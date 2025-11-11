Las guerras asimétricas parecen proyectarse

Relatividades Perspectivas

USA amenazaba con intervenir en otros corrales – potreros socio – político – económicos, con la excusa de combatir narcotráfico y otras organizaciones como pandillas. Todos sabíamos que oriente no permitiría que USA tome control de esos corrales – potreros socio – político – económicos.

La respuesta por parte de elites que controlan al mundo, con la finalidad de lograr exterminios de lo que no les sea sumiso y útil, ante la escasa reacción por parte de personas pensantes que ya no son presas de amaestramientos de arreos: Convertir a USA en izquierdista para intentar reavivar las guerras asimétricas bajo arreos emocionales (títulos como izquierda, derecha, comunismo – socialismo, neoliberalismo). Las guerras ya declaradas entre Trump y «el taliban» que quedo como arriero en New York, no serian efectuadas únicamente entre ellos, sino entre amaestrados en USA y amaestrados en cada corral – potrero socio – político – económico. Utilizarían a manadas carentes de intelecto de mentalidad propia, para iniciar batallas en toda ubicación posible.

Los migrantes serian la clave – arma mas poderosa, puesto que los arrieros nuevos dentro de USA pretenden convertir a USA en tierra privilegiada para inmigrantes (imitando a España, donde los «no – jamones» y otros poseen control y superioridad en cuanto a beneficios y libertades). Esos migrantes, al representar conexión directa entre USA y los demás corrales – potreros socio – político – económicos, expandirán – trasladaran las conflictividades hacia virtualmente todo lugar.

La estrategia me resulta optima, puesto que aprovechan que USA aun posee cierto control – dominancia sobre ciertos corrales – potreros socio – político – económicos y otras temáticas globales. «Te enviare remesas menores porque acá los conflictos dañaron la economía», «ayudennos desde sus corrales – potreros socio – político – económicos, porque no se trata solo de USA sino de las repercusiones en muchos lugares y temas pues nosotros estamos acá pero siempre somos parte de nuestros corrales – potreros socio – político – económicos y migramos hacia acá para lograr mejoras allá, y esas mejoras o cambios serian afectados con estos conflictos. Ayudennos accionando para evitar inmigración sin control, proliferación de delincuencia / discriminación, violación de soberanía».

Según la numerosidad de manadas arreadas, se definirán los bandos (muchos según afinidades conceptuales). Sumando la táctica de eliminación de arrieros, que mencione en redacción en la que proyecto que la intención es reemplazarlos por inteligencia artificial y robótica para poseer control absoluto (la cual estos acontecimientos verifican), significarían lo que he denominado: «el ultimo clavo en el ataúd de los sistemas – orden mundial murientes». Mencione en ocasiones, que los sistemas decadentes y personajes relacionados se destruirían mediante su carencia de asertividad (se sostenían a través de amaestramientos y sumisiones por parte de las manadas poco pensantes y adoctrinadas). Referí en redacciones pasadas, que la batalla ya no seria contra quienes controlan aun el mundo, pues a pesar de que no existen en gran medida, sistemas distintos y paralelos aplicados, el amaestramiento para sumisión, obediencia y dependencia ya fue erradicado en muchas mentes ahora pensantes. La batalla seria contra inteligencia artificial, robótica y otros métodos de dominación – control que serian la ultima herramienta – arma de las elites para conservar su poderío de dominación – control.

