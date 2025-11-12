Guatemala vs Panamá: hora, canal y lo que está en juego para el Mundial 2026

La Selección Nacional afronta una final adelantada que podría definir su futuro en las eliminatorias.

La Selección Nacional de Guatemala disputará este jueves 13 de noviembre un partido crucial frente a Panamá en el estadio Manuel Felipe Carrera. Con solo dos jornadas restantes, los dirigidos por Luis Fernando Tena tienen claro el objetivo: ganar o quedarse fuera del sueño mundialista.

Guatemala acumula cinco puntos y ocupa el tercer lugar del grupo, detrás de Surinam y Panamá (6 puntos). Una victoria devolvería al combinado nacional al segundo puesto y lo acercaría a la clasificación.

La afición se aferra a la esperanza, recordando el empate 1-1 conseguido en suelo canalero el pasado septiembre con gol de Óscar Santis.

📅 Detalles del encuentro:

Fecha: Jueves 13 de noviembre

Jueves 13 de noviembre Hora: 20:00 horas

20:00 horas Transmisión: Tigo Sports (TV y app móvil)

