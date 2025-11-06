Hedonismo entre otros poemas

Preludios Opinionistas

Nota del autor: Estos tres poemas fueron extraído de mi poemario intitulado: LABERINTO POHÉTICO. Publicado en el año 2000, hace 25 años -un cuarto de siglo-.

HEDONISMO

Se viste de placer

en palacios lujosos

y en lecho excelente,

en medio de tanta gente

que me sirve de mucho interés,

tu hedonismo como

alma al viento

enloquece el atardecer

de tus encantos

y mi vida se llena de dicha.

Es un amor ingrato,

el dolor te llenó el alma

de tristezas y recuerdos

no gratos. ¡Ah!., en esta

larga vida se ha impedido

la causa del dolor de tu alma.

Sacro es el hedonismo,

pero nunca olvidaré

que tu memoria pide

la cadencia preferida

de la desdicha,

que rasga las sangrientas

llagas que abrió a raudales

el eterno decreto del amor,

que ante siglos no ahuyentó

la noche pavorosa

y el alba enmascarada.

¡Ah!., quien podrá mirarte

con la corona

que guía la impiedad,

la eternidad del placer,

como miraba infinita

a los cielos que enloquece

los sentimientos

y da la acusa del dolor.

CUERPO FRENTE AL MAR

Se oyen voces sonoras dentro

del viento y es un largo

escalofrío, extraño,

y madrugador que cala

mis huesos, al oír sus pasos

el frío oscuro inquieta

y preconiza una mañana

de libertad y de felicidad.

Tu cuerpo frente al mar

Evapora la sangre de tus

venas hacia la libertad,

con un valor incalculable.

Se oye el rugir del mar,

espejo de una realidad

inmortal, distinta a la que

vivimos cotidianamente;

si nos ponemos frente al mar,

tu esencia se trasmuta

y te vuelves inmenso e infinito,

como un bello manantial de amor.

Pintar tu cuerpo frente al mar,

sería una locura para unos

y algo maravilloso para otros,

independientemente de ello

eternamente te amo;

y dejo impregnado tu cuerpo

del deseo perpetuo de amar,

cubriéndote la nostalgia del momento.

Tu cuerpo no se moja,

saboreo la existencia

de la belleza de tu rostro

y de la simpleza del tiempo,

que genera la felicidad y el placer

de estar frente al mar.

Momento exquisito y fatal.

Ni el cuerpo, ni el mar

se desfavorecen,

celebran juntos el rigor

de esa realidad mensajera

de todos los tiempos.

LA CONVERSACIÓN

A:Erasto Núñez Blanco (QEPD Mi pariente consanguíneo)

Hombre masayés,

de alta estirpe sangreril;

especialista en la artesanía del calzado; de vastos

conocimientos culturales,

en fin todo un personaje.

Estábamos sentados

en la Glorieta del parque

Central de Masaya,

cuando de repente dijo:

-Escuche doctor estas palabras solemnes que las dijo un escritor,

que por este momento

olvidé su nombre

¿Cuándo el ser humano

se vuelve imbécil?

Cuando llega el éxtasis del fanatismo.

Le pregunté: ¿Por qué a

usted le gusta esa expresión?

Éste contestó: porque es una realidad efectiva.

En es instante las campanas

de la iglesia la Asunción repicaban y repicaban…,

señalando las doce meridianas;

el cielo estaba despejado, inmaculado, y las nubes

con su resplandor blanco

embellecían el eterno cielo.

La gente pasaba

y pasaba, estos nos

observaban detenidamente,

se interpretó en sus ojos:

¿Qué discutirán esos dos ahí sentados en el la glorieta?

Fue todo un momento preciado,

la belleza circundante te atraía,

hasta lograr entender,

que así es todos los días,

con la diferencia

que cada nuevo día tiene su propio afán.

Libre emisión del pensamiento.

