martes, noviembre 11, 2025
Última hora:
El Siglo
palmeras moviendose por fuertes vientos
Nacionales

Fuertes vientos azotan Guatemala por frente frío: ráfagas superan los 60 km/h

Vladimir Alvarado Morales 0 Comments

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió una alerta oficial ante las condiciones climáticas provocadas por el reciente frente frío que afecta Guatemala, el cual ha generado fuertes vientos del norte con ráfagas que alcanzan hasta los 60 kilómetros por hora.

Según el informe, la velocidad promedio del viento oscila entre 30 y 40 km/h, intensificándose especialmente en el altiplano central y la ciudad capital. Aunque no se prevén descensos drásticos en las temperaturas, se estiman mínimas entre 12 y 15 grados y máximas cercanas a los 20.

En distintos sectores de la Ciudad de Guatemala, los vientos han causado movimiento de árboles y estructuras livianas, mientras que en Antigua Guatemala se reportó la caída de láminas metálicas de una construcción ubicada en la 2a calle y 4a avenida. Este incidente obligó a las autoridades locales y a la PMT a cerrar temporalmente el paso vehicular y colocar señalización preventiva para evitar accidentes.

Las autoridades recomiendan precaución al conducir y asegurar objetos sueltos en viviendas y comercios ante la persistencia de los fuertes vientos durante las próximas horas.

Descubre más desde El Siglo

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

También te puede gustar

4 1 18

Lanzan plan estratégico de seguridad nacional

Redacción
Fotografía del imputado Rafael Estuardo Oliveros Gándara con camisa blanca

Tribunal absuelve a Rafael Estuardo Oliveros Gándara acusado de emitir pasaportes falsos por falta de pruebas

Vladimir Alvarado Morales
Sindicatos de Salud

Sindicatos de Salud gastan el 10% del presupuesto

Redacción

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Descubre más desde El Siglo

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo