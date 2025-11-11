Algunos desafíos de la educación escolar (2)

Tanmi Tnam

Es desafío para la educación escolar fortalecer las funciones de la comunidad educativa. Padres y madres de familia deben practicar los valores para la vida, con sumo cuidado guíen el movimiento de los hilos necesarios para la dimensión espiritual, que apoyen ejercicios para la mente y el corazón, que demuestren el uso de argumentos y ejemplos que aprecian la vida de todos los elementos naturales del entorno y la colectividad para los proyectos de vida en común. Los docentes deben ser guía para que el estudiante logre habilidades para construir los conocimientos útiles para un contexto con constantes cambios, ejecutar procesos de aprendizaje para alcanzar actitud y pensamiento crítico en un mundo desafiante y cambiante y genere acciones para practicar la solidaridad en un contexto que sufre de egoísmo. El docente debe motivar al estudiantado a prepararse para un mundo en conflicto y orientar la búsqueda de caminos para el mejor futuro de la humanidad y del planeta tierra. En un mundo donde la tecnología cada vez presenta otros medios, es el docente uno de los actores que debería relacionar al estudiante y la escuela con la comunidad, con el mundo y con la tecnología a través del análisis y de la creatividad.

Es desafío para el Sistema Educativo Nacional frenar el desplazamiento y muerte de los idiomas y de los elementos culturales de los pueblos originarios. Es del conocimiento de expertos en políticas educativas, técnicos en diseño y desarrollo curricular y docentes en servicio que programas de castellanización y educación monolingüe en el idioma español están haciendo desaparecer la riqueza lingüística y cultural de Guatemala.

Es desafío para la educación escolar la formación de la ciudadanía. Esta ciudadanía para contextos de diversidad cultural debe tener una formación sólida para el ejercicio de la ciudadanía intercultural que fomente solidez de la identidad cultural e individual, que cuente con argumentos y estrategias para el ejercicio de los derechos humanos individuales y colectivos, que aprecie la diversidad de culturas y pueblos y con conocimientos y prácticas para la interculturalidad.

Es desafío asumir la posibilidad de ofrecer una formación escolar con orientaciones que puedan ser útiles para contar con habilidades para la producción desde áreas disciplinarias que cuenten con alternativas concretas que deben eliminar o disminuir los índices de pobreza y extrema pobreza. El estudiantado debe contar con un perfil de egreso del ciclo básico y del diversificado con habilidades para transformar las condiciones de pobreza que viven las familias, las comunidades y las regiones rurales del país.

La educación escolar debe desarrollar sus actividades administrativas y docentes con valores como la responsabilidad, el respeto, la justicia, la puntualidad, la honestidad, la solidaridad y el apoyo mutuo. Es necesario hacer análisis crítico de casos de corrupción que se pueden identificar en los servicios públicos en la comunidad y en el municipio. Este análisis hace posible comprender la corrupción, conocer las entidades dedicadas a contrarrestarla y cómo la ciudadanía puede hacer las denuncias que corresponden atendiendo el marco legal establecido.

Es un desafío para la educación escolar formar al estudiante que apoye la construcción de la democracia. En muchas partes del mundo y en nuestro país, estamos necesitados de erradicar la injusticia, la desigualdad, el racismo y la extrema pobreza. Necesitamos construir democracia, justicia y bienestar para cada uno de los pueblos de Guatemala.

