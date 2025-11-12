La independencia de la Fed y la falsa econometría 

Idealis Mundi

El informe de “estabilidad financiera” de la Reserva Federal (Fed) publicado el pasado 7 de noviembre destaca la incertidumbre política y el riesgo geopolítico como las principales amenazas para EE.UU. y el globo. Y la independencia de esta autoridad monetaria -que estaría siendo amenazada por Trump- además de posibles cambios en las políticas de tasas de interés, especialmente tras el despido de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, añaden volatilidad extra al futuro.

Por su lado, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, enfatizó que la independencia es «increíblemente importante» ya que permite al banco central controlar la inflación sin interferencias políticas, y remarcando que los países donde han perdido su independencia han enfrentado «consecuencias horribles» para la estabilidad de precios y de la economía.

De paso, Williams señaló que las inversiones a gran escala en inteligencia artificial (IA) están afectando la demanda global de capital. Describió la IA como «la siguiente etapa en los avances del crecimiento de la productividad». Pero cree que habrá «problemas respecto a los mercados laborales», lo que es un tabú, de hecho, los avances tecnológicos, al potenciar la productividad, la eficacia de las inversiones provoca que éstas se potencien generando aún más trabajo. Un siglo atrás, no existían las fábricas automotrices y tantas que hoy emplean a la gran mayoría de los trabajadores.

Williams finalmente destacó que el compromiso de la Fed con su objetivo de inflación del 2% anual es «un muy buen compromiso» que «nos sirve bien» según las estimaciones de la r* (r-estrella), que se refieren a “la tasa neutral” de interés, aunque remarcó que, en la formulación de políticas monetarias del mundo real, los movimientos en los datos económicos son más importantes.

Veamos. Todo en el cosmos se desarrolla en tiempo real, incluidos los seres humanos, ciertamente, un niño no se detiene para analizar si va a crecer o no, simplemente crece. ¿Es posible diferenciar el progreso físico de una persona -de niño a adulto- de su devenir económico? No, desde que el desarrollo económico es el desarrollo de la persona para lo que come, duerme, etc.

Ergo, el mercado -entendido como las acciones económicas de los millones de personas que lo componen, la sociedad- necesariamente se desarrolla en tiempo real ya que cada unidad lo hace y, consecuentemente, su sumatoria.

Solo las cosas artificiales, las fabricadas por el hombre no se mueven de suyo en tiempo real sino cuando reciben impulsos externos, por ejemplo, una bicicleta. Y la inversa. Si algo no se desarrolla en tiempo real -continuamente-, es necesariamente artificial. Ahora, aquello que se desarrolla en tiempo real lo hace de manera intrínseca, es decir, por su propio impulso de modo que no tiene sentido intentar moverlo desde fuera o, peor, un impulso externo necesariamente chocará con el interno provocando destrucción.

Así, la independencia de los bancos centrales probablemente sea una mejor alternativa a su dependencia del poder ejecutivo ya que no estaría sujeto solo a las necesidades políticas de sus directores, sino que podrían tomarse incluso acciones que fueran impopulares. Pero sigue siendo artificial desde que depende de burócratas que se reúnen en determinados períodos y no del mercado en tiempo real.

De hecho, su panacea, la r* (r-star, r-estrella) o tasa de interés neutral (neutral rate), es una quimera. Supuestamente es el nivel de la tasa de interés real a corto plazo que se da cuando la economía está en pleno empleo, con inflación estable y la producción en su potencial, es decir, que la política monetaria no sería ni expansiva ni contractiva. Obviamente es un concepto inobservable que se estima a través de “modelos económicos”.

Qué implicaría la r*. 1° Equilibrio económico: representaría el punto de equilibrio a largo plazo para la economía, donde no hay presiones inflacionarias ni recesivas. 2° Guía para la política monetaria: Si la tasa de interés real está por encima de la r*, la política sería contractiva y la economía estaría enfriándose para reducir la inflación. Si la tasa de interés real está por debajo de la r*, la política sería expansiva intentando estimular la economía. 3° Influencias estructurales: Estaría determinada por factores estructurales de largo plazo como el crecimiento económico potencial, la demografía, la productividad y el equilibrio entre el ahorro y la inversión.

Por qué es una estimación. 1° No es directamente observable: Debido a que es un concepto teórico que no se puede medir directamente en el mercado, los economistas y bancos centrales utilizan diferentes modelos para estimar su valor. 2° Sujetos a incertidumbre: Las estimaciones de la r* pueden variar dependiendo del modelo utilizado y están sujetas a una alta incertidumbre, lo que hace que la guía que proporciona no sea perfecta, especialmente en tiempos de cambios económicos rápidos.

Luego esta estimación está basada en estadísticas y la Estadística es un método -que utiliza un lenguaje científico, las matemáticas- para recopilar, organizar, analizar e interpretar datos reales, objetivos, conocidos, ergo, estáticos. Por ejemplo, cuántas personas mueren después de inyectarse determinada vacuna. Se conoce la vacuna puntualmente y la cantidad exacta de muertos.

Y este no es el caso del mercado, ya que, al no ser algo artificial creado por el ser humano, se desarrolla en tiempo real, por ejemplo, el PIB -que ya de suyo es un cálculo arbitrario- no es estático, sino que es un flujo en movimiento permanente. Por ello, como bien señalaba Ludwig von Mises, la econometría es una “ciencia” falsa.

