasmados en comparación a los pilares cognitivos y neurofisiológicos envueltos en los sistemas culturales, digitales de la globalización en la cual estamos condicionados.

La vida con sus angustias, “corre corre” normal, de un trabajo extra, espera de diagnósticos médicos, guerras preventivas, inseguridad, de caídas y volver a levantarse son el pan de cada día en estos tiempos de incertezas, de marañas del poder; solo se hace posible la ecuanimidad al dosificar las respuestas, el monólogo interior, conocer la potencia de los neurotransmisores base del torrencial emocional. La adrenalina y cortisol son necesarias para estar en estado de alerta, para la supervivencia; el asunto es la sobreestimulación, frecuencia, respuestas a noticias positivas o negativas, la ansiedad generalizada y sin control invalida el bienestar porque se produce un estrés oxidativo que afecta el sistema microbiótico enlazado con el sistema nervioso central. Las exposiciones al estrés crónico horadan al individuo de formas diversas y cuan importante son los aportes de las investigaciones que demuestran la fuerza energética de los grupos o colectivos prestos a la colaboración, apoyo mutuo, porque, el compartir aumenta horas de vida como el fumar quita media hora de vida e incluso parejas disparejas viven más que los hombres solos.

Parecería, entonces que la convivencia, cuido nos ayuda a dejar de ser perros o cobayas del laboratorio experimental de Skinner y para ñapa nos meten culpa, sentirnos culpables, ¿de qué? Y arteramente el sistema capitalista nos dispara al decir que el yo, el individuo es el generador de sus éxitos y fracasos. La psicología positiva las refrenda con el uso “saludable” de la AI.

La ansiedad por crisis de pánico, la depresión e ideas suicidas va en aumento después de la pandemia del Covid 19. En Costa Rica la Caja del seguro social CCSS manifiesta que atiende en una hora, hasta 97 pacientes por cuadros de ansiedad. En clínica se puede observar que las parejas “los casi algo” sufren de ansiedad y eso que nadie asume responsabilidades de convivencia, porque “disfrutan” los fines de semana en sus apartamentos y, en realidad en consulta, manifiestan su desconfianza, miedo al abandono, a enfermedades de transmisión sexual, temor al invertir en gastos a futuro, en la inmadurez de sus parejas que pasan la medianía de edad, quisieran vivir juntos y se la pasan el tiempo rastreando el celular, peleas, con ideas de posesión, almas gemelas, del príncipe azul, la media naranja… son los discursos narrativos, de creencias del macho proveedor, salvador que prima en las mentes, mientras; el conservadurismo, la religión y el capitalismo calzan a perfección en la espera del “amor verdadero”.

En la película “Galería de corazones rotos” se puede reflexionar en torno a la comedia sentimental, los hara kiri, los restos u objetos, símbolos que representan su amor, recuerdos de sus amantes, son ataduras del cordón emocional, como: uñas, pelos, ropas, perfumes, platos, rotos, copas, botellas, papeles, un sin fin inimaginables de objetos que les hablan a sus “dueños” o esclavos de los momentos de la pérdida o primer encuentro.

Lucy es una joven y espontánea mujer que se desvive por construir una galería de todas las almas con el corazón roto de Nueva York o despechadas, amantes del desamor, ella inicia con la corbata de su ex con unas grabaciones y casi siempre repite “no somos acumuladores”.

Realmente, elaboran una serie de catarsis y por momentos me vienen las imágenes del Muro de los lamentos y algunas escenas tiernas, risibles; muestran el rehacer de sus vidas sin cargar las culpas, del mantra del ¿ por qué a mí? Si yo…

Parte del convivir en pareja es el dolor, éxtasis, plus goce y, el desamor es bien para recargar o fortalecer el carácter; no se pude vivir con la angustia compulsiva, del miedo del abandono y no confundamos el duelo amoroso con el síndrome del corazón roto o síndrome de Takotsubo o cardiomiopatía por estrés que debilita la pared muscular del corazón que, se parece al infarto, pero; su recuperación es más rápida.

La expresión figurada de corazones, se refiere al intenso dolor emocional por desamor, traición, y sufrimiento causado por una pérdida significativa, como el fin de una relación, la muerte de la mascota, de un ser querido, pérdida del empleo…

El erotismo en la pareja no se puede domesticar para someternos al consumismo “del todo está bien” que mata la otredad del amante, la rebeldía del amor, mercurial que reverdece con las discusiones, reconciliaciones, o quizás la convivencia de la pareja de la película “Quién teme a Virginia Wolf” nos sea una apertura para devanarse los sesos y, ya lo decían los surrealistas con el poeta André Breton, Baudaleire, Rimbaud a “Reinventar el amor”.

Hay que tener el coraje del anonadamiento de sí mismo para poder descubrir al otro; y una especie de recorrido atento por todas las emboscadas y ataques con los que el mundo tal como es, interesado exclusivamente en la aprobación y la satisfacción narcisista, ahoga la posibilidad del Eros(…)

Alain Badiou.

Libre emisión del pensamiento.

