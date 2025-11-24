Finalmente, ¿comprenderán la diferencia entre cambio de arrieros y libertad real?

Relatividades Perspectivas

México: la generación Z realizo enésima marcha en general, para demostrar amaestramiento para ser arreados – sumisos hacia los arrieros: suplicaron y lloriquearon ante los arrieros, en lugar de pensar y accionar por sí mismos. Se limitaron por enésima ocasión, a «luchar» contra los arrieros – opresores, en lugar de liberarse mediante ideas. estrategias y acciones sistemáticas paralelas. Parecen ser los típicos adoctrinados, carentes de intelecto gracias al sistema «educativo» que amaestra para acatar, repetir y obedecer en lugar de pensar y accionar: no logran concebir otra idea más que lo que se les inculco. Creen que lo único real y la única posibilidad es el sistema que les fue impuesto. Y creen que la única solución para lograr libertad, es luchar contra ello demostrando sumisión por amaestramiento. Sus mentes no logran asimilar mentalidad activa e iniciativa propia, sino sola – mente apego y obediencia hacia lo que les fue impuesto. «Luchan» contra imposiciones y opresores – arrieros, en lugar de crear libertad real mediante desobediencia civil / implementación de sistemas distintos y paralelos. El resultado: En lugar de lograr fortaleza mediante estrategias y acciones y otras practicas como comercio y organización / coordinación, para finalmente poder lograr derrotar al sistema decadente que condenan, se aferran por incapacidad mental / amaestramiento de sumisión, a creer que la solución es derrotar a arrieros mediante acciones impulsivas en manada (recurrencia a instinto ancestral, cuando la unificación en manada y las acciones en estampida, resultaban útiles y efectivas para repeler ataques por parte de depredadores).

No contemplan lo que procedería después de una potencial victoria física. El efecto Dunning Kruger domina las mentes: quien no piensa y por lo tanto, desconoce cree ser eminencia al tomar decisiones basadas en escaso conocimiento e intelecto. Creen que el solo hecho de remover a arrieros actuales, los liberara de todos los males y asuntos que los aquejan. Jamas analizan que muchos de esos y otros asuntos y malestares son producto de sus actitudes y adoctrinamientos – arreos. Y de lograr remoción de arrieros actuales, al no tener ni %/%&#$ idea para lograr cambios para auge y bienestar reales, sucumben ante otros arrieros que ellos mismos solicitan para serles sumisos – arreados, o sucumben a intentar definición de modelos sistemáticos «distintos» (que por amaestramiento / incapacidad para pensar y tendencia para repetir, acatar y obedecer, resultan ser esencialmente lo mismo: política autoritaria e impositiva – sistema de arreos masiva (ni siquiera logran comprender la función de corrales – potreros socio – político – económicos: arreos mas eficientes de las manadas. Se aferran a fronteras creadas por arrieros para arrear a manadas según sus intereses)). Poseen la única creencia de que lo único posible es el sistema de arreos (incluyendo fronteras creadas por arrieros y la implementación masiva que arrieros aprovechan para accionar según intereses propios mientras las manadas están ocupadas peleando entre si por imponerse políticas y otros conceptos). Creen que la libertad es cambio de arrieros o «toma de control» del sistema decadente, creado, controlado y manipulado por arrieros. Creen que la libertad y el bienestar es cuestión bajo parámetros según fronteras de corrales – potreros socio – político – económicos creados, controlados y manipulados por arrieros.

Esperemos que este suceso sea útil para que finalmente comprendan que la solución no esta en continuar sumisos, suplicando y lloriqueando. Que la solución no esta en pretender que arrieros desaparezcan (para luego caer en sumisión hacia otros arrieros, al no poseer capacidad para definir ideas, estrategias y acciones libres de adoctrinamientos), sino en libertad desde mentes activas y libres que transfieren su libertad hacia existencia, a través de voluntades y acciones basadas en pensamientos propios – libres de amaestramientos. Lo positivo en este asunto es que fueron pocos los que asistieron para suplicar y chillar, demostrando sumisión hacia arrieros sumisión que jamas solucionaran mientras no proyecten libertad real (mentalidad activa e iniciativa propia, en lugar de perpetuar esclavitud mental hacia arrieros y sistema de arreos).

En fin: esperemos que existan seres pensantes que busquen libertad real a través de ideas, estrategias y acciones en modalidad de sistemas distintos y paralelos u otra táctica efectiva, en lugar de continuar demostrando sumisión y amaestramiento hacia arrieros y creer que la solución es eliminar o cambiar a arrieros, en lugar de analizar actitudes propias.

Libre emisión del pensamiento.

