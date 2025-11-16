El Tribunal Supremo Electoral

Barataria

La autoridad electoral en cualquier país del mundo es importante porque no solo es la institución encargada de aplicar la ley electoral, sino que se encarga de la formación y fiscalización de los grupos y partidos políticos. En los eventos electorales, son un arbitro que no necesita de protagonismo, es decir en tanto no entre en polémicas mucho que mejor. A lo largo de mas de treinta años de democracia, han existido diversas magistraturas, unas muy notables y otras desafortunadas.

En algunas ocasiones no depende tanto de los Magistrados sino de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que regula el régimen electoral en Guatemala. Esta norma ha sido objeto de revisiones que, por disposición legal, al término de cada evento electoral deberá hacerse para ir mejorando su aplicación. Sin embargo, los últimos eventos electorales no se ha logrado una reforma a la misma por falta de voluntad política del Congreso de la República.

En términos generales Guatemala perdió una gran oportunidad de hacer una reforma sustancial al sistema electoral y régimen de partidos políticos en 2016, en pleno auge de la CICIG con todo y la presión mediática, pública y de la misma CICIG se inició el último procedimiento de reformas que fue a consulta, como se debe, a la Corte de Constitucionalidad y posteriormente se aprobó en el Congreso.

La reforma resultó ser un verdadero fiasco, porque el partido político UNE con Mario Taracena como Presidente del Congreso, aprovechó una “mayoría parlamentaria” forzada, por razones de presiones externas, y terminó haciendo una reforma a la medida de su proyecto político: Que Sandra Torres llegara a ser Presidente de la República. Para ello, en contubernio con la Corte de Constitucionalidad, realizaron una para excluir de tajo a potenciales competidores a través de la exigencia de un “finiquito” así llamado comúnmente, que debía entregar la Contraloría y en la cual indicaba que no existía ningún pendiente del manejo de fondos públicos.

Así, con ese famoso finiquito, muchos candidatos a la presidencia, a diputaciones y a alcaldías quedaron fuera de la contienda electoral, porque un Tribunal Supremo Electoral, haciendo gala de su parcialismo y las peleas internas ente la Presidenta María Eugenia Mijangos y los Magistrados Rudy Pineda y Jorge Mario Valenzuela. Se dedicaron a excluir los candidatos molestos a la UNE, se les negó la inscripción, todos ellos fueron a la Corte de Constitucionalidad a plantear amparos que también, en connivencia con la autoridad electoral, fueron denegados. La historia todos la sabemos, nadie en Guatemala quiere a Sandra Torres como Presidenta y luego de las elecciones se optó por el señor Giammattei, lo mismo sucedió con el anterior gobernante Jimmy Morales y lo mismo sucedió con el actual gobernante Bernardo Arévalo.

Así se puede afirmar con propiedad que la ultima reforma electoral que se aprobó por el Congreso esta dirigida a un partido con nombre y apellido: la UNE, en verdad todo apuntaba a darle ventaja sobre sus competidores, habiendo descalificado a todos los candidatos que ocuparon en las encuestas del puesto dos al cinco, detrás de Sandra Torres, solo le quedaba vencer a Giammattei cosa que no logró. Pero es muy interesante ver cómo el caso particular del partido UNE porque la señora Torres fue favorecida por una serie de resoluciones judiciales a fuerza de amparo que anularon y detuvieron convocatorias a Asamblea General para elegir nuevo Secretario General, tanto así que esos amparos otorgados por un Juez de Primera Instancia Civil, sirvieron para que ella, al día de hoy, retenga la secretaría general del partido.

Al margen de todo esto, lo que quiero enfatizar es que, en tanto el Tribunal Supremo Electoral, no funcione de manera adecuada y tenga un régimen legal que le permita decidir en materia electoral, sin necesidad de que los candidatos y partidos políticos vayan al poder judicial o al tribunal constitucional a obligar inscripciones o a oponerse a inscripciones de candidatos, siempre vamos a tener un Tribunal Electoral sin “dientes” cuyas decisiones se encuentran a merced de jueces y magistrados que incluso desconocen el régimen electoral, pero que por diversas razones que muchas veces se alejan del derecho y la justicia, obligan a la institución electoral.

La importancia de la elección de magistrados que sean imparciales y hasta apolíticos, y cuya responsabilidad le devuelva brillo a la institución. Cierto es que con la actual Ley Electoral no hay mucho que variar, pero criterios bien fundados pueden ser valiosos para que no se juegue más con el sistema electoral. En las elecciones pasadas incluso se dieron casos que rayan en lo ridículo, como un candidato a Alcalde que estaba prisionero en Estados Unidos por narcotráfico pero que lo habían inscrito como tal para participar en las elecciones generales, aunque parezca una mentira, fue el ex alcalde de Ocós, San Marcos.

Es por ello que la elección de la próxima magistratura puede cambiar la historia de Guatemala para bien, con magistrados probos y rectos o para mal con magistrado parciales como las ultimas dos magistraturas, de allí que el próximo proceso electoral deberá ser muy transparente para alejar aquellas alegaciones de fraude o de movimientos raros. Resulta lamentable que los dos últimos procesos electorales han sido manchados por problemas que dejan dudas en el mismo, ya sea por el sistema utilizado para el recuento de votos, como por otros factores lo cual no le hace bien a la democracia ni a la credibilidad del sistema. La responsabilidad la tendrán la Comisión de Postulación que se conforme de acuerdo con el calendario y que iniciará en Enero del próximo 2026 y que deberá designar una lista de aquellos que tendrán la oportunidad de devolverle a Guatemala la confianza en el sistema electoral. La otra parte la tendrán los partidos políticos, pero en realidad esto es pedir mucho, en Guatemala no hay partidos políticos, hay empresas electorales al mando de un cacique, que gasta dinero a montones, que por lo general no es dinero propio, es dinero público resultado de la sobrevaloración de bienes y servicios que el Estado presta, así, con millonarias campañas que sobrepasan el techo electoral los candidatos llegan a las elecciones habiendo pagado sumas de dinero al cacique del partido para aparecer en los primeros lugares de las listas a diputaciones, en las planillas a las municipalidades y luego quieren “recuperar” todo lo “invertido” a golpe de corrupción.

