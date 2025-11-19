Hidroeléctricas comunales en Guatemala

Relatividades Perspectivas

Hace tiempo, escribí acerca de la iniciativa de hidroeléctricas creadas por gente común, sin intervención de la mafia (el gobierno) ni de empresas grandes. Hoy, me envían información acerca de avances y de asuntos y sucesos relativos a conflictividades con la mafia – sistema de arreos y empresas:

1. Según informan en muchas fuentes: la consulta no fue realizada a todos los miembros de las comunidades (170 familias) pensé en que algún arriero local de la comunidad, acciono por su cuenta y según intereses propios, obviando a los demás, pero resulta ser que en el sistema decadente de arreos existe supuestamente, documentaciones ambiguas en las que se verificaría que la aprobación de proyectos de hidroeléctricas grandes por parte de empresas no fue debidamente ejecutada.

2. Existieron detenciones de proyectos por parte de empresas grandes, debido a recursos impuestos por las comunidades, en los que demostraban según ellos, inconsistencias en los procesos para aprobación. Alegan que la destrucción ambiental, de recursos y la esencia del sector, serian fulminantes ante el avance del proyecto de la empresa en cada área.

3. Formación de grupos de combate – amedrentamiento: Tanto, comunitarios como partidarios de las empresas fueron denunciados por choques físicos. Los comunitarios retuvieron a empleados de empresa. Los liberaron tras promesa de no accionar más. Personas de las empresas son reportados como amedrentadores hacia las comunidades.

Personalmente, considero que si los comunitarios no están invadiendo propiedades o infestando áreas mediante natalidad poco o nada planificada, o usurpando tierras para lucrar con ellas, sino que están realmente construyendo hidroeléctricas propias que ellos financian y operan (Tienen licencias de ministerio de ambiente y minas, y dejaron caudal adecuado para preservación de flora y fauna) la lucha consiste no en la típica manipulación para toma de control de áreas por parte de competidores comerciales o políticos, sino una lucha entre personas genuinamente hartas de la carencia de ética por parte de la mafia – sistema decadente de arreos, quienes buscan independencia / libertad real mediante mentalidad activa e iniciativa propia. Buscan lograr auges y bienestar reales a través de perspectiva, estrategias y acciones propias, en lugar de continuar sometiéndose a intereses de arrieros que podrán adular pero siempre se enfocan en intereses propios.

De ser lo contrario (que si exista manipulación para usurpación de recursos o competencias políticas o comerciales, en las que los comunitarios estén involucrados) las empresas grandes poseerían razón para operar, sin obviar impactos ambientales y en flora y fauna.

Los comunitarios afirman que estos emprendimientos surgieron debido al hartazgo hacia abusos por parte de empresas grandes y del gobierno. De ser realmente asi, la iniciativa para creación de sistemas propios – paralelos y distintos con la finalidad de lograr auges y bienestar reales, me resulta un ejemplo a seguir en toda área – ubicación. Obviamente, aún existen ciertos vínculos con el sistema decadente (Licencias, sociedad anónima y otros elementos utilizados con la finalidad de evitar bloqueos de la iniciación de proyectos). Los enfrentamientos plantean la posible eliminación de esos vínculos si las situaciones no son resueltas. La mafia – sistema decadente de arreos, o los comunitarios (de ser decadentes) intentaran lograr «soluciones» para adular y asi poder operar. De tener la razón, el sistema decadente, los comunitarios se verían acorralados ante evidencia de su carencia de ética. Si los comunitarios son quienes poseen razón: el sistema decadente de arreos se vera atacado por muchas comunidades y entidades, mas resultando en el final de su sepulcro, pues ya muchas manadas amaestradas para ser arreadas – sumisas hacia arrieros, evolucionaron en personas y piensan y accionan por si mismas. Este seria un ejemplo para denotar alzamientos de nuevos sistemas.

Libre emisión del pensamiento.

