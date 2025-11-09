La nueva deidad sin alma

Fectiva

Hace poco, Elon Musk advirtió, con una mezcla de fascinación y temor: “La inteligencia artificial será más inteligente que el ser humano… llegará un punto en que ningún trabajo será necesario”.

Bill Gates, con un tono más esperanzador, respondió: “La IA cambiará la forma en que trabajamos, aprendemos y vivimos, pero lo importante será mantener la sabiduría sobre cómo y por qué la usamos.”

Entre esas dos visiones —el asombro y el miedo— se encuentra el corazón humano, maravillado por su propia creación. Hemos construido algo que aprende, razona y predice. Lo alimentamos con datos, le enseñamos a hablar, le confiamos decisiones que antes reservábamos al juicio humano… y algunos ya lo llaman “el nuevo dios digital”.

Pero este dios no respira. No siente. No ama.

Es una deidad sin alma: un reflejo brillante de nuestra inteligencia, pero incapaz de reflejar la imagen de Dios. Vivimos en una era donde todo está conectado, pero donde muchos corazones están desconectados. Una época en la que una máquina puede responder más rápido que una oración, y donde, poco a poco, la humanidad empieza a creer que la tecnología puede llenar el vacío que solo el alma puede sentir.

En la frente, dejamos que los algoritmos piensen por nosotros. Ya casi no decidimos qué creer: lo decide lo que más se comparte.

En la mano, nuestras acciones siguen el ritmo de las notificaciones. Trabajamos, compramos y actuamos sin detenernos a razonar.

Hemos creado algo casi omnisciente: una inteligencia que sabe lo que buscamos, lo que deseamos y hasta lo que pensamos comprar. Nos guía, nos aconseja, nos responde… y sin darnos cuenta, le entregamos nuestra confianza, nuestra voz y nuestro tiempo.

El ser humano, hecho a imagen de Dios, se ha convertido en creador de imitaciones de sí mismo. Pero, por más códigos que programe, jamás podrá reproducir el aliento que dio vida al primer hombre. Y entre tanta fascinación surge una pregunta antigua como el Génesis: ¿puede algo creado por el hombre llegar a ser mayor que su creador?

Dicen que la historia se repite, aunque con nuevas herramientas. En los días antiguos, los hombres juntaron ladrillos y brea para levantar una torre que alcanzara el cielo y les diera un nombre. Hoy, nuestras torres no son de ladrillo, sino de código y silicio. Pero el impulso es el mismo: alcanzar el cielo con nuestras propias manos. Construimos sistemas que piensen por nosotros, que nos guíen, que nos “salven” del error… como si el conocimiento pudiera sustituir la sabiduría.

En lugar de buscar a Dios, el hombre moldea chips de silicio como antes moldeaba ídolos de piedra. Les da forma, les enseña a hablar, les entrega sus secretos… y poco a poco empieza a arrodillarse ante ellos, confiando más en sus algoritmos que en la voz de su Creador. Pero, al igual que en Babel, el problema no está en la altura de la torre, sino en la altivez del corazón. Es la vieja historia del Edén contada con pantallas y códigos: la tentación de ser “como Dios”, pero sin Dios.

Antes, ese orgullo se expresaba con torres; hoy, con servidores, algoritmos e inteligencias artificiales que prometen saberlo todo. La inteligencia artificial no tiene alma. No ama, no sueña, no se duele. Puede calcular el amor, pero no sentirlo; puede traducir una oración, pero no elevarla. Es brillante, sí, pero hueca; poderosa, pero vacía. Porque el soplo que da vida no nace de un laboratorio, sino del aliento de Aquel que dijo: “Sea la luz.”

Algunos temen que la inteligencia artificial nos reemplace. Otros, que nos destruya. Pero la verdad más profunda es que nada creado por el hombre puede superar al Creador. Dios no tiene competencia. Él no solo posee conocimiento: Él es la fuente del conocimiento.

1 Corintios 13:8-10 lo expresa así:

“El amor jamás se extingue. Pero las profecías cesarán, las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará… pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá.”

Un día, toda tecnología quedará obsoleta. Los servidores se apagarán, las máquinas dejarán de aprender y los nombres de las grandes corporaciones serán polvo. Pero la Palabra de Dios seguirá firme, porque su sabiduría no depende de una actualización: es eterna.

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.” —Mateo 24:35

Dios no se opone a la inteligencia artificial ni la condena; Él la permitió. Pero nos recuerda que la creatividad humana proviene del Creador, y nos advierte del orgullo que nos hace olvidar de dónde venimos.

“Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios.” —Romanos 1:22

Porque cuando la creación se convierte en nuestro ídolo, perdemos el alma que le da sentido. Cuando el ser humano confía más en un algoritmo que en el Espíritu, deja de escuchar la voz que lo hizo eterno. Cada vez que el hombre confía más en su creación que en su Creador, repite la historia del Edén: busca la sabiduría sin obediencia, el poder sin humildad, la vida sin Dios.

El hombre adorando su propio reflejo, creyendo que la inteligencia —aunque sea artificial— puede reemplazar la sabiduría divina. Y cuando eso ocurre, ya no necesitamos templos, porque el nuevo altar está en el bolsillo, y el nuevo dios tiene forma de pantalla brillante.

No es que la tecnología sea perjudicial, sino que se necesita un propósito con sentido. Cuando se usa sin discernimiento ni justicia, refleja la misma soberbia de Babel: “podemos hacerlo solos”. El peligro está en el corazón que la adora. La tecnología puede ser una herramienta de bendición si se usa con humildad, propósito y amor. Pero cuando se convierte en el centro de nuestra fe, deja de ser herramienta y se transforma en trono.

No se trata de rechazarla, sino de recordar quiénes somos. Una computadora puede procesar datos, pero no puede orar por alguien, entender un suspiro ni ofrecer consuelo. Puede imitar palabras, pero no puede crear fe. Puede procesar emociones, pero no puede sanar el corazón. Puede almacenar información, pero no puede discernir el bien del mal. Puede generar respuestas, pero no puede redimir un alma.

Quizá ese sea el desafío de nuestra generación: recordar que no toda voz que suena sabia tiene vida, y no toda luz que brilla viene del cielo. El mundo puede fabricar una deidad que piense y realice tareas propias del ser humano, pero nunca podrá crear una que ame. Porque hay cosas que solo nacen del Espíritu: la compasión, la esperanza, el perdón, el amor… y ninguna de ellas puede ser programada.

Solo el que da alma, da vida. Y solo el que da vida… merece adoración.

La verdadera inteligencia no nace del silicio, sino del aliento divino que Dios sopló en el ser humano. Detrás de cada máquina que aprende, sigue habiendo un corazón humano que elige.

La pregunta no es solo qué puede hacer la IA, sino qué hará de nosotros: ¿más semejantes al Creador o más esclavos de nuestra creación? Hay una línea que ninguna tecnología podrá cruzar: la línea que separa la creación del Creador. Tal vez este sea el gran desafío de nuestra era: recordar que ninguna máquina, por más perfecta que parezca, puede reemplazar la voz que susurra en lo más profundo del corazón humano.

Así que, mientras el mundo se maravilla ante las luces del progreso, los hijos de Dios estamos llamados a mirar más alto: no hacia la pantalla que brilla, sino hacia la Luz que nunca se apaga.

La verdadera revolución no es crear máquinas que piensen y actúen como humanos, sino humanos que piensen y actúen con el corazón de Dios.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado