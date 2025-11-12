FECI allana el MAGA por corrupción en compra de fertilizantes

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) realizó este miércoles 12 de noviembre un operativo en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), como parte de una investigación por supuestas irregularidades en la adquisición de fertilizantes.

El procedimiento fue confirmado por el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, quien explicó que las diligencias responden a una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC) por presunta malversación de fondos públicos.

Contratos bajo sospecha

De acuerdo con el fiscal Curruchiche, se sospecha que el MAGA habría adjudicado contratos a empresas recientemente constituidas, las cuales no cumplieron con la entrega de los fertilizantes, pese a que los pagos ya habían sido efectuados por la institución.

“Son cuatro allanamientos los que están en desarrollo, en el marco de los cuales se busca obtener indicios”, declaró Curruchiche, quien añadió que los investigadores buscan documentación, registros financieros y evidencia digital que permita establecer responsabilidades.

Contexto de la investigación

El caso se enmarca en el programa de subsidios agrícolas destinado a beneficiar a pequeños y medianos productores del país.

Sin embargo, las auditorías de la Contraloría detectaron inconsistencias en la entrega de insumos, pagos sin respaldo de recepción de producto y contratos otorgados a proveedores sin experiencia previa en el sector agrícola.

La FECI no descarta que las diligencias conduzcan a acciones penales por fraude, peculado y falsedad ideológica, entre otros delitos vinculados al manejo irregular de fondos públicos.

Transparencia bajo la lupa

El Ministerio de Agricultura no ha emitido, hasta el momento, una postura oficial sobre los allanamientos.

Diversos sectores sociales han solicitado que el caso se investigue a fondo y que se transparenten los procesos de compra, especialmente en programas de alto impacto como el de fertilizantes, que cada año mueve millones de quetzales del presupuesto nacional.

