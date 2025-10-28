No todo se vale en nombre de la libertad

Poptun

China ha sacudido al mundo digital con una medida polémica para muchos que roza la censura y, para otros, representa un acto de sensatez: exigir que los influencers que hablen de Medicina, Derecho, Finanzas, Educación o temas especializados, cuenten con formación técnica o académica certificada. Su propósito es combatir la desinformación, que se ha vuelto tan contagiosa como un virus, y recuperar un mínimo de credibilidad en el debate público.

Para algunos, se trata de un intento de control estatal o de censura encubierta. Pero, vista desde una perspectiva más amplia, la medida toca un nervio expuesto de nuestra época: el equilibrio entre la libertad de expresión y la lucha contra la desinformación. Lo cierto es que esta decisión obliga a revisar un dilema antiguo con un rostro nuevo: ¿cómo equilibrar la libertad de expresión con la obligación de proteger a la sociedad frente al engaño?

La medida china, aunque drástica, apunta precisamente a ese punto ciego que muchos países democráticos aún no se atreven a enfrentar: ¿cómo se combate la mentira sin asfixiar la libertad de expresión? En lugar de ver la iniciativa como un modelo de censura, convendría leerla como una advertencia global. Los Estados no pueden seguir siendo espectadores de la crisis informativa. Deben promover políticas que fortalezcan la educación digital, la ética comunicacional y la verificación profesional de la información.

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de expresión: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, pero su ejercicio puede estar sujeto a responsabilidades ulteriores necesarias para garantizar el respeto a los derechos de los demás o la protección de la salud, la moral o el orden público. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva 5/85 (Colegiación obligatoria de periodistas, Costa Rica), recordó que la libertad de expresión tiene dos dimensiones inseparables: la individual, que protege el derecho a difundir ideas, y la social, que resguarda el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. Ambas deben coexistir para que la democracia respire.

La Corte Interamericana sostiene que la libertad de expresión es piedra angular de la democracia, pero no es absoluta. Puede tener límites siempre que sean proporcionales, legítimos y necesarios para proteger bienes mayores. En lenguaje simple: los límites no deben callar, sino ordenar. La censura previa está prohibida, pero las responsabilidades ulteriores son legítimas cuando evitan daños concretos.

La Corte también ha sostenido que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre. Y eso es exactamente lo que hoy está en riesgo. Las redes sociales se convirtieron en terreno fértil para los falsos expertos. Cualquiera puede hablar con autoridad de medicina, leyes, economía o educación, sin tener conocimiento ni responsabilidad. Detrás de la pantalla, muchos se sienten habilitados para opinar de todo, confundir a muchos y responder a nadie.

La medida china incomoda porque obliga a asumir responsabilidad. Y en las redes, donde reina la impunidad de los likes, eso se siente casi revolucionario. Pero si queremos sociedades menos polarizadas, menos crédulas y menos manipulables, la ruta empieza por ahí: devolverle a la palabra su peso, y al conocimiento su lugar. La medida china no limita la libertad de expresión, sino el derecho a desinformar impunemente. En una época donde el mundo está inundado de noticias falsas y en donde los algoritmos premian el escándalo antes que la evidencia, esta medida parece más un acto de profilaxis que de represión.

Sin embargo, el problema no es exclusivo de los influencers. El periodismo tradicional, llamado a ser un contrapeso frente al ruido digital, también ha caído —aunque no todos— en la trampa de la desinformación. En la competencia por los clics, los seguidores y la carrera de quién publica primero, algunos medios han olvidado la esencia del oficio: investigar, contrastar y contextualizar. En ese apuro, terminan repitiendo errores o incluso amplificando falsedades. Así, la desinformación se reviste con el prestigio de un medio “serio”, pero el resultado es el mismo: la sociedad pierde su brújula.

Quizá sea tiempo de reconocer que el control democrático de la sociedad, del que habla la Corte Interamericana, depende también de la calidad de la información que circula. Una ciudadanía que decide desde la mentira no ejerce libertad, sino manipulación inducida. Por eso el derecho a expresarse debe ir acompañado de un deber de veracidad, o al menos de rigor.

Frente a este panorama, la medida china puede leerse como un intento de reconstruir la frontera entre libertad y responsabilidad. No se trata de callar voces, sino de evitar que el ruido asfixie el conocimiento. La Corte Interamericana ha advertido que los límites a la libertad de expresión tienen un fondo ético: los derechos humanos no protegen el abuso de los derechos, sino su ejercicio responsable.

Exigir credenciales a quienes emiten opiniones especializadas puede ser visto como un límite razonable si la medida no impide la crítica, el debate o la opinión general. Es cierto: toda restricción puede ser peligrosa si se usa con fines políticos. Pero también lo es la ausencia de reglas en un espacio donde la mentira circula más rápido que la verdad. El desafío no está en elegir entre libertad o control, sino en diseñar sistemas que protejan la palabra sin permitir que se convierta en arma.

Quizá sea momento de que las democracias se atrevan a tener esta conversación sin miedo a ser tildadas de autoritarias. Regular la desinformación no es censura; es un deber ético hacia la ciudadanía. Proteger el derecho a la verdad no debilita la libertad, la fortalece. En el fondo, la medida china no es solo una política de control digital. Es un recordatorio. Hablar es un derecho, pero también una responsabilidad. Informar no es competir, es servir. Y si el periodismo y las plataformas no recuperan el valor de la verificación, serán los propios ciudadanos quienes pierdan la fe en toda palabra pública.

La libertad de expresión no muere cuando se exige rigor; muere cuando se vuelve ruido. Y tal vez, en medio de ese ruido, la pregunta de China no sea una provocación, sino una advertencia: ¿cuánto más estamos dispuestos a sacrificar en nombre de una libertad que ya no informa, sino que confunde?

