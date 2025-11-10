Es como una escalera

Conversemos Acerca De:

Amistades que han tenido la posibilidad de viajar y en particular a Italia, me han hecho cuentos, relatos, de su experiencia de dos escaleras que por su peculiaridad les resultó atractivo, interesante, digno de contar, siendo dos, una la escalera de doble hélice que se encuentra al final del recorrido de los Museos Vaticanos, diseñada por Giuseppe Momo en 1932, que se inspira en la obra de Bramante.

Aunque algo que llama la atención en esta ‘escalera’, es que no dispone de escalones, siendo configurada a modo de rampa – suelo realizado en patrón de espina de pez y sin gradas – y si cuenta con una pequeña barandilla de metal.

La otra escalera es la que se encuentra en el interior de la Torre de Pisa, la cual posee 3,97 grados de inclinación hacia el sur, lo que también afecta a los usuarios al subir o bajar los 251 escalones para llegar a la cámara del campanario desde la base de la Torre, inclinación que puede provocar desequilibrio e inclusive mareos.

Que de realizar una analogía escalera – vida, que en el campo de la biología esta última se define como «La capacidad de nacer, respirar, desarrollarse, procrear, evolucionar y morir», y sus respectivas etapas del desarrollo humano: primera infancia, niñez, adolescencia, adultez, ancianidad, con sus respectivos rangos de edades entre unas y otras, ‘trasladarse’ por las mismas dependerá sencillamente del calendario.

Pero, ¿y en el caso de los logros que podamos alcanzar en nuestras vidas teniendo en cuenta si sus ‘escalones’ están en forma de rampa, inclinadas, tengan o no pasamanos o barandillas?

No queda dudas que ‘subirla’, ‘rodar por ella hacia abajo’ o sostenerse firme para no caer y seguir ascendiendo más o menos rápido, – sobre todo en la etapa de adolescentes (entre 12 y 21 años), que siendo estudiantes y que usualmente debieran estar o haber cursado los niveles de enseñanza media, diversificado y universitario – dependerá de muchos factores, tales como: la madurez, la responsabilidad, la disciplina, el apoyo de los padres, de sus maestros.

La vida y cada cual podrá razonar o reflexionar de como lo vivido le resultó lo mejor posible – hecho cuyo análisis se traslada con mayor énfasis al rango entre los 60 años o más (ancianidad), lo que no resta que los adultos (desde los 21 a los 60 años), lo puedan realizar – producto de la experiencia vivida.

Pensarán mis colegas docentes que parte de la juventud de hoy en día con dificultad, saben ni se preocupan por ‘ascender’, NO es cierto, ¿acaso nosotros mismos, no hemos resbalado? En lo personal sí, ¿motivos? No estudiar, no hacer caso a los pocos consejos que tuve, desaprovechar las oportunidades, no tener una vocación de que estudiar…, hechos que son reales, pero que también no deben ser utilizados como meras justificaciones, para caer de un nivel a otro.

Está claro que la ‘velocidad’ de ascenso deberá siempre realizarse con paso firme, inclusive que de ser necesario habrá que sostenerse ‘duro’ dada la inclinación de la misma, entiéndase escollos como el no tener la ayuda suficiente de los padres, no disponer de recursos económicos suficientes y otros.

Los docentes deberán ser las ‘luces que iluminan cada escalón’, y porque no, los ‘pasamanos’, logrando que la escalera – vida sea menos estrecha, torcida posible y esos jóvenes, nuestros chicos, logren ‘tomar el cielo por asalto’.

Libre emisión del pensamiento.

