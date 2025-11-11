Fuertes vientos azotan Guatemala por frente frío: ráfagas superan los 60 km/h
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió una alerta oficial ante las condiciones climáticas provocadas por el reciente frente frío que afecta Guatemala, el cual ha generado fuertes vientos del norte con ráfagas que alcanzan hasta los 60 kilómetros por hora.
Según el informe, la velocidad promedio del viento oscila entre 30 y 40 km/h, intensificándose especialmente en el altiplano central y la ciudad capital. Aunque no se prevén descensos drásticos en las temperaturas, se estiman mínimas entre 12 y 15 grados y máximas cercanas a los 20.
En distintos sectores de la Ciudad de Guatemala, los vientos han causado movimiento de árboles y estructuras livianas, mientras que en Antigua Guatemala se reportó la caída de láminas metálicas de una construcción ubicada en la 2a calle y 4a avenida. Este incidente obligó a las autoridades locales y a la PMT a cerrar temporalmente el paso vehicular y colocar señalización preventiva para evitar accidentes.
Las autoridades recomiendan precaución al conducir y asegurar objetos sueltos en viviendas y comercios ante la persistencia de los fuertes vientos durante las próximas horas.
