El Alzheimer de la tecnología
Fectiva
Cuando las máquinas aprenden todo, pero olvidan lo esencial.
Hace poco leí una noticia que, aunque parecía rutinaria, me dejó pensando: varias oficinas del gobierno en Estados Unidos cerrarán en los próximos años. No por falta de fondos, ni por recortes presupuestarios, sino porque las máquinas ya pueden hacer el trabajo.
Trámites, registros, atención al público… todo será en línea.
Y poco a poco, los pasillos donde antes resonaban voces, pasos y conversaciones humanas se están quedando vacíos.
La inteligencia artificial está transformando el trabajo y la sociedad con una velocidad sin precedentes. Pero mientras las máquinas aprenden a hacer casi todo, el mundo corre el riesgo de olvidar aquello que las máquinas jamás podrán imitar: el alma humana.
Hoy, en lugar de hablar con alguien detrás de una ventanilla, hablamos con una pantalla. Pedimos, preguntamos, y un algoritmo responde. Es eficiente, sí. Pero también impersonal. Y en ese silencio digital, el alma del trabajo humano comienza a desvanecerse.
Cuando la creación olvida a su Creador
La tecnología ha logrado cosas asombrosas: diagnósticos médicos más rápidos, autos que se conducen solos, fábricas que producen en tiempo récord. Pero también ha creado un espejismo: el de un mundo que “funciona solo”.
Sin filas, sin pausas, sin errores.
Y también, sin humanidad.
No es difícil ver las consecuencias. Fábricas que cierran porque un brazo robótico trabaja 24 horas sin descanso. Empresas que despiden miles de empleados porque un software hace el mismo trabajo sin salario ni seguro médico. Cajeros automáticos reemplazaron a empleados bancarios; los chatbots sustituyen a recepcionistas; la inteligencia artificial redacta informes, diseña imágenes, hasta produce música.
Y mientras las máquinas aprenden todo, nosotros empezamos a olvidar lo esencial: quiénes somos y para qué fuimos creados. Y ahí surge la pregunta ¿Podremos recordar quiénes somos antes de convertirnos en piezas de un sistema sin corazón?
Desde la mirada de Dios, el trabajo nunca fue solo producción.
El trabajo es comunión: es servir, crear, cuidar.
Desde Adán cultivando el huerto hasta Jesús carpintero en Nazaret, el trabajo siempre tuvo un alma: el encuentro con el otro. Cuando dejamos que las máquinas lo hagan todo, corremos el riesgo de olvidar el propósito más profundo del trabajo: reflejar a nuestro Creador.
Una computadora puede analizar millones de datos, pero no puede orar por alguien, entender un suspiro, ni ofrecer consuelo. Un algoritmo puede responder con cortesía y precisión, pero no puede amar. Puede parecer humano, pero carece del soplo divino que hace de cada persona un ser único e irrepetible.
Porque nuestra identidad no depende de lo que hacemos, sino de quién nos hizo.
Fuimos creados a imagen de Dios, con una chispa de eternidad en el alma. Y ninguna inteligencia artificial, por avanzada que sea, puede imitar eso.
La gran ironía
Elon Musk advirtió hace poco: “Llegará un punto en que ningún trabajo será necesario.”
Y en muchos lugares, ya estamos viendo cómo se cumple.
La IA supera a su creador en velocidad, memoria y capacidad de cálculo. Puede ver, escuchar, traducir y analizar mejor que nosotros. Pero en su perfección mecánica, olvida lo más importante: el alma.
Por eso hablo de un Alzheimer tecnológico: una creación que, en su búsqueda de inteligencia, ha perdido la memoria de su origen. La tecnología recuerda cada dato, pero olvida al Creador.
Y si no somos cuidadosos, los seres humanos también empezaremos a olvidar quiénes somos: hijos de Dios, no productos del silicio.
Un llamado a recordar
Bill Gates lo expresó con sabiduría:
“La IA cambiará la forma en que trabajamos y vivimos, pero lo importante será mantener la sabiduría sobre cómo y por qué la usamos.”
Esa sabiduría nace cuando recordamos que la tecnología es un instrumento, no un ídolo. Una herramienta para servir al ser humano, no para reemplazarlo.
La Biblia nos recuerda: “Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón.” (Colosenses 3:23)
Cuando el trabajo pierde el corazón, pierde su razón, nos toca a los hijos de Dios recordar que nada puede reemplazar un corazón vivo.
Podemos usar la tecnología para mejorar la vida, pero no para reemplazar la vida. Porque mientras haya manos dispuestas a servir con amor, Dios seguirá obrando a través de ellas. Y mientras haya fe en medio de la automatización, la humanidad no perderá su memoria divina.
Le invitamos a leer más del autor:
Descubre más desde El Siglo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.