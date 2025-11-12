miércoles, noviembre 12, 2025
Fotografía de la selección de Guatemala.
Deportes

Guatemala vs Panamá: hora, canal y lo que está en juego para el Mundial 2026

Vladimir Alvarado Morales 0 Comments

La Selección Nacional afronta una final adelantada que podría definir su futuro en las eliminatorias.

La Selección Nacional de Guatemala disputará este jueves 13 de noviembre un partido crucial frente a Panamá en el estadio Manuel Felipe Carrera. Con solo dos jornadas restantes, los dirigidos por Luis Fernando Tena tienen claro el objetivo: ganar o quedarse fuera del sueño mundialista.

guatemala ante panama en la segunda jornada de eliminatoria

Guatemala acumula cinco puntos y ocupa el tercer lugar del grupo, detrás de Surinam y Panamá (6 puntos). Una victoria devolvería al combinado nacional al segundo puesto y lo acercaría a la clasificación.

La afición se aferra a la esperanza, recordando el empate 1-1 conseguido en suelo canalero el pasado septiembre con gol de Óscar Santis.

📅 Detalles del encuentro:

  • Fecha: Jueves 13 de noviembre
  • Hora: 20:00 horas
  • Transmisión: Tigo Sports (TV y app móvil)

