Idiomas de Guatemala

Una mirada atenta a la vigencia de los idiomas indígenas de Guatemala refleja que actualmente están pasando dificultades en cuanto a su uso y permanencia debido a múltiples factores como la falta de uso por parte de sus hablantes, algunos miembros de la generación actual ya no trasladan el idioma materno a las nuevas generaciones, la exclusión de dichos idiomas de las políticas públicas, la educación escolar monolingüe en idioma Español, la pobreza que obliga a migrar a regiones que utilizan otros idiomas y los medios de comunicación en la lengua dominante del país. Así las condiciones, algunos idiomas están fuertes, otros con pocos hablantes y otros en proceso de extinción.

Guatemala cuenta con 22 idiomas mayas, el Xinka, el Garífuna y el Español. El Español es el idioma oficial que cuenta con apoyo absoluto de los poderes del Estado, con presupuesto para administrar los servicios públicos y con personal monolingüe en el idioma Español. El uso de los idiomas de los pueblos originarios está reducido al ámbito familiar y no tiene presencia en los ámbitos públicos.

Hay que revisar el conocimiento y posible aplicación de lo que establece el Decreto No. 19-2003 Ley de Idiomas Nacionales que se refiere a la utilización de los idiomas mayas, Garífuna y Xinka en la administración pública bajo la responsabilidad, según el artículo 7 de esta ley, “del Organismo Ejecutivo y sus instituciones, en coordinación con las entidades autónomas y descentralizadas, la ejecución efectiva de la política de fomento, reconocimiento, desarrollo y utilización de los idiomas…”. A los hablantes de los idiomas mayas, Garífuna y Xinka corresponde demandar la concreción de estrategias y acciones que apoyan la conservación y uso de tales idiomas y que las instituciones oficiales cumplan con la Ley de Idiomas Nacionales.

Para fomentar el uso y conservar los idiomas indígenas, hay que crear, entre otros, programas en los medios de comunicación oficiales tales como radio, televisión y periódico oficial y según las regiones lingüísticas del país. El uso de las redes sociales para diversidad de intereses de la niñez, la juventud y la población adulta. Estos programas requieren la formación y actualización de personal que domina alguno de los idiomas de pueblos originarios y el Español. En este sentido, es importante identificar personas que dominan dos idiomas, por ejemplo, un idioma indígena y el Español y que con alguna actualización asuman responsabilidades del uso oral de dichos idiomas indígenas en diversidad de programas. La preocupación es la conservación y uso del idioma para la comunicación de actividades privadas y públicas de la cotidianidad.

La educación nacional debe ser intercultural en todos los niveles y para todos los pueblos de Guatemala. En esta educación, los idiomas de los pueblos sean utilizados como medios de comunicación didáctica y no solamente como materia aislada y distinguir procedimiento para fortalecer el uso o el aprendizaje de la lengua. Los pueblos originarios tienen derecho a la educación propia en sus respectivos idiomas que contienen y trasladan elementos de identidad, entre ellos los conocimientos y la interpretación de la vida y las relaciones con el entorno lo que para el Ministerio de Educación es el Currículo Regional. Es necesaria la elaboración y dotación de materiales textuales en la lengua materna de los pueblos de Guatemala y en el caso de la educación deben ser bien mediados según edad y grado escolar. En las comunidades locales hay que organizar festivales y concursos con el uso del idioma materno de la comunidad.

