Caos en Guatemala: Seguridad y Defensa bajo asedio

La Otra Cara

Los últimos problemas de seguridad y defensa en Guatemala según la información disponible se interpretan como una encrucijada compleja. El país enfrenta desafíos significativos como el tráfico transnacional de drogas, la migración descontrolada y la debilidad institucional. Esto, sumado a la infiltración del crimen organizado y la impunidad, intensifica la inseguridad y amenaza a la sociedad. Se destaca la necesidad de orientar esfuerzos para contrarrestar estas amenazas al territorio y la población. La situación demanda una atención urgente y estrategias efectivas para abordar estos retos multifacéticos.

En un plan que podría haber implicado fugas durante las visitas a la prisión, muchos (más de 30 según algunas estimaciones) reos pertenecientes al grupo terrorista Barrio 18 una de las principales pandillas, con el contubernio de autoridades del Sistema Penitenciario y el Ministerio de Gobernación -ente rector de la seguridad ciudadana- escaparon de la Cárcel Fraijanes 2 sin ninguna explicación lógica y creíble por parte de los funcionarios del impuesto, Arévalo, ante la incredulidad y estupefacción de los guatemaltecos.

Fue tanto el escándalo y la repercusión nacional e internacional que un reportaje del importante diario estadounidense “The New York Times” indica que las fugas se produjeron durante un periodo de tiempo, pero solo se anunciaron en forma tardía y por demás sospechosa cuando la información fue pública mediante las redes sociales y “casualmente” se produjeron poco después de que funcionarios estadounidenses designaran a la pandilla Barrio 18, como organización terrorista extranjera, incluyéndola en la misma lista que los cárteles de las drogas más conocidos de la región (entre ellos los guatemaltecos).

Al verse descubiertos los funcionarios de Arévalo nombrados en el Sistema Penitenciario en forma por demás insulsa -que devela su complicidad con la fuga- argumentaron que 20 de 23 prisiones del Sistema están sin cámaras del Circuito Cerrado de Televisión y que perdieron acceso a las cámaras por fallas y fin del convenio; como si no fuera su obligación mantener el control perimetral e interno de las prisiones según las leyes, reglamentos, protocolos o medidas de seguridad básicas establecidas en cualquier prisión estatal; controles cuya responsabilidad directa es jerárquica dentro del Ministerio de Gobernación a través del SP. Por supuesto, no hay grabaciones clave de la supuesta fuga (o liberación ilegal) en Fraijanes 2 pues aportarían evidencias de la complicidad oficial.

Luego a un inexplicable y largo lapso de tiempo el ex Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, apareció en una burda conferencia de prensa presentando una imagen desencajada como si hubiera injerido bebidas alcohólicas en gran cantidad como fue su costumbre durante toda su gestión al frente de la Institución, y juro que encontraría a sus compinches fugados y estaría a disposición para cualquier investigación, pero luego de allanamientos efectuados en su oficina por agentes fiscales del Ministerio Publico se fugó de Guatemala supuestamente hacia Panamá luego que Arévalo le diera el tiempo y la seguridad necesaria, lo cual devela la complicidad de ambos. Y descaradamente funcionarios del Ministerio de Gobernación confirmaron su salida del país, a pesar de conocerse su implicación en el hecho y responsabilidad jerárquica pues existen órdenes de captura contra él y la ex viceministra Claudia Palencia. Los cargos contra Jiménez son incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión, y Arévalo, por supuesto, al ser consultado por periodistas no supo precisar la ubicación de su hombre de confianza.

Antes de fugarse y con clara intención de ganar tiempo el ex Director del Sistema Penitenciario Ludin Godínez, fue destituido por Jiménez al igual que autoridades menores. Por supuesto, los agentes detenidos fueron inmediatamente consignados a los tribunales en una clara señal que serán los chivos expiatorios de Arévalo, Jiménez, Palencia, y Godínez.

Entre señalamientos de corrupción, y colaboración en la fuga, el desgobierno de Arévalo acumula más de 60 cambios en puestos importantes del Sistema Nacional de Seguridad y Defensa a 22 meses desde que fue impuesto en la Presidencia mediante el fraude electoral avalado en 2023 por USAID, el embajador de los Estados Unidos, y sus aliados de la izquierda internacional. El miércoles 15 de octubre, a través de un video, Arévalo acepto la renuncia pública del Primer Vice Ministro José Rolando Portillo, y la de la prófuga ex Fiscal Claudia Palencia, viceministra Antinarcóticos.

Fotografía de Francisco Jiménez, ex Ministró de Gobernación, huyendo por la frontera hacia El Salvador en un carro oficial, acompañado por su seguridad, incluido un funcionario de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia SAAS, según testigos presenciales. (De gorra observando a la cámara)

Jiménez, ya había fracasado al frente del Ministerio de Gobernación durante el Gobierno de Álvaro Colom, y sus actos de corrupción en el Ministerio y en el Registro Nacional de Personas RENAP del cual era miembro del Directorio, están documentados pero quedaron en el limbo, o como dicen las habladurías populares “los arreglaron con billete”. Sin embargo Arévalo no tuvo la menor vergüenza o recato en imponerlo a la población durante más de 20 meses que han sido un infierno de inseguridad para los guatemaltecos. Los embajadores izquierdosos en Guatemala incluido el de Estados Unidos ocultan a sus respectivos gobiernos, que es más que evidente, que el impuesto Arévalo facilito la fuga de Jiménez para que no pudiera delatar la participación de ambos en graves hechos que atentan en contra de la seguridad nacional de Guatemala y de los Estados Unidos.

Es axiomático, que los comisos, y capturas relacionados a los cargamentos de drogas enviados a Europa y los Estados Unidos y algunos fueron triangulados en países como la República Dominicana y el Ecuador, tuvieron como punto de origen puertos marítimos guatemaltecos y no cabe explicación posible, lógica y coherente ante las evidencias que fueron embarcados y despachados con la clara complicidad de las autoridades portuarias, de Gobernación y Defensa. Cabe preguntarse en este momento ¿Qué papel juegan en esta trama los organismos de Inteligencia que funcionan a nivel nacional, y especialmente en los puertos marítimos, cuyos funcionarios responsables fueron nombrados por Arévalo?

Es igualmente cuestionable que las diferentes agencias de seguridad que funcionan en la embajada americana volteen la vista pasiva o deliberadamente y que el actual embajador Tobin Bradley, y el Jefe de Misión Adjunto, Patrick Ventrell, a quienes la Congresista María Elvira Salazar denunció recientemente por intervenir abusivamente en la política interna de Guatemala, ante el Jefe del Departamento de Estado Mike Rubio, por complacencia, o mala fe hacia el Presidente Donald Trump lo sigan engañando pues reportan únicamente capturas de extraditables solicitados por los Estados Unidos, ocultando hechos graves como el combate entre policías mexicanos, y narcos guatemaltecos y mexicanos ante los ojos cómplices de autoridades guatemaltecas en la frontera La Mesilla, Huehuetenango, además de otros hechos de igual gravedad.

Sumado a lo anterior el 24 de octubre recién pasado el Ministerio de la Defensa dirigido por el impuesto e ilegal Ministro Henry Sáenz, al igual que su segundo de abordo Edwin Gómez Barrera, ante las presiones provocadas por la información que se virilizó en redes sociales denunciando un grave faltante de armamento en un almacén de la base Aérea del Norte, Petén; tuvo que reconocer públicamente ese hecho criminal que deja en evidencia la pobreza moral y precariedad operativa que su gestión ha representado para la imagen del Ejército de Guatemala, que décadas atrás durante el Enfrentamiento Armado Interno fue conceptuado por los analistas militares entre los mejores de Latinoamérica.

La imposición de Sáenz y Barrera por Arévalo ha sido lapidaria para la moral del personal de alta en las unidades militares, que cuestionan abiertamente ¿cómo quien decidió violar las leyes y reglamentos militares escudándose en una supuesta orden de Arévalo -aunque sus subalternos entienden que es complicidad, y atenta en contra de la Deontología y mística militar-, y nunca tuvo el perfil profesional necesario para ser ascendido a General; nunca tuvo experiencia en la conducción de unidades militares operativas -como es condición sine qua non para tal ascenso-, y su experiencia se limito a procesos financieros -con graves señalamientos de corrupción-, pretende ser respetado como líder de una Institución cuyos integrantes históricamente lucharon con devoción y convicción sufriendo grandes sacrificios en defensa de la Patria y nuestras Instituciones? Dando además un pésimo ejemplo a sus subalternos al prolongar ilegalmente su gestión para poder seguir cometiendo graves hechos de corrupción que son de todos conocidos y actualmente investigados.

Siguiendo el mismo patrón de conducta o modus operandi utilizado en Gobernación -en contubernio con Arévalo su jefe directo jerárquicamente- Sáenz se está lavando las manos con sus subalternos (uno de los cuales se encuentra sospechosamente desaparecido) y en forma burda, al igual que los funcionarios de Gobernación argumenta que las cámaras del Circuito Cerrado de Televisión -CCTV- del almacén de donde fueron extraídas las armas tampoco funcionaban, obviando deliberadamente las medidas de seguridad que son inherentes en nuestras bases militares.

Esta semana también se conoció la información de la supuesta desaparición de algunos fusiles Galil en el Almacén de Guerra del Instituto Adolfo V. Hall de Retalhuleu, en donde los fusiles quedaban tras su empleo amarrados con cadenas que los unían entre sí y eran rematadas con enormes candados; existían cámaras de seguridad, y además era obligatorio para el Especialista y Oficial responsables del mismo, entregarlos físicamente en cada cambio de turno como se hace en todas las unidades militares. O sea, hay gato encerrado al igual que en la base Aérea del Norte.

Como soldado retirado quiero dejar claro que mi amor a la Institución que me formó y por la cual fui herido en combate en tres oportunidades por terroristas marxistas, está incólume, y el recuerdo y respeto a todos nuestro héroes caídos en combate, me mueve, al igual que a otros oficiales a exigir el esclarecimiento de esta trama que enturbia la imagen de nuestra Institución y es deleznable y por supuesto punible. Bien harían Sáenz y Gómez Barrera (quien dice ser Pastor pero no sé de qué tipo de ovejas, porque seguramente cristiano no es, ante lo evidente de su pésima gestión y falta de liderazgo positivo, siendo además una mancha para sus acólitos) en dejar de utilizar helicópteros para andar desprestigiando en todas la bases militares a los que dando la cara denunciamos sus tropelías y actos de corrupción, -de los cuales hay mucha información en manos del Ministerio Publico-, además de haber creado un net center en la Dirección de Inteligencia –según oficiales de la misma- para difamar a los opositores de Arévalo, Sáenz y Gómez.

El futuro de las Instituciones de Seguridad y Defensa de nuestra Guatemala está en juego. La crisis es observada por los mejores y acuciosos analistas de los medios de comunicación internacionales.

Libre emisión del pensamiento.

