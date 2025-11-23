Alianzas Público-Privadas un Negocio Redondo

Barataria

Para hacer a un país competitivo resulta indispensable que se invierta en infraestructura. Es necesario que los países destinen grandes cantidades de dinero en este tipo de obra pública, puesto que de otra manera otros países nos “comerán el mandado”. La infraestructura va desde carreteras, escenarios deportivos, puertos, aeropuertos, puentes, servicios de transporte eficaces, en fin, es un cúmulo de obras que son prioritarias. Guatemala desde hace muchos años ha dejado de invertir en infraestructura esencial, desde hace muchos años no vemos una obra de importancia trascendental y las pocas que han existido se han revestido del fantasma de la corrupción como el libramiento de Chimaltenango, los pasos a desnivel de la capital y otros que ni llegaron a desarrollarse como la frustrada corrupción del caso Odebrecht.

Luego de estos casos que han sonado a corrupción, la mayoría del presupuesto nacional para infraestructura se va en mantenimiento de carreteras, uno que otro tramo mal hecho, algún puente y millones de quetzales a los bolsillos de los corruptos contratistas y funcionarios por igual. Da pena casos como escenarios deportivos, el más grande de Guatemala es el estadio Doroteo Guamuch, que fue construido mucho antes que nacieran la mayoría de la actual población en los años cincuenta del siglo pasado, desde entonces no ha tenido mas que breves reformas y actualmente es un potrero porque la CDAG que lo administra y el presidente de esta institución hicieron su agosto con los contratistas que ni siquiera conocían que eran los tipos de gramilla que debía ponerse. Así, podemos mencionar muchos casos más.

La Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura –ANADIE–, tiene ya unos quince años de existencia, sin que haya desarrollado un solo proyecto de infraestructura, es decir que es una institución inservible, ineficiente e ineficaz. Tanto así que el único proyecto de “infraestructura” que ha colocado en realidad ya existía y únicamente hizo el negocio mediante el cual, la iniciativa privada se encargaría de “restaurar” la carretera de Escuintla a Puerto Quetzal a cambio de cobrar un peaje por muchos años. ¿Es esto desarrollo de infraestructura nueva? No, simplemente es pasar un bien público a manos de la iniciativa privada que cobrara y cobrará peaje por muchísimos años, tal y como sucedió con la autopista a Escuintla que “casualmente” ahora sufre de deslaves, sufre de socavones. ¿Parece raro que suceda exactamente lo mismo que pasa con el libramiento de Chimaltenango? No lo sé, pero dejemos esto a los teóricos de la conspiración.

Lo cierto es que, la última reforma frustrada a la Ley de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura –ANADIE– no terminó de cuajar, la razón por la cual se dio este exabrupto es porque una enmienda de ultimo momento promovía la exclusión, como debía de ser desde el principio del CACIF. Nadie se explica cómo una Agencia del Estado que pretende promover las obras mediante la alianza pública y privada, tenga dentro de su directiva a un miembro de la iniciativa privada (CACIF). Esto de por sí es un sinsentido, porque promover la alianza del Estado con la iniciativa privada no puede tener a un miembro precisamente de esa iniciativa privada que esté vigilante para los negocios. Esto sería tan contraproducente como si se quisiera que, en la directiva del CACIF estuviera un miembro del ministerio de Economía.

La razón por la cual no es viable la presencia del CACIF en esta y en otras instituciones es porque, en el caso particular de las alianzas público privadas la oposición o el condicionamiento a licitaciones internacionales por parte del Estado guatemalteco provendría precisamente del sector privado siempre dispuesto a ganar sí o sí en cada obra pública o forzar a que no se haga una sola sin que tengan participación.

Así las cosas, con ANADIE no se avizora mas que estudios de prefactibilidad, proyectos y proyectos pero en concreto nada. Si, dentro de casi quince años de existencia no ha hecho absolutamente ninguno, es muy probable que pase otros quince de la misma manera. Las obras que salen por decreto del Congreso de la República han tenido un trasfondo de corrupción, de negociación bajo la mesa y por lo tanto tienen dos destinos; o nunca se logran materializar y se queda en proyecto o terminan en actos de corrupción.

Para que Guatemala sea competitivo como país necesita con urgencia infraestructura, pero para promoverla necesita un marco legal que sea eficiente y al parecer ANADIE no es la institución adecuada para ello, porque desde su constitución, desde sus inicios ya llevaba los vicios de muchas instituciones que existen en Guatemala: una injerencia directa de poderes fácticos que no dejan que las decisiones de Estado se concreten en beneficio de país, sino en provechos de particulares.

