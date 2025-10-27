¿Y qué haría mañana, si…?

Conversemos Acerca De:

No recuerdo exactamente cuando me explicaron los llamados tiempos verbales que indican el momento en el que ocurre la acción de una oración, que por lo visto tuvo que haber sido en la asignatura de Español de aquel entonces, la cual ha sido transformada en los tiempos actuales – revisando varias mallas curriculares de diversos países – a Comunicación y Lenguaje.

Tiempos como el presente, el pasado y el futuro, que resultan sencillo de ejemplificar:

Presente: se refiere a las acciones que suceden en el momento actual, en el que se habla o se vive. Por ejemplo, «Hoy debo realizar las tareas antes de dormir».

se refiere a las acciones que suceden en el momento actual, en el que se habla o se vive. Por ejemplo, «Hoy debo realizar las tareas antes de dormir». Pasado: Pasado: Se refiere a las acciones que sucedieron antes. Por ejemplo, «Ayer hice las tareas y el profesor me evaluó de excelente».

Pasado: Se refiere a las acciones que sucedieron antes. Por ejemplo, «Ayer hice las tareas y el profesor me evaluó de excelente». Futuro: Se refiere a las acciones que sucederán más adelante. Por ejemplo, «Mañana me esforzaré más con la calidad de mis tareas para seguir sacando buenas calificaciones».

Hasta aquí todo bien, sencillo de comprender, pero… – siempre habrá un pero – donde los psicólogos consideran que en el llamado mindfulness, como herramienta o técnica de meditación que consiste en prestar atención de manera consciente al momento presente, con interés, curiosidad y aceptación. Nota: ¿leyeron bien…? ¡ … PRESENTE!

Claro, pensará usted: Campos diferentes, educadores, por una parte, psicólogos por otra, cada cual, en su ámbito, pero lo que si pone en ¿duda? es si debemos ser ¿futuristas?, cuando lo que programemos – caemos en el tiempo verbal futuro – puede verse afectado por n circunstancias.

Señalan los psicólogos que «La palabra mindfulness se refiere a la capacidad humana básica de poder estar en el presente, de ser capaz de permanecer en el aquí y ahora, que … cuando nos perdemos en los recuerdos del pasado o en la anticipación del futuro solemos quedarnos ¿atrapados?, de modo que secuestra nuestra atención, haciendo que nos sea más difícil permanecer en los momentos cotidianos de nuestra vida» y continua «… la clave del mindfulness es observar cuándo no estamos de verdad en el momento presente, y así traernos de vuelta».

En lo personal vinculo a la palabra futuro con optimismo – entiéndase que propende a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable, como especie de una doctrina donde el espíritu aguarda lo mejor y lo más positivo de todo – a lo que sumo ser propositivo, siendo dirigido a la acción, sin actuar en forma precipitada, analizando, razonando y acompañado de una evaluación crítica en relación a un problema, acerca de las acciones más viables para la toma de mis decisiones.

Si retomo el título del artículo: ¿Y qué haría mañana, si…?

… hubiese seguido los consejos de mis padres de haber estudiado mucho? (pasado)

… prever cuanto puedo ahorrar para además de trabajar, continuar mis estudios que una vez tuve necesidad de interrumpir… (presente – futuro)

… no pude estudiar lo suficiente lo cual me auto culpo al distraerme con el uso del celular, no apoyarme en mis compañeros de equipo… (pasado)

Más allá de la atención a la cual están comprometido los padres, con apoyo del profesorado – y no la sustitución – en la formación adecuada de nuestros estudiantes, sería pertinente analizar que, si el mindfulness ayuda en la mejora de la concentración, la creatividad, la inteligencia emocional, la memoria y la capacidad para afrontar situaciones complicadas, desconectando del exterior y conectar con uno mismo en cuerpo y mente, relajar la mente y concentrarse en lo que ocurre en el presente de manera plena, recurrir a la misma.

¿Se imaginan como pareja un docente con un especialista en mindfulness?, ¿divorcio asegurado?

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado