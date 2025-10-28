El laberinto del mundo

Sueños…

¿Existen Estados en el tercer mundo?

El año que se anunció que los países de América llamada latina no se iban a desarrollar, comenzó con el anuncio del presidente de los Estados Unidos que predijo que para detener el deterioro económico de su país y reducir las abundantes muertes por el consumo de fentanilo en su país tendría que elaborar una agresiva política de castigos arancelarios y militares en contra de sus vecinos del sur.

Donald Trump anunció que bajo su mandato América (Yanquilandia, pues sus creadores no le pusieron nombre y los europeos que veían allí sus sueños para vivir mejor simplemente decían que iban para América), sería grande de nuevo. MAGA.

Al lanzarse a construir sus sueños el nuevo presidente no ha vacilado en destruir la hipérbole de teorías sin sentido del Estado-nación. Ha declarado sin vacilar que Estados solamente son aquellos imperios llamados países desarrollados. Que el resto son colonias o semi-colonias, sin ambages. Y, que lo mejor que les puede pasar es someterse a la superpotencia dominante. De lo contrario pueden ser bombardeados quirúrgicamente y convertidos, sus restos, en lugares de recreo.

Que nos dice Kristalina Georgieva directora del FMI

En la ensoñación de sobrevivir al caos del momento actual, me imaginé una conversación con la directora del FMI. Para tratar de encontrar una respuesta a las posibles consecuencias de un bombardeo intenso sobre nuestros barrios tomados por los carteles narco.

yo:

Doña Kristalina, según el diagnóstico más reciente del banco central del mundo, llamado modestamente FMI, las perspectivas económicas mundiales muestran cambios modestos en medio de mutaciones drásticas en geopolítica y el movimiento de fuerzas complejas que provocan incertidumbre, aumentan las vulnerabilidades y dejan a países sin visión estratégica al borde del abismo.

Georgieva:

Una buena política marca la diferencia. Los países tienen que trabajar en forma conjunta el sector público y el sector privado. Los gobiernos están atónitos ante la perspectiva de ser castigados sino respaldan las visiones sin alternativa del norte. El sector privado, en sus ramas de industria y servicios tecnológicos reaccionó con pedidos adelantados de importación de insumos y máquinas.

La inteligencia artificial se está convirtiendo en la corriente principal y el cambio se tiene que enfrentar como un desafío y lo mejor sería verlo como una oportunidad.

Yo:

¿Cómo podemos enfrentar los aranceles?

Georgieva:

Hay que ser realistas, al combinar política con economía, las frases de amenaza no necesariamente se convierten en realidades. El impacto no ha sido tan grande como se anunció inicialmente.

Es cierto que la tasa efectiva de Estados Unidos está ahora muy por encima de la del resto del mundo, que se ha mantenido relativamente estable este año, con muy pocos casos de represalias. O sea, la guerra comercial no se ha desbordado, pero está latente. Vean el gráfico 1.

Gráfico 1

Yo:

Se observa que en la gran crisis de hace un siglo, Yanquilandia respondió al principio con elevados aranceles, pero en forma acelerada los fue reduciendo para generar competencia. Se puede ver que el promedio de USA es el más alto, que China va en consonancia con su gran competidor, pero que la Unión Europea no ha respondido con aranceles.

Georgieva:

En resumen, se puede afirmar que el mundo ha evitado un deslizamiento de ojo por ojo hacia la guerra comercial, hasta ahora. Sin embargo, la apertura comercial ha recibido un gran golpe.

Y la historia no ha terminado: las tasas arancelarias de Estados Unidos siguen avanzando. Los acuerdos comerciales con el Reino Unido, la UE, Japón y pronto Corea han empujado algunas tasas a la baja, mientras que las disputas con Brasil e India han empujado otras al alza. También es probable que las tasas de otros países se muevan.

Gráfico 2

Aranceles anunciados y luego reprogramados por Yanquilandia

Yo:

Se nota que en la mayoría de casos el castigo ha sido menor a lo predicho. Solamente India y Brasil están sufriendo una presión extravagante.

Pareciera, por otro lado, que las grandes bolsas de valores no solo han resistido la incertidumbre, sino que han sacado jugosas ganancias en términos de valor de las acciones y masas de dinero acumulado. Surge la duda si serán ganancias reales derivadas del uso de inteligencia artificial, pura especulación o esconden una burbuja que pueda traer un derrumbe como el 2008.

Georgieva:

El mundo parece capaz de resistir. El crecimiento en todas las regiones del planeta disminuye, pero se mantiene creciendo levemente. Y, ciertamente las condiciones financieras se comportan de manera favorable. Impulsados por el optimismo sobre el potencial de mejora de la productividad de la IA, los precios de las acciones globales están aumentando. Esto, además de los estrechos diferenciales de riesgo, deja a los mercados de financiación generalmente abiertos, y la caída del dólar a principios de este año brinda un valioso alivio a los países no estadounidenses. prestatarios con deuda denominada en dólares.

Gráfico 3

Las bolsas de valores alcanzan registros históricos

Yo:

Nuestras tareas, reconstruir la unidad de nuestras repúblicas, devolviendo la confianza en nuestros dirigentes que tienen que comportarse en forma resiliente generando proyectos eficiente, competitivos y honrados en el uso de los recursos nacionales.

América está rota solo México y Colombia mantienen la bandera de solidaridad entre naciones americanas. Los demás nos plegamos a las tendencias dominantes.

Libre emisión del pensamiento.

