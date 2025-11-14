El Camino Abierto

Nuestro Mundo Posible

El mundo de hoy parece que no encuentra un objetivo que permita la vida para todos y la vida para todos en el derecho a una vida satisfactoria en donde cada ser humano tenga el privilegio de vivir en paz junto a los demás.

Escuchamos conflictos y conflictos y nos preguntamos: ¿para qué tanta ciencia si no podemos vivir en paz?

Una persona que no tiene una vida para realizar lo que todo ser humano necesita le parece la vida algo imposible.

Hablamos y vivimos en un mundo diferente después de la dos Grandes Guerras: la primera de 1914 a 1918 y la Segunda de 1939 a 1945.

Esas dos grandes guerras significaron grandes pérdidas para la humanidad; murieron en la primera Guerra alrededor de 20 millones de seres entre civiles y militares y en la Segunda alrededor de 80 millones de seres humanos.

Las dos Grandes Guerras tienen un número interminable de civiles muertos.

Hoy en día tenemos conflictos entre países más bien en Oriente Medio y situaciones políticas resueltas con las armas en África.

Lo que tenemos a gran escala son las agresiones verbales entre gobiernos y entre particulares

Tenemos lo que se llama discurso de odio.

En años del siglo pasado veíamos que los dirigentes de gobiernos tenían un lenguaje pulido; hoy en día no importa la formación académica que puedan tener para dialogar en el discurso cargado hacia el rechazo de los que no pertenecen a su partido o a los otros gobiernos que no siguen sus directrices.

Vemos que vamos en la Inteligencia Artificial pero hoy se ha vuelto, parece ser, en la Inteligencia del rechazo y del odio, del menosprecio y del enriquecimiento de unos y la gran pobreza de otros.

Se crearon muchas organizaciones para que no hubiera una guerra más como las dos Mundiales:

Naciones Unidas- ONU- -1945

Organización del Tratado del Atlántico Norte -OTAN- 1949

Organización Mundial de la Salud – OMS- 1948

Banco Mundial -BM- 1944

Fondo Monetario Internacional – FMI- 1944

Organización de Los Estados Americanos- OEA-1948

Organización para la Alimentación y la Agricultura – FAO- 1945

A estas Organizaciones hoy en día van los representantes de los países y parece que es el diálogo de sordos; todos van a decir lo que quieren, pero a no llegar a acuerdo alguno.

En estos momentos estamos con la celebración de la COP30.

COP es la abreviatura de La Conferencia de las Partes referida al cambio climático.

En estos momentos la celebración es en Brasil.

Desde la Cumbre celebrada en París en 2015 se comprometieron los países asistentes a que el calentamiento global quedara en el 1.5 grados Celsius.

El acuerdo fue vinculante

Hoy en día celebrándose en Brasil la COP30 países altamente industrializados ponen todos los pretextos para no cumplir con lo que se estableció en la reunión de París.

¿Qué saldrá de esta Cumbre?

Sólo el acuerdo que fijen las grandes empresas

Algo referido a la forma en que se extraen los productos para la industrialización y venta está acabando con nuestras fuentes de recursos no renovables.

La pobreza aumenta y aumenta en un mundo de 8,100 millones de seres humanos donde 831 millones viven con menos de 3 dólares diarios.

Vemos que la ONU ha creado un programa de Desarrollo Sostenible con 159 metas y 17 Objetivos de Desarrollo.

El programa se creó el 25 de septiembre de 2015 y lo firmaron 193 países miembros.

La ONU viene luchando con este programa y las metas parece que cada día se alejan más.

Hoy es el día, en que sólo se busca el dinero, por los que recolectan y producen los elementos para elaborar los productos que necesitamos consumir: el mundo más rico es del 1% que el 95% de la población mundial.

Cada día somos testigos de cómo se van enriqueciendo más y más unos y otros se van haciendo más pobres.

La pregunta es: si los ricos van siendo más ricos y los pobres más pobres: ¿a quiénes les van a vender?

Estamos en un mundo de sordos y de ciegos. ¿Qué se puede hacer en un mundo que camina como vemos?

Esperamos que la claridad de mente y de corazón produzcan la luz que necesitamos.

Esperemos que la claridad de buenos deseos llegue a los que producen los bienes y generan la riqueza.

Trabajemos por la convivencia que necesitamos para ser mejores seres humanos.

Eduquemos a los menores en la paz y la convivencia.

