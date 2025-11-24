El Zoológico La Aurora estrena osos perezosos: la nueva atracción que promete enamorar a las familias

El Zoológico La Aurora sorprendió a sus visitantes al anunciar, de forma creativa y llena de ternura, la llegada de nuevos ejemplares de osos perezosos que ya están listos para recibir a los guatemaltecos. A partir del domingo 23 de noviembre de 2025, los turistas podrán conocerlos en un espacio especialmente acondicionado dentro del parque.

A través de sus redes sociales, la administración compartió imágenes de estos animales caracterizados por su calma y movimientos pausados. Con el mensaje “Lento y contento, vivir sin prisa también es una aventura”, el Zoológico destacó la esencia tranquila de esta especie y confirmó que los nuevos habitantes están “listos para recibir tu visita”.

En otra de sus publicaciones, el parque invitó a los usuarios a descubrir “lo maravilloso que es vivir sin prisa, escuchar la naturaleza y conectar a su ritmo… uno más suave y más tranquilo”, resaltando la experiencia educativa y de conexión con la fauna que buscan transmitir.

Los osos perezosos llegan durante las Noches de Luna

La presentación de los nuevos ejemplares coincide con uno de los eventos más esperados del año: las Noches de Luna. Estas actividades se realizarán el 28 de noviembre y el 5 de diciembre, en horario de 18:00 a 22:00 horas, y permitirán a los visitantes recorrer el zoológico bajo un ambiente nocturno especial.

Precios para conocer a los osos perezosos

El Zoológico La Aurora informó que durante las Noches de Luna el costo de ingreso será de Q30 para niños y adultos mayores, mientras que los adultos deberán pagar Q55 por persona.

El horario regular del zoológico se mantiene de martes a domingo, desde las 9:00 hasta las 16:00 horas. En el caso de los eventos nocturnos, las instalaciones estarán abiertas de 18:00 a 22:00 horas.

Costos de parqueo

Según la información oficial, el parqueo tiene un costo de:

Q45 para vehículos livianos y motocicletas

para vehículos livianos y motocicletas Q60 para autobuses escolares

Además, el Zoo ofrece paquetes escolares con precios variables, los cuales incluyen recorridos guiados, presentaciones interactivas y otras experiencias educativas diseñadas para grupos estudiantiles.

Con estas novedades, el Zoológico La Aurora busca seguir posicionándose como uno de los destinos familiares más atractivos del país, ofreciendo nuevos espacios y experiencias para que los visitantes se acerquen a la vida silvestre.

