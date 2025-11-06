El ultimo anclaje

Relatividades Perspectivas

Todos, incluyendo a quienes se benefician del mercantilismo estatal en sistemas de política masiva, autoritaria e impositiva, que la utilidad-función de la política masiva, autoritaria e impositiva es arrear a manadas mediante amaestramientos, y obtener financiamiento a través de tributaciones (impuestos) por parte de ellas.

«Empresarios exitosos» que han logrado grandes cosas mediante pactos con arrieros, o gracias a manipulaciones en el sistema que se nutre con arreos y sumisiones. Mientras tanto: millones viven o sobreviven en miseria o en dificultades, o se esfuerzan casi al tope de su capacidad mientras los arrieros les quitan parte de lo que logran con sacrificios y empeño, para robarlo o para adular a sus aliados o sus sumisos- dependientes, quienes gozan de riqueza, abundancia y bienestar arrebatado a quienes no se prestan para pactos y acciones faltos de ética.

En muchas ocaciones he mencionado que el sistema «educativo» insta a acatar, repetir y obedecer, en lugar de pensar y poseer iniciativa propia. Adoctrinan que unicamente quienes son relevantes en el sistema, pueden pensar y lograr, mientras que quienes no sean sumisos – útiles para quienes controlan al sistema, únicamente pueden repetir, acatar, obedecer y si intentan pensar o poseer iniciativa propia, son castigados con malas calificaciones u otros castigos. Quienes repiten óptimamente sin cuestionar, obtienen calificaciones altas y reconocimiento por ser lo que el sistema procura: sumisos, carentes de mentalidad activa e iniciativa propia = no personas sino cosas útiles para lograr los intereses de los arrieros.

Enfocan enseñanza en temas técnicos básicos e incluso en temas que al alumno jamas le serán útiles. El resultado: «personas» incapaces de lograr algo por sí mismas = sumisos – arreados que para todo asunto o búsqueda de solución, acuden a un arriero político o económico, sometiéndose a sus intereses y voluntad. Por eso siempre he promovido la concientización – mentalidad activa como eje central para el bienestar en otros temas como comercio – emprendimiento, ambiente, salud, seguridad y otras temáticas que los arrieros han cooptado y manipulado para objetivos propios Ejemplo: Rockefeller produjo alimentos poco saludables…. para luego ofrecer medicamentos sintetizados que no solucionan dolencias y malestares. La gente se enferma consumiendo «alimentos» chatarra, para luego comprar medicamentos que causan efectos negativos que la hacen comprar más medicamentos, mientras que los «alimentos» chatarra amplifican los malestares.

Lamentablemente, es mucha la gente que desprecia la conciencia, el conocimiento y la información que ya ha sido proyectada. Aun se aferran a lo conocido (creer lo que les fue amaestrado, aunque lo repudien y lo consideren erróneo y una táctica para la manipulación). El temor de recibir «calificación negativa o escasa» impera sobre la lógica. Siempre menciono que el valor propio se define mediante perspectiva, filtración hacia bien y proyección – acciones con base en las conclusiones bondadosas. Muchos aun creen que su valor propio se basa en perspectivas externas (que opinan o requieren otros). El sistema «educativo» ha logrado su objetivo: muchos se enfocan en adaptarse, en ser según los parámetros establecidos, en no ser distintos por considerar a toda diferencia como sinónimo de inferioridad.

«El sistema es una &%/$%&, pero tenemos que apegarnos a esa decadencia para tener, lograr o ser lo que debemos tener, lograr o ser para estar al mismo nivel que las mayorias». En redacciones pasadas mencionaba la tendencia de unificación como sentimiento – ilusión de asertividad: recurrir a ir en manada o estampida para sentir valor propio apelando a instintos de antepasados a quienes la unificación les resultaba útil para evitar ataques por parte de los depredadores. Ese instinto, despertado y perpetuado por el sistema «educativo», es lo único que mantiene aun sin soterrar, al sepulcro de los sistemas decadentes.

«A ver si algún político me da algo», Para todo asunto, hay que someterse ante un arriero político, porque únicamente ellos son capaces de pensar y lograr algo. «Cualquier acción o solución es imposible lograrla por nosotros mismos. La única manera para lograrlas es ponerse en calidad de bestia arreada según los intereses de los arrieros, en lugar de intentar pensar, informarnos, analizar, concluir y accionar». Y ese ultimo caso es recurrente hasta el hartazgo: Reparar un camino dañado: «Es imposible hacerlo nosotros. La única manera es suplicándole a un arriero y esperar que no robe mucho y no realice muchas acciones poco éticas», Diseñar temas para concientizaciones, nosotros mismos: «Eso es imposible, pues solo los arrieros poseen información y la capacidad para lograr (sin siquiera intentar pensar y accionar, como en la ejemplificación anterior: nada de estrategias o ideas ni acciones, sino solamente anuencia inmediata para someterse en calidad de cosas útiles para intereses de arrieros que aprovechan la «necesidad» ilusoria por parte de ellas», «Logremos emprendimientos»: «Es imposible. La única manera para lograrlo es ir a suplicarle a un arriero para que nos dé todo ya logrado o nos de recursos en cantidades grandes a cambio de someternos a sus intereses y voluntad»). Solamente pocos están dispuestos a iniciar algo desde cero, a través de ideas, estrategias, coordinaciones y acciones aún cuando existan ejemplos de personas que sí han logrado algo por sí mismas. Las mayorías, debido a su amaestramiento de impotencia / imposibilidad, de buscan todo en manera de obsequio – limosna.

Lo mismo sucede con temáticas como definición de estrategias para cambios positivos: «La única manera para lograr ideas, es acudir y someterse a un arriero para que piense y logre por nosotros (arriero parte de lo que buscan cambiar y que aparte: es manipulado – controlado por élites económicas que jamas permitirán cambios en contra de sus intereses (adulaciones para evitar rebeliones, no cuentan, pues luego todo vuelve a estar a favor de intereses de arrieros y en contra de arreados)».

Cuando iniciemos a pensar y accionar, en lugar de continuar atemorizados por no encajar en parámetros con los que nos moldean para ser cosas útiles, los arreos culminaran al evolucionar en personas pensantes, con iniciativa y libres realmente (Realmente, no el amaestramiento de que como les permiten «elegir» a arrieros entre opciones impuestas, para serles sumisos – arreados y chillar por las acciones de estos, mientras agradecen que pudo haber obtenido el poder, un arriero peor pero no fue asi gracias a que «eligieron» a uno que parecía no ser tan malo (y que resulta ser igual o peor), se sienten en control).

En fin: pretendía redactar detalles de procesos y tácticas de mercantilismos, pero nadie quiso proporcionarme datos – informaciones sobre eso, y como tenia muchas ganas de armar conflictos para bien, decidí redactar lo mismo de siempre pero con otro estilo, por si acaso esta vez logro concientizar y realización de cambios para bien. Ya me aburrí. Si me disculpan: veré «One Piece» (que irónicamente, muchos han adoptado como símbolo, no de libertad real sino de rechazo hacia arrieros, permaneciendo sumisos – arreados en cuanto al sistema decadente, controlado y manipulado, con la esperanza de surgimiento de otros arrieros a los cuales someterse y serles arreables.

Libre emisión del pensamiento.

