Vivimos en una época de cambios vertiginosos, donde el siglo XXI nos enfrenta a nuevas formas de vivir, relacionarnos y entendernos. Sin embargo, no todas las tendencias que emergen en este escenario acelerado me resultan positivas. Algunas, más bien, despiertan inquietud y merecen una reflexión antes de que se instalen como parte de nuestra normalidad, si es que ya no están cimentadas. Describirlas todas o profundizar en ellas, sería objeto más interesante para tratar en un artículo académico, pero desde el espacio de la opinión podemos abrir el debate e invitar a pensar sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo. A veces sin querer, otras veces queriendo, vamos alimentando comportamientos y corrientes peligrosas.

La visión de Bauman sobre la sociedad líquida, marcada por la inestabilidad y la superficialidad de los vínculos, se entrelaza con el diagnóstico de Byung-Chul Han sobre la sociedad del cansancio. En este siglo XXI, la exigencia de adaptarnos constantemente y reinventarnos en un entorno volátil alimenta una auto explotación silenciosa, donde el cansancio no es solo físico, sino también mental y emocional. La presión por ser siempre productivos, positivos y auténticos (sin tiempo para el prójimo), sumada a la fragilidad de las relaciones humanas y la búsqueda incesante de validación, nos conduce a una fatiga colectiva y a una sensación de vacío. Así, la liquidez social de Bauman prepara el terreno para el agotamiento descrito por Han, mostrando cómo las tendencias que inquietan no solo afectan la forma de relacionarnos, sino también la manera en que cómo habitamos y sentimos el mundo, sobre todo esto último, cómo lo sentimos.

La actual y real fragilidad de los vínculos humanos, a la que se suma el culto a la individualidad como exaltación del ser, contribuyen a una cultura del “yo” por encima del nosotros. Como muy bien lo expresa Bauman, el progreso ha dejado de ser un discurso que habla de mejorar la vida de todos, para convertirse en un discurso de supervivencia personal.

La exaltación del individualismo tan presente en los discursos contemporáneos no solo debilita lo comunitario, allana el camino para el autoritarismo. Hasta qué punto la búsqueda de la tan anhelada independencia nos hace perder el sentido de comunidad y abrir la puerta a tendencias que amenazan la convivencia democrática.

En un mundo donde prima la cultura de la comodidad personal sobre el compromiso con el otro, dificultando la construcción de relaciones profundas y auténticas, el terreno queda listo para que se desarrollen comportamientos digitales destructivos como lo son el gaslighting, ghosting, caspering y un sinfín de palabras más que describen comportamientos peligrosos donde la responsabilidad emocional se evade y se debilitan los lazos humanos, además de otro tipo de comportamientos que se pueden catalogar por la intencionalidad, la legalidad (suplantación de identidad, fraude), por el daño que causan (ciberbulling, stalking, sextorsión, difamación, manipulación), por el mecanismo de acción utilizado, etc.

Y es así, paradójicamente, como en medio de tanta información, desinformación y estímulos visuales, crecen aún más los sentimientos de vacío y soledad.

Vivimos, también, bajo la ilusión de la libertad absoluta, pero muchas de nuestras decisiones están condicionadas por tendencias, algoritmos y expectativas sociales. La libertad, en muchos casos, es solo una percepción, no una realidad plena.

La liquidez social favorece la superficialidad y la fragilidad de los vínculos, lo efímero se convierte en norma y lo profundo en excepción. En este contexto, resulta más urgente que nunca reflexionar sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo y sobre las tendencias y comportamientos que permitimos que se instalen en nuestra vida cotidiana, tan solo es discernir qué cambios nos acercan a una vida más plena, más humana, solidaria, con responsabilidad emocional y cuáles nos alejan de ella.

