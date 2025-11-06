Hedonismo entre otros poemas
Preludios Opinionistas
Nota del autor: Estos tres poemas fueron extraído de mi poemario intitulado: LABERINTO POHÉTICO. Publicado en el año 2000, hace 25 años -un cuarto de siglo-.
HEDONISMO
Se viste de placer
en palacios lujosos
y en lecho excelente,
en medio de tanta gente
que me sirve de mucho interés,
tu hedonismo como
alma al viento
enloquece el atardecer
de tus encantos
y mi vida se llena de dicha.
Es un amor ingrato,
el dolor te llenó el alma
de tristezas y recuerdos
no gratos. ¡Ah!., en esta
larga vida se ha impedido
la causa del dolor de tu alma.
Sacro es el hedonismo,
pero nunca olvidaré
que tu memoria pide
la cadencia preferida
de la desdicha,
que rasga las sangrientas
llagas que abrió a raudales
el eterno decreto del amor,
que ante siglos no ahuyentó
la noche pavorosa
y el alba enmascarada.
¡Ah!., quien podrá mirarte
con la corona
que guía la impiedad,
la eternidad del placer,
como miraba infinita
a los cielos que enloquece
los sentimientos
y da la acusa del dolor.
CUERPO FRENTE AL MAR
Se oyen voces sonoras dentro
del viento y es un largo
escalofrío, extraño,
y madrugador que cala
mis huesos, al oír sus pasos
el frío oscuro inquieta
y preconiza una mañana
de libertad y de felicidad.
Tu cuerpo frente al mar
Evapora la sangre de tus
venas hacia la libertad,
con un valor incalculable.
Se oye el rugir del mar,
espejo de una realidad
inmortal, distinta a la que
vivimos cotidianamente;
si nos ponemos frente al mar,
tu esencia se trasmuta
y te vuelves inmenso e infinito,
como un bello manantial de amor.
Pintar tu cuerpo frente al mar,
sería una locura para unos
y algo maravilloso para otros,
independientemente de ello
eternamente te amo;
y dejo impregnado tu cuerpo
del deseo perpetuo de amar,
cubriéndote la nostalgia del momento.
Tu cuerpo no se moja,
saboreo la existencia
de la belleza de tu rostro
y de la simpleza del tiempo,
que genera la felicidad y el placer
de estar frente al mar.
Momento exquisito y fatal.
Ni el cuerpo, ni el mar
se desfavorecen,
celebran juntos el rigor
de esa realidad mensajera
de todos los tiempos.
LA CONVERSACIÓN
A:Erasto Núñez Blanco (QEPD Mi pariente consanguíneo)
Hombre masayés,
de alta estirpe sangreril;
especialista en la artesanía del calzado; de vastos
conocimientos culturales,
en fin todo un personaje.
Estábamos sentados
en la Glorieta del parque
Central de Masaya,
cuando de repente dijo:
-Escuche doctor estas palabras solemnes que las dijo un escritor,
que por este momento
olvidé su nombre
¿Cuándo el ser humano
se vuelve imbécil?
Cuando llega el éxtasis del fanatismo.
Le pregunté: ¿Por qué a
usted le gusta esa expresión?
Éste contestó: porque es una realidad efectiva.
En es instante las campanas
de la iglesia la Asunción repicaban y repicaban…,
señalando las doce meridianas;
el cielo estaba despejado, inmaculado, y las nubes
con su resplandor blanco
embellecían el eterno cielo.
La gente pasaba
y pasaba, estos nos
observaban detenidamente,
se interpretó en sus ojos:
¿Qué discutirán esos dos ahí sentados en el la glorieta?
Fue todo un momento preciado,
la belleza circundante te atraía,
hasta lograr entender,
que así es todos los días,
con la diferencia
que cada nuevo día tiene su propio afán.
