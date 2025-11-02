GUATEMALA: La crisis de un país en sus horas álgidas

Barataria

Está claro la crisis guatemalteca no inició el año pasado con la victoria electoral del señor Arévalo y los intentos de judicializar el proceso electoral para evitar que tomara posesión. Tampoco inició en 2015 cuando se defenestró a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti a través de una judicialización de la política encabezada en aquel entonces por la CICIG. En ambas crisis, la anterior y la actual ha tenido tres actores claves: El Ministerio Público, el Poder Judicial (Jueces y Magistrados) y la Corte de Constitucionalidad. La alineación de estos tres actores, cuando tiran a la basura la Constitución y las leyes del país, dejan de lado la ética y los juramentos de fidelidad a la carta magna y siguen intereses particulares de los grupos de poder o poderes fácticos es realmente peligrosa.

En los años previos a la era democrática, es decir entre la década de los sesenta a los ochenta, a quien apoyara el ejercito y las fuerzas de seguridad, seguro llegaría al poder y el gobernante que perdiera el apoyo militar dejaba el poder, porque así se fraguaron los golpes de Estado. Hoy en día, en esta era democrática juegan un papel importante aquellos poderes de facto, de hecho y que operan tras bambalinas, estos poderes son: los empresarios o el poder económico, el crimen organizado que incluye naturalmente al narcotráfico, al contrabando entre otros y, también el grupo de corruptores que son aquellos empresarios y contratistas del Estado, generan millones de quetzales a costa del mismo presupuesto y con ello, estos actores tienen suficiente poder económico para comprar voluntades, esclavizar políticos y hacer fuertes y mediáticos a aquellos aprendices de político que nunca soñaron con estar en el poder.

En esta era democrática ya no se hacen atentados en contra de la vida de las personas, ya no se mandan sicarios a matar a las figuras públicas como si lo hacen las maras que mandan a matar por 100 quetzales a quien no da extorsión. Hoy en día, se les mata políticamente, se les da una “muerte civil”, o se le mete a la cárcel o se les permite huir del país para no caer en manos de la justicia, porque la justicia en Guatemala simplemente no existe. Así, quien se anima a oponerse a los grupos de poder, debe “tener un padrino” que le apoye a mover los finos hilos del poder judicial, porque si lo tiene y pierde apoyo o nunca lo ha tenido terminará fácilmente con años y años de prisión sin que haya sentencia en su proceso o bien, termina viviendo el exilio fuera del país.

Seguir con atención los últimos acontecimientos resulta demasiado penoso, estamos justamente en un punto de inflexión, vamos por partes: En cuanto a la Fiscal General tiene poco tiempo, quizá haya perdido ya algunos apoyos y por ello necesita recomponer el panorama de cara al año próximo. La falta de apoyos en el poder judicial es evidente, tenemos una Corte Suprema dividida que, al día de hoy, no ha podido ponerse de acuerdo en elegir presidente, esto evidenciaría una falta de compromiso con el plan inicial de la Fiscal General que pretendía llegar con este vaivén hasta la elección de la nueva Corte de Constitucionalidad, sabiendo que no le reelegirán nuevamente fiscal general, el único reducto que le quedaría para mantener impunidad y poder político es una Magistratura de la Corte de Constitucionalidad. Así, en cuanto a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dividida como esta, no les queda más opción que buscar apoyos políticos para mantener su cuota de poder y de allí que ya no se muestran uniformes para apoyar las resoluciones prevaricadoras del Juez Orellana quien únicamente cuenta con el pobre apoyo de la fiscalía, ya que la misma Corte Suprema considera evaluarlo y la Corte de Constitucionalidad ahora no le da la razón. Los Magistrados de la Corte Suprema, tendrán tiempo para buscar apoyos en el Congreso y con los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad y por ello, no les interesa continuar con la jugarreta de defenestrar al Presidente de la República porque a la larga, el próximo año se juegan mas cartas entre estos la elección de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad y además esperar la elección de quien dirija al Ministerio Publico, a esto también se suma que el próximo año es preelectoral porque en 2027 serán las próximas elecciones por lo que no sería conveniente para la actual Corte Suprema animar más crisis políticas.

Luego tenemos los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, siendo este un Tribunal con poderes omnímodos, con el poder concentrado por encima de los poderes de la República, estos magistrados juegan muchos roles a favor o en contra de diversos sectores, dependiendo de los intereses muy particulares que tengan en la bolsa. Así, proceden a mantener vivo el decreto del Congreso de la República que permite un saqueo monumental de parte de los COCODES y que esta manejado por diputados y alcaldes principalmente, no suspendiendo la norma y dejándola para que, cuando se les antoje la revoquen y con ello ya se habrán financiado los partidos políticos con dinero público para las próximas elecciones. Así, también mantienen al señor Arévalo en su cargo acogiendo una debida ejecutoria y hasta considerando que la resolución del Juez Orellana esta más allá de su función.

Así las cosas, vemos cómo hay una reconfiguración entre el Poder Judicial y la Corte de Constitucionalidad y, al parecer el Ministerio Público está tirando sus ultimas cartas para promover una defenestración del actual gobernante. No es para nada raro que haya planteado un antejuicio en contra de Presidente y Vicepresidente porque, de prosperar esto en la dividida Corte Suprema, dejará en manos del Congreso mantener al Presidente y la Vicepresidente en el poder o sacarlos de allí. ¿Qué seguridad tenemos de que la Corte Suprema de Justicia, decida enviar el antejuicio al Congreso o rechazarlo in limine? No lo sabemos, porque en este caso, como en todas las instituciones públicas y los poderes públicos es aquí en donde “entran a batear” los otros actores políticos o poderes fácticos que he mencionado y que son los más peligrosos: Empresarios, Crimen Organizado y Corruptores. En efecto, estos parecen ser los más desequilibrantes porque además de tener poder económico, tienen un halo de terror, que genera un servilismo tal en los políticos, funcionarios y lamentablemente, en el poder judicial, que hace y ha hecho en otras ocasiones que Jueces y Magistrados dicten resoluciones tan, pero tan alejadas del derecho como aquella que han dictado para detener la elección de un organismo internacional como el Parlacén o la misma resolución judicial que detiene los pagos en la compra de medicinas a la UNOPS.

Así pues, estamos ante un panorama incierto, tanto que no sabemos lo que ha de acontecer puesto que en Guatemala lo que falta es patriotismo, lealtad de país y lo que sobra es servilismo, deslealtad al país y falta de ética. Es por ello que no vemos casi ninguna institución cuyo funcionario se comprometa con el país, con la patria. Veamos a donde veamos, al voltear a ver a cualquier lado siempre nos encontramos con serviles, lacayos, ladrones y nuevos ricos que están al servicio de estos o aquellos, es decir del pacto de corruptos que incluye a los dos bandos en conflicto, que dicen llamarse de izquierda o de derecha, en realidad ambos grupos los que gobiernan y los que quieren gobernar, los que tienen el poder y los que lo detentan no son un pacto de corruptos, sino que son la corrupción sistemática. Sino veamos a la USAC, el MP, la SAT, la CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, y un largo etcétera de instituciones que están al servicio de las mafias, pero no al servicio del país. Guatemala esta viviendo horas muy álgidas, cuya actitud de aquellos llamados a responder en aras de interés de país dependerá el futuro de Guatemala. O se decide por el país o terminaremos como Haití.

Libre emisión del pensamiento.

