Latinoamérica ante su dilema democrático (Parte 2)

Zoon Politikón

Latinoamérica, de la Fe a la Fatiga: La Paradoja de la Democracia sin Resultados.

La captura de los sistemas judiciales por redes políticas y económicas es el núcleo del problema. Las cortes y fiscalías se convierten en botines; los concursos públicos se diseñan para asegurar lealtades, y los presupuestos se negocian según intereses, no según prioridades. Sin justicia independiente, no hay competencia económica, ni confianza social, ni inversión sostenible.

Otro fenómeno contemporáneo agrava aún más esta realidad: el crimen organizado y los flujos financieros ilícitos. En varios países, las estructuras delictivas han alcanzado una capacidad de penetración institucional sin precedentes. Ya no solo corrompen funcionarios: financian campañas, influyen en nombramientos judiciales y controlan territorios completos. Lo que antes era una distorsión coyuntural hoy es una forma de captura estructural. Las instituciones no fallan por incapacidad, sino porque han sido deliberadamente neutralizadas. No se trata únicamente de política, sino de soberanía. En muchos casos, el crimen organizado opera como un poder paralelo más eficaz que el propio Estado.

La democracia latinoamericana no está en crisis por falta de elecciones, sino por falta de Estado. La región democratizó el voto, pero no el poder. Las transiciones de los años ochenta abrieron el espacio político, pero dejaron intactas las estructuras de privilegio. La administración pública sigue siendo ineficiente, la educación pública incapaz de generar movilidad, y los sistemas fiscales están diseñados para recaudar poco y proteger mucho. Esa arquitectura institucional es funcional para la ineficacia: impide reformas profundas, protege a las élites tradicionales y favorece la continuidad del statu quo. En escenarios así, la ciudadanía se vuelve escéptica y el populismo encuentra terreno fértil. Cuando el ciudadano percibe que las instituciones existen solo para proteger a los poderosos, el sistema entero pierde legitimidad.

El problema no es únicamente político; es económico. Una democracia no puede consolidarse sobre estructuras fiscales regresivas ni sobre una economía informal que abarca más de la mitad de la población económicamente activa. Los Estados incapaces de recaudar impuestos de forma equitativa dependen de deuda, cooperación o corrupción para sostener su gasto. Ese círculo vicioso alimenta la desconfianza y debilita la legitimidad del Estado. La desigualdad, más que un síntoma, es un factor de inestabilidad institucional. Socava la noción misma de ciudadanía, pues convierte el acceso a los derechos en un privilegio de clase.

Las democracias latinoamericanas son, en muchos casos, Estados capturados por la mediocridad: no lo suficientemente frágiles para colapsar, pero tampoco lo bastante fuertes para transformarse. Y en medio de esa inercia, las nuevas generaciones comienzan a mirar con nostalgia modelos autoritarios que prometen orden, mientras los sistemas democráticos se vuelven rehenes de sus propias contradicciones. La educación cívica, prácticamente ausente, deja un vacío que la propaganda política y la manipulación digital llenan con facilidad. Sin ciudadanos conscientes, no hay instituciones fuertes; sin instituciones fuertes, la libertad se convierte en una formalidad vacía.

El dilema, entonces, no es entre orden y libertad, sino entre debilidad y responsabilidad. Las naciones que han logrado prosperar —desde Chile después de 1990 hasta Taiwán en Asia— lo hicieron no porque renunciaron a la democracia, sino porque institucionalizaron la eficiencia. La clave no está en elegir entre eficacia y legalidad, sino en subordinar la eficacia a la ley. La experiencia asiática demuestra que la autoridad puede coexistir con el respeto a las normas, pero solo cuando la competencia y la meritocracia sustituyen al clientelismo. En América Latina, ese paso sigue pendiente.

Guatemala, como buena parte de la región, debe pasar de la democracia de sobrevivencia a la democracia de resultados. Eso no se logra con discursos ni con líderes providenciales, sino con una reforma profunda del Estado: profesionalización del servicio público, transparencia presupuestaria, independencia judicial y educación cívica real. Esa reconstrucción, sin embargo, no empieza en el Congreso ni en los tribunales, sino en la cultura política. Un ciudadano informado y exigente es la primera línea de defensa frente al poder arbitrario. La libertad no se sostiene sobre el entusiasmo electoral, sino sobre la responsabilidad cotidiana. Sin justicia, sin técnica y sin ética pública, la democracia se degrada en apariencia. Pero cuando el ciudadano se apropia de las instituciones, la democracia deja de ser una rutina y vuelve a ser una esperanza.

Latinoamérica no necesita más redentores ni revoluciones; necesita instituciones que funcionen. La eficacia es valiosa, pero solo cuando obedece a la ley. Las democracias no se miden por la velocidad con la que actúan, sino por la justicia con la que resuelven. Entre la autoridad sin límites y la legalidad sin resultados, la región todavía tiene una tercera opción: la reconstrucción responsable del Estado.

La tarea no será rápida ni glamorosa. Implica años de reformas técnicas, profesionalización administrativa y fortalecimiento judicial. Requiere de élites dispuestas a renunciar a privilegios en favor de la estabilidad y de una ciudadanía que deje de confundir política con espectáculo. Pero, sobre todo, exige recuperar la confianza en la posibilidad de un Estado funcional. Solo entonces la democracia dejará de sobrevivir y empezará a gobernar como lo que siempre debió ser: la autoridad de la ley y no la ley del poder.

Libre emisión del pensamiento.

