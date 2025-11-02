Celebrar la vida a través del recuerdo en el Día de Muertos

Una Guatemala Diferente Es Posible

América Latina se viste de flores, velas y recuerdos cada 1 o 2 de noviembre, es el Dia De Los Muertos, una celebración profundamente humana que nos invita a recordar a nuestros seres queridos que han partido y agradecer el haber compartido con ellos parte de nuestra vida, no es un día de tristeza, sino de encuentro y gratitud, según las creencias populares, durante estas fechas las almas regresan a la tierra para convivir nuevamente con sus familias, visitando los lugares que amaron y disfrutando de las ofrendas que sus seres queridos les preparan.

En México, esta celebración alcanza su máxima expresión cultural, allí, el día de los muertos es una fiesta a la vida, la memoria y los lazos eternos, no se entiende la muerte como un final, sino como un reencuentro espiritual, el colorido, los aromas y los sabores se convierten en un lenguaje simbólico que une a los vivos y a los difuntos en un mismo sentimiento de amor.

La celebración mexicana encierra cuatro elementos esenciales que resumen su sentido profundo:

1.- Honrar con alegría y color, los que partieron son recordados con música , flores y ofrendas que combinan tradiciones ancestrales con expresiones contemporáneas, se trata de un ritual vibrante que celebra el ciclo de la vida y permite un momento de conexión espiritual.

2.- La muerte como parte de la vida, se reconoce que la muerte no destruye los lazos, solo los transforma, la memoria y el cariño se convierten en puentes que vencen el tiempo.

3.- Celebrar la vida a través de los sentidos, los altares se llenan de aromas, sabores, texturas y colores, el pan de muertos, las velas, el incienso, las flores y las fotografías son una invitación a revivir momentos compartidos.

4.- El altar como símbolo, es el corazón de la celebración, en el se colocan fotos, bebidas, velas y objetos personales de los difuntos, es una mezcla de ternura y respeto que le da la bienvenida a las almas que regresan.

En Guatemala y otros países de la región, esta tradición también ha comenzado a florecer con fuerza, cada vez mas familias crean altares en sus hogares, en nuestro país, los barriletes gigantes de Santiago y Sumpango se elevan al cielo como un puente simbólico entre el mundo terrenal y el espiritual llevando mensajes de amor, gratitud y esperanza, es una forma hermosa de mantener viva la memoria colectiva, de reconocer que los que se fueron siguen presentes en los recuerdos, en las enseñanzas y en los valores que nos dejaron.

Recordar a quienes se nos han adelantado en este viaje hacia la eternidad, mas que un acto de humanidad es un acto de amor, porque tarde o temprano todos emprenderemos ese mismo camino, y cuando llegue ese momento, desearemos ser recordados con amor conforme pasen los años. Algunos de los que partieron fueron parte de nuestra familia, otros amigos entrañables o compañeros de vida, pero todos sin excepción, dejaron una huella imborrable en nuestra historia personal. Por eso, no debemos recordarlos solo un día al año, sino mantener viva su memoria en nuestras palabras, en nuestras acciones y en la manera que seguimos sus enseñanzas, recordar no es mirar hacia atrás con tristeza, sino agradecer con alegría lo que vivimos junto a ellos.

Hoy, en este día de los muertos, elevo una oración por los que ya partieron, les doy gracias por su amor, por su ejemplo y por el papel que jugaron en mi vida, que dondequiera que estén, reciban mi respeto, mi admiración y amor, empezando por quien me dio la vida.

Porque al final, la muerte no es olvido, sino una manera distinta de permanecer en el corazón de quien amamos.

AL RESCATE DE GUATEMALA.

GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado