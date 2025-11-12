Guardia de seguridad llega a denunciar un robo y termina capturado por homicidio

Lo que parecía una simple denuncia por robo terminó con un giro inesperado en la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Villa Nueva, luego de que un guardia de seguridad fuera arrestado al descubrirse que tenía una orden de captura vigente por homicidio emitida hace más de una década.

El incidente ocurrió en la colonia Villa Lobos I, zona 12 de Villa Nueva, cuando Brily Eduardo López, de 31 años, se presentó ante las autoridades para reportar que había sido asaltado y despojado de sus pertenencias, incluida una mochila que contenía el uniforme de la empresa de seguridad privada donde laboraba.

Según el informe policial, el hombre se mostró colaborador y tranquilo, con la intención de dejar constancia de lo sucedido y evitar futuros malentendidos. Sin embargo, al solicitar una solvencia policial como parte del trámite, los agentes descubrieron algo que cambiaría por completo la situación.

La denuncia que lo delató

Mientras un oficial procesaba los datos de López, el sistema alertó la existencia de una orden de captura activa desde el 21 de septiembre de 2012, emitida por un juzgado de Coatepeque, Quetzaltenango, por el delito de homicidio.

Ante ello, los agentes actuaron de inmediato, colocándole las esposas y notificándole sobre su aprehensión.

El guardia, sorprendido por la situación, fue trasladado a la sede judicial correspondiente para ser puesto a disposición del juez que emitió la orden. Según los registros de la PNC, no era la primera vez que su nombre aparecía vinculado a hechos delictivos.

Antecedentes previos

El sistema policial reveló que Brily Eduardo López también cuenta con tres antecedentes adicionales registrados en el año 2014:

Homicidio (18 de marzo)

(18 de marzo) Robo agravado (23 de abril)

(23 de abril) Homicidio (14 de octubre)

Las autoridades investigan si estos casos guardan relación entre sí o si corresponden a distintos hechos delictivos ocurridos en aquel periodo. Por ahora, el detenido permanece bajo custodia mientras se coordinan las diligencias judiciales necesarias para su traslado a Coatepeque, donde deberá rendir cuentas ante la justicia.

