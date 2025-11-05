Escándalos políticos

Antropos

“Quien tiene la información tiene el poder”.

Thomas Hobbes, El Leviatán.

El uso del lenguaje es el instrumento central para modificar actitudes, percepciones y hasta posiciones respecto a determinados fenómenos de la vida social. Genera preferencias, intereses, sentimientos y demandas. “El lenguaje que somos, afirma Emilio Lledó, fluye y se desplaza hacia nuestros semejantes. Este proceso de reflexión, de reconocimiento, es una forma de unirnos a los otros”. De ahí la importancia de que la ética sea el hilo que amarre y nutra el trabajo periodístico, estatal y empresarial, porque en sus manos está la gran responsabilidad de generar confianza o desconfianza en nuestra sociedad.

Por ejemplo, los medios de comunicación favorecen la defensa de grupos económicos, porque siendo ellos mismos, de carácter privado, obedecen a las reglas de la dinámica del capital. Es en ese sentido que Luis Arroyo Martínez en su interesante y sugerente artículo Fábula y fabuladores, el escándalo político como fenómeno de los medios de comunicación nos advierte que “el escándalo, por tanto, sólo puede entenderse como fenómeno de los medios. Si bien se trata de una reacción de indignación de la opinión pública, esa indignación está mediatizada por unos intereses económicos y políticos concretos. En última instancia los medios construyen un mundo posible (o varios si hay discrepancia), percibido por la sociedad como el único real, y compuesto del superficial e inconsistente recuerdo de unos cuantos aspectos especialmente salientes del complejo mundo de la política”.

Los periódicos, canales de televisión, redes inteligentes y redes digitales, alimentados por el pensamiento, ideas, concepción de la realidad socio histórico y natural, conciencias mediatizadas por ideologías, así como defensa de intereses de grupos o de grandes empresarios de la comunicación, son los que están detrás de la información y de manera particular, de los escándalos que generan las personas que ocupan espacios públicos, sean estos financieros, políticos, funcionarios de Estado o empresariales. Son ellos los que generan las diferentes percepciones e inciden en modificar conductas y actitudes de los ciudadanos acerca de este fenómeno mediático. En efecto como afirma T. Hobbes en su libro El Leviatán, “quien tiene la información tiene el poder”.

Efectivamente, como bien lo dice la pensadora española Adela Cortina, en su trabajo titulado Ética de la sociedad civil ¿un antídoto contra la corrupción? Existe “el afán de mantener la independencia, la inquietud por recuperar la credibilidad de la profesión, puesta en tela de juicio por la proliferación de malas prácticas, tales como la difusión de noticias no contrastadas, la confusión entre hechos, interpretaciones y opiniones, la intromisión en vidas privadas, el empleo de informaciones privilegiadas en provecho propio, y un largo etcétera. Una prensa que asume tales usos y los convierte en hábitos, pierde la credibilidad ante los lectores, pero además pierde por haber actuado en contra de los propios fines que le dan sentido: pierde por olvidar que sólo una buena práctica de la actividad periodística colabora en la construcción de una sociedad pluralista y democrática”. Veamos despacio lo que esta autora nos señala, porque esencialmente el peso ideológico de los medios de comunicación y el papel del periodista, así como de los articulistas e investigaciones que realizan, tienen como propósito incidir en la toma de decisiones de la opinión pública mediados desde la óptica de quien tiene el poder del dominio de la información. Esta carga ideológica, puede matizarse, si de verdad se tratara de mejorar la condición humana y no de crear mascaradas que aparentan ser verdades, siendo en el fondo, mentiras disfrazadas de veracidad.

Por eso se pueden cambiar intencionadamente las miradas de las personas en su manera de concebir y percibir el entorno socio histórico. Ahora bien, si detrás de todo ese aparato existe una ética que respalde el respeto a la dignidad humana, con el propósito de generar confianza que abra las compuertas hacia el logro de una sociedad respetuosa de las virtudes humanas, bienvenidos sean todos los “ejes discursivos del periodismo”. Porque, dice Arroyo Martínez “los ejes del discurso del periódico determinan que la noticia y su interpretación sea verosímil para quien la lee. Ese es el fin del periódico, económico y político: resultar verosímil a su audiencia, asegurándose mercado y configurando su mundo, confirmando la legitimidad que se le concede para narrar los acontecimientos desde su particular perspectiva”.

Con esta claridad acerca del papel de los medios de comunicación en el tratamiento de la noticia y de manera particular acerca del escándalo político, lograremos acercarnos a una mejor manera de entender la expresión de este fenómeno, que es fruto de la corrupción como causa central y que obviamente está mediada ideológicamente por este instrumento comunicativo. Obvio, que particularmente pensamos acerca de los políticos y de la política. En ese sentido, hago mías las palabras de Manuel Jiménez de Parga en su artículo La corrupción en la democracia, “Yo pienso, dice, que la política, en cuanto actividad humana, tiene una dimensión moral, y que los regímenes políticos, como tales, son también susceptibles de ser enjuiciados con criterios morales… de ahí que los remedios para acabar con la corrupción resultarán ineficaces si se olvida que todo va a depender de un reforzamiento de la ética individual y colectiva”.

