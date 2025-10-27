lunes, octubre 27, 2025
Última hora:
El Siglo
Ruby Zoriano 2
OpiniónColumnas

Con las manos sucias en el poder

Ruby Soriano 0 Comments

Conexión México

La intromisión de los grupos delictivos en las esferas del poder en México está abiertamente expuesta.

Gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones y senadurías han sido salpicadas por el dinero de los grupos delictivos que de manera directa o a través de operadores han inyectado a las campañas y gobiernos de todos estos personajes, quienes incluso pagan los favores abriendo espacios a las personas elegidas por las organizaciones criminales. 

La detención del sindicalista Nazario Ramírez Ramírez, líder de los transportistas de la Confederación de Trabajadores de México nos da idea del contubernio que hoy se da entre sindicatos, políticos, empresarios y gobernantes con la delincuencia.

El presunto operador de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación abre una caja de pandora para exponer lo que desde hace tiempo son hechos consumados.

La huella de Nazario está impregnada en los círculos cercanos de varias presidencias municipales poblanas y tapatías, donde operaba este personaje lidiando con políticos y gobernantes de alto nivel.

El caso de este cetemista ha provocado que personajes poblanos como el líder de la Federación de Trabajadores de Puebla, Leobardo Soto enmudezca frente a lo que representa la detención de alguien que se sabía muy cercano a su círculo de operaciones y vínculos con ediles, diputados y empresarios del interior de la entidad.

Resulta imposible no pensar en toda la red de contactos y operadores que Nazario habilitó en tiempos electorales para la inyección de recursos que garantizaran margen de maniobra una vez que los presidentes municipales beneficiados entraran en funciones.

Su aparente relación sentimental con una funcionaria de la delegación de Bienestar en Puebla reviste de polémica la lujosa vida que este personaje lucía en redes sociales junto con su acompañante.

Seguir la ruta de las relaciones, negocios y el dinero con que se benefició a varios ayuntamientos en Puebla y Jalisco denota la delicada red de negocios que se establecen como el cobro de favores o de inyección de recursos que fueron destinados a las campañas de varios de quienes hoy están convertidos en ediles poblanos.

El tema no es menor. Todas estas señales nos hacen entender cómo y con quienes se está gobernando Puebla.

Y es que hay que reconocer que Nazario es quizá uno de los tantos “operadores y cabecillas” de estas organizaciones delictivas que están moviendo hilos y negocios detrás de varios ediles poblanos, quienes les abrieron la puerta a estos operadores con los que no hay de otra, más que “dejarlos tomar la plaza”.

Son tiempos de un México y una Puebla violentas donde las manos delincuenciales están dentro de varios gobiernos.

El líder de los transportistas de la CTM usó su cargo para maniobrar en dos sentidos. Como representante sindical y como operador de una célula delincuencial.

Y es que desgraciadamente este es el síntoma de los nuevos tiempos donde gobernadores, ediles, diputados y senadores se han convertido en la pantalla para ser los que abran la puerta a quienes están detonando no sólo la violencia en el país, sino los jugosos y millonarios negocios en decenas de amasiato gubernamentales y delincuenciales.

Area de Opinión
Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Gobiernos morenistas con “el agua” en el cuello

Descubre más desde El Siglo

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Ruby Soriano

Mujer Influyente de la Comunicación Política 2019, ganadora del Napolitan Victory Award. Consultora política influyente 2018 Revista Washington ComPol. Socia de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales. Integrante verificada de Mujeres Líderes América. CEO de Mediatikos Consulting. Analista Política en Estados Unidos, Argentina, Brasil y Uruguay. Consultora y Estratega en Comunicación Política, Gubernamental y Campañas electorales. Trayectoria de 25 años en el periodismo mexicano.

También te puede gustar

Héctor Gil

Tres bailes de la política

Héctor Gil Müller
Juan Callejas

Voté por Semilla

Juan F. Callejas Vargas
Nueva Luis Enrique Perez e1695927159403

Controversia sobre la Divinidad de Jesús: el Arrianismo

Luis Enrique Pérez

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Descubre más desde El Siglo

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo