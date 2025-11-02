Latinoamérica ante su dilema democrático (Parte 1)

Zoon Politikón

Latinoamérica, de la Fe a la Fatiga: La Paradoja de la Democracia sin Resultados.

Latinoamérica vive una paradoja persistente: la democracia sobrevive, pero no progresa. Los pueblos siguen votando, los gobiernos cambian y las constituciones se respetan, al menos formalmente, pero el desencanto crece. La democracia se mantiene por inercia más que por convicción. En apariencia, el continente luce institucionalmente estable; en el fondo, arrastra una fatiga estructural. La ciudadanía continúa creyendo en la democracia como ideal, pero ha dejado de confiar en los demócratas que la representan. Esa brecha entre fe y eficacia ha erosionado la legitimidad de los sistemas republicanos. Los países celebran elecciones libres, pero sin resultados tangibles: la pobreza, la inseguridad, la desigualdad y la corrupción siguen dominando la agenda. Lo que en los años ochenta fue un triunfo histórico —la recuperación de los regímenes civiles— hoy se percibe como un mecanismo rutinario que no resuelve los problemas fundamentales del Estado.

Guatemala encarna con claridad inquietante este fenómeno. Desde 1986 ha mantenido una continuidad institucional sin interrupciones, pero con resultados decepcionantes. Casi cuatro décadas después del retorno a la vida constitucional, la democracia guatemalteca existe, pero no convence. Su estabilidad es formal, su eficacia mínima. La alternancia electoral no ha sido sinónimo de transformación social. El país goza de libertades políticas, pero no de libertades reales. Más de la mitad de la población vive en pobreza, la desnutrición infantil sigue siendo una de las más altas del continente y el sistema de justicia continúa subordinado a intereses políticos y económicos. En el Congreso, el cálculo sustituye al debate; en el Ejecutivo, la administración del poder reemplaza la visión de Estado; y en la ciudadanía, el voto se ha transformado en un acto de resignación. Guatemala no es la excepción: es el espejo de una región que ha aprendido a sobrevivir sin reformarse.

Esa frustración ciudadana ha creado terreno fértil para una nueva forma de legitimidad: la de los resultados inmediatos. En países como El Salvador, Argentina o México, amplios sectores sociales han decidido que prefieren eficacia sin legalidad antes que legalidad sin eficacia. La lógica es simple: si las instituciones no funcionan, que funcione alguien. Cansada de procesos estériles, la gente se refugia en la figura del líder fuerte que promete orden y eficiencia, incluso a costa de los contrapesos. El fenómeno Bukele en El Salvador ilustra ese desplazamiento cultural. No se trata solo de populismo, sino de una demanda desesperada de resultados. Cuando la seguridad, la justicia y los servicios públicos fallan durante décadas, la gente deja de creer en los procedimientos y empieza a exigir soluciones. En ese punto, la democracia deja de ser un valor en sí misma y se convierte en un instrumento de utilidad. Pero la eficacia autoritaria siempre tiene un precio: debilita el Estado de Derecho y genera una dependencia política que erosiona las libertades.

Lo paradójico es que esa tendencia no es aislada. En distintos grados, toda la región oscila entre dos extremos: los sistemas que sacrifican la legalidad en nombre del orden, y los que preservan la legalidad sin poder producir resultados. En el primer grupo, los gobiernos concentran poder bajo la bandera de la eficiencia: se restringen libertades en nombre de la seguridad, se reducen contrapesos bajo el argumento de la productividad. En el segundo grupo, los Estados se ahogan en su propio formalismo: reglas sin cumplimiento, leyes sin sanción, burocracias sin resultados. Ambos extremos producen el mismo efecto: desconfianza ciudadana y desinstitucionalización progresiva.

De esta manera, persisten democracias que, pese a contar con elecciones libres y prensa independiente, exhiben una administración pública capturada, una economía informal desbordada y una estructura fiscal regresiva. Es la institucionalidad sin eficacia: un Estado que existe en el papel, pero no en la práctica.

Continuará…

Libre emisión del pensamiento.

