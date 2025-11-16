Reformando la Democracia

Zoon Politikón

Cuando escribí Latinoamérica ante su dilema democrático en dos entregas en El Siglo, lo hice con la intención de nombrar un malestar que ya no podía seguir siendo ignorado. No era un texto de respuestas, sino de preguntas urgentes. Quise trazar un diagnóstico honesto sobre la crisis de legitimidad que atraviesan nuestras democracias: sistemas que preservan las formas, pero no resuelven; que celebran elecciones, pero no gobiernan; que prometen justicia, pero entregan frustración. La tesis era clara: la democracia sobrevive, pero no convence. Y en ese vacío, la tentación autoritaria reaparece, disfrazada de eficacia.

Desde entonces, he recibido múltiples comentarios, críticas y reflexiones. Muchos lectores compartieron la sensación de que el artículo expresaba un malestar compartido, pero también señalaron —con razón— que hacía falta ir más allá del diagnóstico. ¿Qué hacer con ese dilema? ¿Cómo evitar que el desencanto se convierta en renuncia? ¿Cómo reconstruir la legitimidad sin caer en la trampa del autoritarismo eficaz?

Este nuevo texto nace de esa necesidad. No es una réplica ni una corrección, sino una continuación. Una evolución. Si el primer artículo fue una advertencia, este busca ser una propuesta. Si antes me detuve en el análisis, ahora intento avanzar hacia la estrategia. Porque no basta con entender el problema: hay que imaginar salidas. Y sobre todo, hay que construirlas.

Sigo convencido de que el dilema central de nuestra época no es entre democracia y dictadura, sino entre legalidad sin eficacia y eficacia sin legalidad. El primero nos condena a la parálisis; el segundo, a la arbitrariedad. Pero hay una tercera vía posible: reconstruir la eficacia dentro de la legalidad. No como consigna, sino como arquitectura institucional. No como nostalgia, sino como apuesta de futuro.

Para sostener esta idea, propongo lo que llamo un Pacto por la Eficacia Democrática. No se trata de un documento formal ni de una reforma constitucional inmediata, sino de una estrategia integral que combine técnica, ética y sensibilidad social. Una hoja de ruta que permita recuperar la confianza ciudadana sin sacrificar los principios democráticos. Una forma de demostrar que la democracia no solo es deseable, sino también funcional.

Este pacto se apoya en tres pilares que he denominado la Estrategia de Reconstrucción 3D: disciplina institucional, desarrollo económico integral y descentralización con cultura cívica. Cada uno responde a un nudo estructural que impide que nuestras democracias produzcan resultados.

La disciplina institucional comienza por el sistema de justicia. No hay democracia posible sin jueces independientes, fiscales imparciales y cortes que no respondan a cuotas partidarias. Propongo la creación de una carrera judicial blindada por mérito e inamovilidad, que impida la captura política del sistema judicial. Solo así podremos romper el ciclo de impunidad que alimenta la corrupción y erosiona la confianza ciudadana.

El desarrollo económico integral exige un pacto fiscal progresivo. No podemos seguir financiando el Estado con impuestos regresivos mientras las élites económicas evaden sus responsabilidades. Propongo una transacción pragmática: las élites renuncian a sus privilegios fiscales a cambio de certeza jurídica. El Estado gana recursos para invertir en salud, educación y seguridad; el sector privado gana estabilidad y previsibilidad. Es un acuerdo difícil, pero necesario.

La descentralización y la cultura cívica completan el triángulo. El poder debe dejar de concentrarse en los ejecutivos nacionales. Los gobiernos locales necesitan recursos reales y autonomía para responder a las necesidades de sus comunidades. Y la ciudadanía debe dejar de ser espectadora para convertirse en veedora. La educación cívica debe formar ciudadanos que no busquen redentores, sino resultados. Que no pidan milagros, sino rendición de cuentas.

Para ilustrar esta propuesta, recurro a una comparación que considero reveladora: El Salvador, Guatemala y Taiwán. El Salvador representa la eficacia sin legalidad: un liderazgo que ofrece orden a costa de derechos. Guatemala encarna la legalidad sin eficacia: un sistema que preserva las formas, pero no resuelve. Taiwán, en cambio, demuestra que es posible combinar legalidad y eficacia. No es un modelo perfecto, pero sí una referencia útil. Su fortaleza no está en el tamaño de su territorio, sino en la coherencia de sus instituciones. Allí, la democracia no es un espectáculo, sino un método. No es una promesa, sino una práctica.

No propongo imitar a Taiwán, sino aprender de su experiencia. Su transición democrática fue gradual, disciplinada y profundamente cívica. Invirtió en educación, ciencia y tecnología, pero sobre todo en confianza institucional. Mientras en muchos países el voto se usa como arma de protesta, en Taiwán es un acto de responsabilidad. Esa madurez cívica es lo que sostiene su libertad.

América Latina necesita volver a creer en esa posibilidad. No basta con indignarse ante el autoritarismo ni con denunciar la corrupción. Hay que construir alternativas democráticas creíbles, capaces de resolver problemas concretos con transparencia y eficiencia. Una democracia que no produce bienestar se deslegitima sola. Pero una democracia que funciona —que cumple la ley y entrega resultados— puede ganarse de nuevo la confianza de sus ciudadanos.

Sé que esta propuesta no es sencilla. Exige voluntad política, presión ciudadana y una narrativa pública que vuelva a vincular legalidad con eficacia. Pero también sé que no es una utopía. Varios países de la región han dado pasos en esa dirección. Chile, con su sistema de Alta Dirección Pública. Uruguay y Costa Rica, con su digitalización administrativa. Paraguay y República Dominicana, con sus portales de transparencia. Son experiencias imperfectas, pero valiosas. Demuestran que la democracia puede funcionar si se la hace funcionar.

Este nuevo artículo no pretende cerrar el debate, sino ampliarlo. No ofrece soluciones mágicas, sino caminos posibles. Es, en el fondo, una invitación: a pensar, a proponer, a actuar. Porque si no somos capaces de reformar nuestras democracias desde dentro, otros lo harán desde fuera. Y no siempre con las mejores intenciones.

La democracia no se defiende con palabras, se defiende funcionando. Gobernar bien, en esta hora de cinismo y desesperanza, sería el acto más revolucionario de todos.

Libre emisión del pensamiento.

