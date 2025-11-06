Petardo

El Estado y la sociedad deben tratarse de manera simbiótica y equilibrada, donde el Estado proporciona un marco legal y servicios para el bienestar común, y la sociedad contribuye a través de la participación ciudadana y el pago de impuestos.

Un sistema de derecho funcional, la participación informada y el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos son esenciales para mantener un pacto social justo y estable. El Estado necesita a la sociedad civil: El Estado requiere de la sociedad para alcanzar sus objetivos, prosperar y generar legitimidad para sus decisiones.

La sociedad necesita al Estado: La sociedad requiere al Estado para organizarse, garantizar la seguridad, establecer normas y proveer servicios que aseguren el bienestar común y la equidad. Una relación dinámica: La interacción es una calle de doble sentido. La sociedad civil organizada puede actuar como contrapeso del poder estatal.

Estado de derecho: El Estado debe funcionar bajo un sistema legal que garantice las libertades, derechos civiles y la rendición de cuentas de todos los servidores públicos y privados.

Participación ciudadana: La sociedad debe participar de forma informada y racional para influir en las decisiones, ejercer presión pública y contribuir a la gobernabilidad.

El aporte social: La sociedad contribuye con impuestos, y esta aportación es clave para financiar los servicios públicos y el gasto social, como la redistribución de la renta y la inclusión de los menos favorecidos.

Responsabilidad y equidad: El Estado tiene la responsabilidad de erradicar la discriminación y promover la equidad, mientras que los ciudadanos deben actuar con justicia, amabilidad y generosidad en su vida diaria.

Corrupción: La corrupción corroe el vínculo entre la sociedad y el Estado, erosionando la legitimidad y la confianza.

Gobernabilidad: La tensión y los conflictos son inherentes a la relación gobierno-sociedad, y se requiere un equilibrio constante para mantener la gobernabilidad y la democracia.

Nuevos retos: Fenómenos como el entorno digital presentan desafíos que a veces superan los marcos normativos e institucionales existentes. El Estado es una organización política que, en ejercicio de su soberanía, reclama para sí el monopolio de la violencia legítima en un territorio delimitado por las correspondientes fronteras, cubriendo estos objetivos mediante la especialización y subsiguiente integración de una parte de la población.

El Estado tiene cuatro elementos básicos y generales: 1) posee gobierno (poder político), 2) tiene un pueblo (como nación); 3) ostenta territorio; y, 4) está regulado con base en un estado de derecho que lo legitima y que basa su organización en la división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Derecho y su relación con el Estado y la sociedad. – La relación que guarda el derecho con el estado y la sociedad es de suma importancia, puesto que el derecho es la expresión del ordenamiento jurídico que necesita el estado para poder regir dentro de un territorio a una determinada sociedad. De todo lo anterior se deduce que el Estado y La Sociedad nos necesitamos mutuamente.

Libre emisión del pensamiento.

