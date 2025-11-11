Guatemala rompe récord en remesas: octubre marca el ingreso más alto del año con US$2,390 millones

Las remesas familiares continúan siendo el motor económico de miles de hogares guatemaltecos.

Según el Banco de Guatemala (Banguat), solo en octubre de 2025 el país recibió US$2,390 millones, la cifra más alta del año y una de las más grandes registradas en la historia reciente.

Récord histórico y crecimiento sostenido

Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2025, Guatemala acumuló US$21,358.4 millones en remesas familiares, equivalentes a Q163,391 millones.

Esto representa un aumento del 19.8% respecto al mismo período de 2024, cuando los ingresos por remesas fueron significativamente menores.

El crecimiento equivale a US$3,523 millones adicionales en comparación con el año anterior, un salto que confirma la tendencia positiva que el país ha mantenido durante los últimos seis años.

Seis meses consecutivos superando los US$2 mil millones

El informe del Banguat destaca que, desde mayo de 2025, los envíos mensuales de dinero desde el extranjero han superado consistentemente los US$2 mil millones.

En promedio, durante todo el año, Guatemala ha recibido US$2,135 millones mensuales, consolidándose como uno de los países latinoamericanos más dependientes —pero también más beneficiados— por las remesas de su diáspora.

Un fenómeno impulsado por la economía de Estados Unidos

El auge de las remesas está respaldado por la fortaleza del mercado laboral estadounidense, especialmente en el segmento hispano, donde los migrantes guatemaltecos tienen una participación activa en sectores como la construcción, la agricultura, los servicios y la logística.

Según el análisis del Banco de Guatemala, las remesas tienden a aumentar durante fechas clave como Semana Santa, Día de la Madre, Día del Padre, Día de Todos los Santos y especialmente en diciembre, cuando las celebraciones de Navidad y Año Nuevo impulsan los envíos de dinero a niveles máximos.

Un ciclo excepcional difícil de repetir

Aunque los números de 2025 son alentadores, analistas económicos advierten que el ciclo extraordinario de crecimiento en remesas observado en los últimos seis años podría no repetirse con la misma intensidad.

El contexto global, la inflación y los ajustes en las políticas migratorias estadounidenses podrían influir en una estabilización o moderación de los flujos futuros.

Proyección para cierre de año

El Banguat estima que, de mantenerse el ritmo actual, Guatemala podría cerrar 2025 con más de US$25 mil millones en remesas, superando ampliamente los US$21,510 millones de 2024, los US$19,804 millones de 2023 y los US$18,040 millones de 2022.

Este incremento no solo fortalece las reservas internacionales, sino que también sostiene el consumo interno y contribuye al crecimiento económico, especialmente en los departamentos más dependientes de las transferencias familiares.

