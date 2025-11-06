BIBLIO-REFRI TEJARCILLOS

Cuando te gusta una flor, solo la arrancas/pero, cuando amas a una flor/ la cuidas y riegas a diario/ Quien entienda esto, entiende la vida.

El Principito

Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro.

Federico García Lorca

Las sonrisas, alegrías de niñas y niños, en un domingo por la mañanita del 26 de Octubre nos motiva a seguir acompañándoles al juego de las palabras, construcciones surreales, cantos del alma, poemas, cuentos, asombros, preguntas y, con ruido, mucho ruido, que me provocan saltar y tirarme al piso panza arriba, al inaugurar su Biblioteca en la Casa Comunal del barrio de Tejarcillos de Alajuelita, cantón al sur de la ciudad Josefina, poblado de migrantes y nacionales en casas de latas, maderas o gypsum, ladrillos, rodeados de basura al pie del cerro San Miguel.Los pueblos del sur y siempre el Sur me abraza al espíritu libertario, el cual encontré al esfuerzo diario de los obreros de construcción, ambulantes, amas de casa, domésticas, abuelitas empoderadas, jovencitas soñadoras y ese amor único, incondicional del genio Libertador Simón a su “amable loca” que me empuja trajinar del nicho cómodo al bregar callejero, pero; hay una realidad social, la niñez, jóvenes adolescentes, adultos en la fiesta, festín del libro que son armas de amor educativo, de amar y formar. La cultura y los libros son cabezas pensantes, amorosas y, quizás, única posibilidad de libertad, arma cultural, al lomo, lomito (palabras que repetía al dar a conocer las partes de un libro y reían por mi acento, palabras nuevas).

Nada se puede desligar de la vida política, somos seres políticos, amantes de la diversidad de pensamientos, de los derechos humanos, de las comunas, colectivos porque nadie se basta sola solo y ya el compromiso político, deber social nos los recuerda, siempre, Cartas de Manuelita y Simón en y siempre en las alforjas, cual maga, las libreras, cargamos de todo y en esta inauguración no podría faltar.

Desde el principio, al conocer a Paola en Escazú me atrajo su pasión al exponer y más su equipo de trabajo komunes, que está integrado por Paola Monge, Tatiana Chaverri, Teresita Borges que están gestando con la comunidad e hicieron posible dar a luz, el sueño de compartir una tremenda nevera en desuso para darle vida con libros infantiles.

En el salón comunal inmenso nos ilumina una tremenda refrigeradora con dibujos, mesas grandes y grandes bancos de madera, hay corriente eléctrica, un espacio de la cocina a la par de la vecina Marta, dueña de la perrita Negra con quien me puse a conversar y su hijo pequeño que está pendiente para recibir a las niñas y niños y, llegan madres y vecinas, como Olga Campos, Yanin Garrón, Pablo, y las artistas, como Teresita, Mili para hacer “vivir los libros”.

El proceso de abordarles a cada uno, de recibirles desde tempranito, “vestidos de domingo” conversar con sus familiares, de sus oficios, me producen recuerdos de los trabajos en los barrios de Caracas, de Maturín, Cumaná.

Se hizo el gran esfuerzo de poner la pantalla y proyectar las imágenes del Principito con la intención de contar, leer, a través de las imágenes, las palabras, pero; la población necesitaba acción y qué mejor, para las neuronas cognoscitivas frescas trabajar lo sensorio, emocional cognitivo. Hablamos y en físico palparon libros, texturas, las partes del libro, contenidos e importancia, y de fondo, pasamos las imágenes del Principito en la tela grande, y luego, a jugar con la creatividad e imaginación con lápices de colores, hojas en blancos para que produjeran lo que se le venía a la mente (avioncitos de papel, sus nombres, monigotes, naturaleza, palabras, corazones, números…); muchos preguntaban que se les diera el motivo y se les repetía: “hagan lo que quieran en la hoja en blanco” y en término de diez minutos, se recogieron sus creaciones… luego, con el juego con palabras, un mini cuento y, al cierre una pregunta abierta ¿qué pasaría si se desaparecen los colores del planeta?

El salón se llenaba de risas, y el silencio de miedo con los cuentos de espanto y terror de la narradora oral Teresita Borge la narradora oral que les fascinó e hizo la tarde inolvidable . Con el almuerzo de Paola de arroz con pollo y ensalada disfrutamos hablando de los vegetales, de sus vidas con las chicas y chicos y no me paraba de reír con sus ocurrencias…

Hubo mucha hilaridad y al compartir las cotufas, era una palabra nueva que escuchaban y les producían asombro, risas, y. se enteraban de mi vida en Venezuela; una niñas decían de sus familias de Nicaragua. Luego, la amigas de Escazú, Mily contarían mas cuentos…

Al salir, antes que las lluvias me atrapen, veo el cerro con la cruz construida por las gentes en 1932, inmensa, al fondo es el cerro San Miguel y, pensar que en unos de mis viajes para conocer Costa Rica, tuve el privilegio de estar en el faro y conocer la trágica historia, de un domingo de Ramos del año 1986 , la masacre a sus pies…

Hoy, las niñas y niños se arman con su Biblio refri y, quizás sea el inicio de cambios y de hacer realidad los sueños con grupos, anécdotas, palabras que nos encantan al sentir el poder de hacer y hablar a los libros que viven en la nevera, alimentos del alma, espíritu, porque “no solo de pan vive el hombre” o como decía el poeta Lorca, prefiero un “medio pan y medio libro”. Alimentemos la “sensipensamente”con pensamiento crítico.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más de la autora:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado