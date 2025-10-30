La juventud y sus retos

Petardo

El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Desde los cambios en los patrones climáticos que amenazan la producción de alimentos hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas, sus impactos son de alcance global y de una escala sin precedentes.

En el momento actual, estamos en un cambio de Ciclo Histórico, un mundo convulso y desorientado. Pérdida de valores, jamás imaginada, en la Familia, la Educación, relaciones humanas, religión, bases greco-romanas, judeocristianas, sobre las que se ha edificado el desarrollo del mundo occidental.

La inflación, la inseguridad alimentaria, el aumento vertiginoso de los precios de la energía y los alimentos, las interrupciones en la cadena de suministro y la creciente deuda son algunos de los desafíos más acuciantes que se suman a un mundo que se recupera de las pérdidas humanas y económicas de la pandemia de COVID-19 y enfrenta la amenaza constante del cambio climático y la guerra en Ucrania.

¿Qué problemas quieres resolver en el mundo?

El hambre, el agua potable y la pobreza son problemas graves en el mundo. Muchas personas tienen poco acceso a alimentos y agua potable, y muchas más viven en la pobreza. Hay maneras en que los estudiantes pueden ayudar a combatir el hambre y la pobreza. Una de ellas es colaborar con organizaciones benéficas que trabajan para erradicar el hambre y la pobreza.

El mundo en el que vivimos es una fascinante mezcla de belleza natural e ingenio humano. Desde las majestuosas montañas y los vastos océanos hasta las bulliciosas ciudades y las tecnologías avanzadas, nuestro mundo está lleno de maravillas. La diversidad de culturas y sociedades enriquece nuestra comunidad global.

El mundo se enfrenta a una serie de desafíos: una pandemia global, una crisis climática y emergencias humanitarias cada vez más complejas que trascienden las fronteras. Estos problemas son agravados por los ataques contra la democracia y los derechos humanos—especialmente los de las mujeres y las niñas.

Por los problemas a nivel mundial la juventud ha ido manifestando su descontento de lo que los adultos estamos heredando por el mal manejo general del globo terrestre y nuestras malas acciones, es decir: La Generación Z, también conocida como «centennials» o «zoomers», abarca a las personas nacidas aproximadamente entre mediados de la década de 1990 y principios de la de 2010. Esta cohorte se caracteriza por ser nativa digital, familiarizada con la tecnología desde temprana edad, y por sus intereses en temas como el emprendimiento, la salud mental, el cambio climático y la búsqueda de un equilibrio entre la vida laboral y personal.

Las siete generaciones humanas más reconocidas son la Generación Silenciosa (aprox. 1925-1945), los Baby Boomers (aprox. 1946-1964), la Generación X (aprox. 1965-1980), los Millennials (aprox. 1981-1996), la Generación Z (aprox. 1997-2012), la Generación Alpha (aprox. 2013-2025) y la Generación Beta (desde 2025). Es importante notar que los rangos de años pueden variar ligeramente según la fuente consultada. Características de la generación Z: Son “nativos digitales”. Son consumidores astutos. Son conscientes de su privacidad. Son emprendedores y están preocupados por sus perspectivas de futuro. Hacen hincapié en la responsabilidad. La generación Z es el grupo de personas nacidas a finales de la década de 1990 e inicio de los 2000 (1995-2000), y que tienen la peculiaridad de estar familiarizadas con el uso de la tecnología digital, internet y los medios sociales desde una edad muy temprana. Esta generación Z va a salir muy bien preparada sobre la ciencia, tecnología, inteligencia artificial y van a ser mas apegados a correcta moral, ética y superación. Por lo que nosotros los adultos tenemos que corregir no guerras no corrupción, justicia, un buen medio ambiente etc. Es momento que los adultos nos corrijamos antes que los jóvenes nos corrijan.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado