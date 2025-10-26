El arte de soltar el control

Fectiva

¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene, que los pensamientos te persiguen sin darte tregua, como olas que no cesan de romper una y otra vez contra la orilla de tu paz interior?

Vivimos en un mundo acelerado, con la cabeza llena de pendientes, donde parece que descansar es un lujo reservado para las vacaciones o para quienes logran “poner su vida en orden”. Pero existe un descanso más profundo, uno que no depende del calendario ni de un método de relajación, sino de una entrega: la de soltar el control y confiar en las manos de tu Creador.

Es un secreto que pocos descubren, pero que puede transformar la mente, el cuerpo, y el alma. Porque, aunque a veces lo olvidemos, no fuimos diseñados para cargar solos el peso del mundo.

Los pensamientos repetitivos —esas preocupaciones, culpas o miedos que giran sin descanso— son los que más drenan nuestra energía y nos roban la alegría. No es el trabajo, ni las deudas, ni la familia lo que realmente nos cansa: es el peso invisible de los pensamientos que nunca entregamos.

Cuando la mente no se somete a Dios, puede convertirse en una prisión con barrotes invisibles. Pero en el Salmo 55:22 encontramos una invitación liberadora: “Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará.”

Ahí está el refugio que tanto anhelamos: un Dios que no solo escucha, sino que sostiene.

Ahora bien, ¿cómo se hace eso en la práctica?

No se trata de ignorar la realidad ni de fingir que todo está bien. Se trata de rendir lo que no puedes controlar, igual que un niño que confía en que su padre cuidará de lo necesario. La fe no elimina los retos, pero sí disuelve el miedo de enfrentarlos solo.

Imagina a un niño aprendiendo a nadar. Al principio, teme hundirse, pero su padre está allí, con los brazos extendidos, diciendo:

—“Salta, hijo, yo te sostengo.”

El niño duda un instante, pero finalmente confía y se lanza. En ese momento, los brazos de su padre lo sostienen con firmeza. El niño sonríe, deja de luchar y flota en paz, simplemente reposa, seguro en los brazos que nunca fallan.

Así sucede cuando entregas tus cargas a Dios. Quizá temes soltar el control, pero cuando lo haces, descubres que Dios no solo te sostiene, también te enseña a nadar entre las aguas turbulentas de la vida.

Piénsalo en algo cotidiano. Tal vez estás enfrentando una situación económica difícil. Has hecho todo lo posible, pero nada parece funcionar. Entonces recuerdas lo que dice 1 Pedro 5:7: “Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.”

Y decides orar, no con desesperación, sino con confianza:

“Señor, te entrego mis preocupaciones y mi temor al futuro. Confío en que Tú abrirás las puertas correctas y me darás paz mientras espero.”

Y así lo haces: sigues trabajando, buscando soluciones, pero con el corazón en calma. Porque la fe no es pasividad, sino descanso activo en el amor de Dios. No es solo orar y esperar, sino mantener una buena actitud mientras se espera.

Jesús mismo nos invitó a mirar las aves del cielo: ellas no se angustian, no almacenan, y aun así cada día son sustentadas. Si el Padre cuida de las aves y viste los lirios del campo con tanta belleza, ¿cómo no cuidará también de ti, que eres su hijo amado?

Hoy puedes elegir soltar.

Puedes descansar.

Puedes confiar.

Porque cuando tus cargas están en las manos de Dios, tus fuerzas se renuevan y tu corazón se llena de una paz que el mundo no puede dar. No necesitas tener todo bajo control… solo necesitas confiar en quien si lo tiene.

“Confía y deja que tu alma respire en Su paz. Cuando sueltas el control, Dios toma el timón. Y es entonces cuando descubres lo que realmente significa descansar.”

Libre emisión del pensamiento.

