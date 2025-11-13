Relato: Ir tras un sueño no es locura

Preludios Opinionistas

Cómo quitar esas imágenes de la mente. Hay que buscar la verdad verdadera en la conciencia.

Bayardo Quinto Núñez

En el tiempo, ayer cuando daba los primeros asomos el crepúsculo, al final de la tarde llovía a raudales, impartía clases Ecinue a la joven Ernestina, en ese momento repicó su teléfono, sonó y sonó. Ecinue no acostumbra a contestar números desconocidos, para evitar, después del hackeo, que le habían hecho en meses anteriores, era mejor. Sin embargo, Ecinue revisó su WhatsApp, si ese número, había dejado algún mensaje. Vio un icono, de la empresa de un sobrino inmediatamente, llamó.

Era don Magdiel, la mano derecha de su sobrino, informándole que dos ex trabajadores de la empresa, que viven cerca de casa de su madre, lo llamaron, para pedirle mi número de teléfono, porque el esposo de la madre, la tenía en la sala, en una silla amarrada y la estaba golpeando.

Los vecinos intervinieron, pero, ella, dijo que no pasaba nada, que eran cariñitos lo que le estaba haciendo.

-Por esa razón, no llamo a la policía, para mantener el equilibrio en una situación así -le dijo Ecinue a Recinta-.

-El alma aprende a discurrir y soñar, no se deja pisotear y ríe, llorar, cae y vuelve a empezar; eso significa, creer en uno mismo y jamás dudar, para ser feliz, vivir sentirse estar vivo, gritándole a este mundo imperfecto, la verdad hay que abrazar -le expresaba Recinta a Eucine-.

-Por supuesto, ir tras un sueño no es locura, es quebrar desprecios, quitarse ataduras; sabes que este mundo tan inmenso e imperfecto, se abre a quienes lo desafíen desde su alma y/o piel -respondió Filiberto-.

-En lo particular, no temo a la ola de la gente, ni sus sombras, mi rumbo siempre lo dibujo a la sombra de mi alma por el bien. Es ahí que, con esfuerzo, dedicación esmero, se decide quién seré hoy, mañana y siempre, mientras esté viva -inquirió Ecinue-.

Ecinue discurría mentalmente: “la lógica y ecuanimidad, es un gran trabajo. Vi a las tantas mujeres que he apoyado por violencia intrafamiliar y continuaban con su pareja como que nada había pasado”. Al rato, le llamó de Miami, su tío Olím. No podía hablar bien en esa casa, había unas visitas y no era correcto porque se continuará sabiendo lo de su madre. Se comprometió en llamarlo.

La lluvia se puso más fuerte, el tiempo arrimaba a las ocho de la noche, todo estaba cuasi oscuro, no pudo Ecinue ir a dar la última clase. Llamó al primo, Rahón que vive bastante cerca de casa de su madre, solicitándole el favor de ir a averiguar, desafortunadamente no pudo ir. Llamó por vía telefónica a una vecina cercana a su madre, y no le respondió e igualmente a su prima Ynnaf y por motivos de lluvia, no podía salir de su casa.

En fin, lo único que le quedó es dejar esa carga al Ser Superior. Esa noche no pudo dormir. En la madrugada, se despertó con las náuseas a millón y el dolor de cabeza fuerte en ascendencia, con las pocas horas de haber dormido y ya despierta, recibió una llamada telefónica, eran las cuatro y cincuenta minutos de la madrugada, era Rahon expresándole: “antes de ir a la oficina, voy a pasar viendo a tu mamá (mi tía)”. E igualmente le arguyó Ynnaf: “que tenía que estar en Managua, a las nueve de la mañana donde el mecánico, pero, iba a pasar a las ocho y treinta minutos de la mañana viéndola y te avisaré”.

Ecinue, seguía comentándole a la vecina: “Como voy a ir, si ella, le ha dicho medio país que yo soy la querida de su esposo”. Sería que ella, me haga una escena típica, y que le de algo y después, la familia Ahcor, diga que por mi culpa, le pasó X o Y cosa. Es mejor no aproximarme, mi madre es muy soberbia sólo lo que ella dice y de ahí nadie la saca”.

Ecinue se preguntaba: ¿Qué hacer humanamente? sólo quedarme quieta y esperar que Dios se apiade, aunque, eso cala hasta los tuétanos, no puedo ayudar a una persona que no se quiere dejar ayudar.

Al final de todo pido oración por la situación de ella y por mi persona también. No te metas con mi familia.

Libre emisión del pensamiento.