En mi redacción anterior, mencione que la ultima herramienta para intentar resucitar a sistemas ya sepultados, es la dependencia (económica, cultural, política y social). Mencione que el sistema «educativo» se enfoca en conceptos básicos o en temas que a la mayoría de alumnos jamas les serán útiles. Y el modelo esta diseñado para amaestrar: quién acata y repite y obedece sin cuestionar, es «recompensado» con calificación alta. Quien cuestiona o piensa es catalogado como problemático para el aprendizaje. El resultado es: cosas útiles y sumisas debido a incapacidad de lograr algo por si mismas, las cuales acuden a arrieros y se someten a sus intereses, debido a que les fue amaestrado que únicamente quienes son relevantes en el sistema son capaces de pensar y lograr algo (quien pretenda pensar u optar por rumbos distintos, es ridiculizado como «alguien que quiere sentirse mas que lo que es»). Poco a poco, las personas son convertidas en manadas de cosas inútiles con el adoctrinamiento de que para cada asunto, la única posibilidad de solución es mediante suplicas hacia los arrieros para que ellos piensen y accionen. Y esas personas minimizadas a cosas, luego son útiles para los intereses de arrieros, iniciando con sumisión y obediencia, utilización (protestas) y conflictividades mediante arreos emocionales («derecha» contra «izquierda (en lugar de avanzar hacia adelante – arriba), «elecciones» entre opciones impuestas (les presentan opciones y debido al amaestramiento para acatar y obedecer en lugar de pensar y tener iniciativa, se limitan a mostrar afinidad y rechazo hacia solamente las opciones que les fueron presentadas – impuestas. Ejemplo: «debemos «elegir» al potencial arriero que parezca ser el menos malo para que no nos arreen otros. cuando podrían simple y sencillamente pensar y tener iniciativa para lograr auges y bienestar reales en lugar de someterse a voluntades de los arrieros y chillar porque no los arrean como ellos quieren ser arreados)).

La globalización no fue lograda mediante promesas hacia poco pensantes que sitúan la unificación como solución para todo asunto (los típicos personajes que ante todo tema, proponían como solución: unirse para resolver. (Sin ideas ni estrategias de acción para cuando ya estuvieran unidos). La clásica tendencia instintiva de recurrencia a reunirse en manada para combatir ataques físicos por parte de depredadores en la jungla, la cual no funciona en asuntos intelectuales. Resultaba cómico cómo, por alguna razón: condenaban la globalización por considerarla metodología para dominación drástica mientras instaban a unirse «para solucionar todo tema que surgiera». Aplaudían y promovían o apoyaban propuestas de unificación de Américas, de países de Africa, etc. bajo arreo de un solo conjunto de arrieros (un presidente, una cámara de diputados, etc.), cuando condenaban la globalización por resultarles intento de dominación – control totalitario. Esa globalización tampoco fue lograda por inteligencia artificial, robótica y tecnologías, pues estas no avanzaron al ritmo esperado. Las elites optan, entonces, por utilizar a la «tierra de inmigrantes», «tierra de oportunidades y de libertad para todos» para transferir las guerras asimétricas a todo lugar posible. La selección y la limpieza – erradicación de lo que no les es sumiso y útil, serian culminadas para dar paso a dominación – control absoluto mediante tecnologías.

La guerra entre pensantes y manadas amaestradas y / o carentes de intelecto, inicio hace mucho tiempo. Amedrementaciones utilizando anuncios de potenciales guerras armamentistas a gran escala, no lograron someter a pensantes que aun buscan y procuran la libertad real y bienestar real. Utilizarían, como mencione en redacciones antiguas: a manadas útiles para sus intereses, para combatir contra los pensantes. Es lo que siempre denomine: «selección y limpieza – erradicación». Europa ya lo experimenta con algunos musulmanes y otras escorias que llegan a delinquir, a dañar, a contaminar, a imponer culturas no tan asertivas, etc. Y allá ya se han dado casos de defensa. Y una situación generalizada, se torna en catalizante para quienes aun no decidían defenderse – accionar – rebelarse. Como le decía hace tiempo a alguien: las próximas guerras no serán entre bandos masivos, sino entre grupos – sectores pequeños definidos según afinidades conceptuales, pues entre pensantes siempre existen diferencias debido a perspectivas y contextos, situaciones, circunstancias y mas, propias de cada área. Los sistemas de política masiva, murieron. La política autoritaria e impositiva agoniza dentro de su sepulcro casi sellado por completo.

Libre emisión del pensamiento.

